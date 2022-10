MINNE: En mann holder frem bilde av Naidal Tsyrenov, en av de mange av urfolket burjater som har blitt drept i Ukraina.

Urfolk og minoriteter i Russland protesterer mot Putin: − Blir sett på som annenrangs

Urfolk i Sibir, muslimer i Kaukasus og Krim-tatarer er blant folkeslagene som lider under Vladimir Putins mobilisering.

Mannen på bildet holder fram et bilde av Naidal Tsyrenov (24), som kom hjem til Ulan-Ude i Burjatia i en kiste, sammen med tre andre soldater derfra som også hadde kjempet i Ukraina.

Burjatene er ett av folkeslagene som har blitt mobilisert i et forholdsvis høyere antall enn andre. Betydelige høyere enn for eksempel russere i storbyene Moskva og St. Petersburg.

– Det viser bare en total mangel på respekt for menneskeliv. De mener simpelthen at noen er mindre verdt enn andre. Dette er minoritetsgrupper i Russland som regnes som mindre verdt enn russerne, sier Charlotte Flindt Pedersen, direktør for Det Udenrigspolitiske Selskab i København.

OFRE: Dagestan, en muslimsk republikk i Kaukasus, har flest døde av alle russiske regioner i krigen. Her har nettsiden «Dagestans stemme» lagt ut bilde av noen av de døde på Instagram.

– Dette er folk som bor på landet og som regnes som mindre kritiske, mindre bemidlede og lettere å rekruttere enn folk i Moskva og St. Petersburg, fortsetter hun.

Hun har hørt om en rekke tilfeller der menn i hele landsbyer har blitt mobilisert til krig.

– De går etter minoritetsbefolkningen. Mens det er omtrent én prosent av befolkningen som rekrutteres i Moskva, er det 10 prosent blant jakuter, burjatene, dagestanere ... Befolkningen i utkantene er mye mer utsatt, fortsetter Charlotte Flindt Pedersen.

En uavhengig opptelling viser at flest antall omkomne soldater så langt er fra Dagestan i Kaukasus, skriver Mediazona.

Der – som i andre fattige republikker – er hæren og sikkerhetsstyrkene viktige arbeidsgivere.

Organisasjonen freeburyatiafoundation la sist uke ut en graf som viser hvor sterkt overrepresentert folk fra Burjatia er på dødsstatistikken. Ifølge organisasjonen har det vært drøyt 127 døde burjater per 100.000 innbyggere av mannlig befolkning 18–60 år. Det tilsvarende tallet for Russland er 16 og for hovedstaden Moskva mindre enn én.

Det har vært flere demonstrasjoner i Dagestan de siste dagene – ikke minst fra sinte mødre.

Både i Burjatia, der urfolket burjatene dominerer, og i Kalmykia, der det er flertall av kalmykere, har aktivister begynt å evakuere menn som er aktuelle for mobilisering, melder Mediazona.

Nest etter Dagestan, er det Burjatia som har hatt nest flest drepte soldater.

Info Flest døde russiske soldater Kilde: Mediazona 1. Dagestan: 306. 2. Burjatia: 276. 3. Krasnodar: 272. 4. Basjkortostan: 215. 5. Volgograd: 206. 6. Tsjeljabinsk: 168. 7. Orenburg: 165. 8. Zabajkal: 163. 9. Stavropol: 159. 10. Rostov: 153. Vis mer

Burjater er et mongolsk folkeslag. De prøver å flykte til Mongolia, men en innbygger beskrev i helgen en gigantisk kø overfor Al Jazeera.

Tidlig i krigen begynte de første kistene å komme tilbake til Burjatia og hovedstaden Ulan-Ude. Nå er folk lei.

I en videosendt tale sist helg ba presidenten i den internasjonale organisasjonen for mongolske folkeslag, Elbegdorj Tsakhia, Putin om å stanse krigen.

– Jeg vet at siden starten av denne blodige krigen har etniske minoriteter i Russland lidd mest. Burjat-mongolene, Tuva-mongolene og Kalmyk-mongolene har lidd mye. De har bare blitt brukt som kanonføde, mener han.

Samtidig har eksil-burjater vært aktive i å stille opp og hjelpe dem som har endt i krigen – eller presses for å verve seg.

På Twitter kaller Paul Niland, forretningsmann og skribent i Ukraina gjennom mange år det hele som «etnisk rensing»:

Vi spør Charlotte Flindt Pedersen ved Det Udenrigspolitiske Selskab om hun også kaller det «etnisk rensing»?

– Nei, det er ikke målrettet etnisk rensing, men indirekte kan du si det, fordi de tenker at disse folkeslagene ikke er likeverdige med «oss russere». Derfor kan de brukes som soldater. Minoritetsbefolkningen regnes ikke som så viktig.

– Jo færre nasjonsbærende folk i republikkene, desto mindre sjanse for at den russiske stat skulle falle fra hverandre. Etter at Putin overtok, har han mer og mer sentralisert makten. Blant mistet sjefene i republikkene tittel av «president». Bare én fikk beholde den, Ramzan Kadyrov i Tsjetsjenia, sier Flindt Pedersen – og gjentar at det først og fremst handler om å «behandle minoriteter som mindre verdt enn russere».

I region på Krim-halvøya – tatarenes hjemland og den delen av Ukraina som Russland har okkupert helt siden 2014 – var 46 av 48 personer som fikk innkalling til mobilisering, etniske tatarer, hevder et krim-tatarisk ressurssenter, gjengitt av New York Times, som også siterer ukrainske tjenestemenn på at «tatarer har blitt mobilisert i et uforholdsmessig antall sammenlignet med deres andel av befolkningen».

– Når vi analyserer mobiliseringen, ser vi tydelig at dette er en fortsettelse av folkemordet på krimtatarene, sier Eskender Bariyev, direktør for ressurssenteret, til New York Times.

– Det er allerede for få av oss.

Zelenskyj hevder urfolk utryddes

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj pekte i en tale søndag kveld, rettet mot russiske soldater, på det samme:

– Russland bruker den kriminelle mobiliseringen ikke bare til å forlenge lidelsene til mennesker i Ukraina og for å destabilisere verden ytterligere, men også for å fysisk utrydde representanter for urfolk.

Overfor New York Times uttrykker aktivister og tjenestemenn at etniske minoriteter i Russland og okkuperte områder i Ukraina har blitt rammet så «uforholdsmessig av mobiliseringen at det er klart diskriminerende».

Inna Sangadzhieva kommer selv fra Kalmykia. Hun kom til Norge for over 20 år siden, men har kontakt med slektninger i republikken rett nord for Kaukasus, ved Kaspihavet. Nå jobber hun som avdelingssjef for Øst-Europa og Sentral-Asia i Helsingforskomiteen.

– Jeg har snakket med mine, sier hun stille.

FRA KALMYKIA: Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen.

– De er sjokkerte over måten de blir behandlet på. De har trodd at de har levd i et sivilisert land, men så er det ikke sånn i praksis. De har våknet opp til en virkelighet som de på mange måter har fortrengt.

Sangadzhieva forteller om de enorme forskjellene. En lærer hjemme i hennes kjære Kalmykia tjener kanskje en femdel av det som en mann kan tjene hvis han blir soldat. Hun snakker om folk som flykter, om nettverk, om diasporaer i utlandet. Og hun snakker også om en annen frykt:

– Vi risikerer at det blir en radikalisering i disse republikkene.

– Hva kan skje?

– Når urfolk og minoriteter hele tiden blir jaget og sett på som annenrangs mennesker, så reagerer de. Det kan være en tikkende bombe. Det kan være et potensielt grunnlag for borgerkrig.

Sangadzhieva peker særlig på Dagestan og andre kaukasiske republikker.

– Der er det mye protester nå, og vi vet at det er mye våpen i Nord-Kaukasus siden krigene på 1990- og 2000-tallet.

Hun er klar på at dette ikke er noen «delvis mobilisering», som Putin har uttrykt det. Det er full mobilisering. Moskva prøver å hente så mange soldater som mulig.

– Alle de som har sittet apatiske foran TV-apparatet, opplever nå at staten står med begge militærstøvlene i stuen deres og vil ha deres sønn eller deres mann. Da er det helt annerledes enn det har vært til nå.

– Hvordan tolker urfolk og minoriteter at det er forholdsvis langt flere fra deres regioner enn fra de store byene?

– De tolker selv i verste mening. Og det er helt forståelig. For noe likende har de opplevd i Sovjet-tiden, og som nå er gjenskapt av Putin og ingen andre.

Russiske myndigheter prøver å finne soldater overalt. Blant annet har de vært rundt i fengsler og straffeseire og lokket med tidlig amnesti til dem som er villig til å krige i Ukraina.

PS: Vladimir Putin underskrev sist uke en ny lov der det blant annet heter at utlendinger som tilbringer minst ett år i den russiske hæren, vil bli kvalifisert til å søke om statsborgerskap. De slipper dermed kravet om en botid på fem år. Dette er for å lokke arbeidsinnvandrere fra «stan-landene» i Sentral-Asia inn i den russiske hæren. Mange av dem står i harde, dårlig betalte jobber.