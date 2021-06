SNAKKER UT: Britney Spears sin lillesøster støtter storesøsterens ønske om å avslutte vergemålet. Foto: Evan Agostini / TT / NTB scanpix

Britney Spears' søster bryter tausheten på Instagram

Jamie Lynn Spears (30) har så langt vært taus om søsterens omstridte vergemål. Mandag kveld åpnet hun opp om søsteren på Instagram - og slo ned på pengerykter.

– Jeg har elsket og beundret min storesøster siden den dagen jeg ble født. Jeg er søsteren hennes og bryr meg bare om at hun skal ha det bra, sier en tårevåt Jamie Lynn Spears i en video på sin egen Instagramprofil mandag kveld.

I videoen innleder Lynn Spears først med å si at hun så langt ikke har uttalt seg om vergemålet fordi hun har tenkt at søsteren kan snakke for seg selv.

Ettersom som den ni år eldre søsteren snakket ut for første gang i et rettsmøte 23. juni, sier Lynn Spears at hun nå føler det er greit at hun selv bryter tausheten.

Deretter snakker hun varmt og lenge om søsteren.

– Jeg er så stolt av at hun bruker stemmen sin. Jeg er stolt av at hun tar steget hun tar nå. Jeg støtter det hundre prosent. Jeg støtter søsteren min og kommer alltid til å gjøre det.

SØSTRE: Lillesøster Jamie Lynn Spears og Britney Spears under Teen Choice Awards i 2002 i Los Angeles. Foto: LUCY NICHOLSON / TT / NTB scanpix

Under rettsmøtet forrige uke sa den tidligere popstjernen at hun ikke lenger ønsker å bli kontrollert av sin far, James Parnell Spears.

– Jeg vil ikke være noens slave, sa den tidligere superstjernen.

I hele tretten år har faren hatt kontroll over alt fra personlige gjøremål til økonomien Spears. Under rettsmøtet varslet hun derfor søksmål mot sin egen familie.

Spears gjorde det klart at hun vil «ha livet sitt tilbake», og at hun ønsker at vergemålet avsluttes.

– Alt jeg vil er å eie mine egne penger og at kjæresten min skal kunne kjøre meg i bilen hans.

Både lillesøsteren og faren deres, som altså har vært verge, har blitt anklaget for å profittere på Spears, skriver DailyMail. Den påstanden slo Lynn Spears imidlertid hardt ned på i samme video:

– Jeg har betalt mine egne regninger siden jeg var ti år gammel, sier lillesøsteren.