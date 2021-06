forrige























Boligblokk nær Miami Beach kollapset: − Dette er en forferdelig katastrofe

Brannvesenet i Miami melder at deler av en bygning i Surfside nær Miami Beach har kollapset. Lokale medier melder at én person skal være død og minst ti er skadet. Redningsarbeid pågår.

Miami-Dade Fire Rescue melder på Twitter at de har rykket ut med over 80 enheter til det de kaller «delvis kollaps av en bygning» nær 88 Street og Collins Avenue.

Kollapsen skal ha skjedd rundt klokken 02 natt til torsdag lokal tid, rundt klokken 08 torsdag morgen norsk tid.

Se sending om det vi vet så langt her:

Brannvesenet opplyser at de får assistanse fra lokale politistasjoner. Også flere andre nødetater og teknisk personell er på stedet.

Ifølge CBS tror brannmannskapet noen beboere kan befinne seg i ruinene.

Bygningsraset har skjedd i området Surfside, ifølge ABC News rundt ti kilometer nord for Miami Beach.

Ifølge CNN opplyser Surfside-ordfører Charles W. Burkett at én person er omkommet og at minst ti andre fikk behandling på stedet. To er fraktet til sykehus.

– Dette er en forferdelig katastrofe. I USA skal ikke bygninger bare falle sammen, sier ordføreren.

Ifølge Miami Herald venter myndighetene flere dødsfall.

Lokale NBC skriver at bygningen er et leilighetskompleks. Miami Beach Police oppgir adressen 8777 Collins Avenue, noe Miami Herald skriver er adressen til 12-etasje høye Champlain Towers som skal romme over 100 boenheter.

NBC skriver at dokumenter viser at bygningen er fra 1981 og rommer over 130 boenheter.

Bilder viser at en del av bygningen som vender mot stranden, har rast sammen.

Redningsarbeid pågår

Miami Herald skriver at en brannbetjent på stedet skal ha sagt det er flere forulykkede.

– Miami-Dade Fire Rescue er på stedet og utfører redninger i nåværende stund. Det er en pågående situasjon og jeg vil råde alle til å holde seg unna området så betjentene kan utføre redningsarbeid og gjøre det de må gjøre, sier politisjef Marian Cruz ved Surfside Police til NBC.

NBC melder at man har kunnet se brannmennskapet redde folk ned fra de gjenværende leilighetene via stige.

CBS melder at de har fått informasjon om at flere mennesker er reddet ut fra bygningen og at en 10-årig gutt er blant disse.

NBC har video av en gutt som reddes ut fra ruinene.

Flere kvartaler rundt området er stengt av.

Hevder det var to ras

En frilansjournalist i området, Joel Franco, deler på Twitter like før 11 norsk tid et intervju med en mann som kaller seg Abe som hevder å bo i første etasje av den sammenraste bygningen sammen med moren og en søster. Han sier de opplevde to ras, først ett i parkeringkjelleren under bygget.

SAMMENRAST: Deler av en bygning som ser ut til å være 12 etasjer høy har rast i Surfside i Miami. Foto: Jamal Akakpo

– Vi var inne, og da gikk vi ut. Så hørte vi mer risting skje, og så snart vi hørte det begynte vi å løpe, forteller han.

– Så begynte plutselig baksiden av bygningen å rase sammen. Vi kunne ikke se annet en røyk og støv. Det var vanskelig å se, det var veldig dårlig sikt og vi hadde problemer med å puste.

Abe sier også at det ser ut som det er mennesker i bygget.

CBS melder at en beboer i nærheten sier han merket risting i løpet av natten og kikket ut av vinduet, men kunne ikke se noe og trodde det var en storm.

– Da støvet la seg, var to tredjedeler av bygningen borte. Den var nede på bakken, beskriver naboen.

På bilder delt på Twitter kan man se store hauger av ruiner og sammenrast bygningsmasse.

Miami Beach Police tvitrer 09.34 norsk tid at de assisterer Surfside-myndighetene i arbeidet.

Det meldes også at personer i den delen av bygningen som fortsatt står, roper etter hjelp.

En Twitter-bruker ved navn Shane B. Murphy delte tidlig en video der en person sier at en bygning akkurat har rast sammen. Man kan skimte ruiner i mørket i bakgrunnen.

– Vi er her i dette hotellet i andre etasje. Denne enorme bygningen rett ved siden av oss er bare borte. Det var en av de rareste tingene jeg har hørt noensinne. Dette den sykeste tingene jeg har sett. Politi og brannvesen ankommer akkurat nå, sier personen som forteller at de er blitt evakuert.

CNN skriver at det foregikk utbedringsarbeider på taket av bygningen, men at ordføreren sier det er uvisst om dette henger sammen med kollapsen.

Brannvesenet i Miami-Dade opplyser at det er opprettet et gjenforeningssenter for folk som har savnede slektninger etter bygningsraset.

Saken oppdateres.