UTRYGT? Er oljeplattformer utsatte mål for mulig terror og sabotasje? Ja, mener eksperter. Dette bildet er sendt ut av Statoil, som nå heter Equinor.

Nå skal norsk sokkel sikres: − Oljebransjen har sikret seg mot ulykker, ikke mot sabotasje

Norske olje- og gassinstallasjoner er svært utsatt som terrormål. Oljebransjen har ikke villet innordne seg, mener terrorekspert. Nå innføres hastetiltak.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tirsdag ble det kjent at det er tre store hull i gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen.

Eksperter har påpekt faren for terror mot norske olje- og gassinstallasjoner. Nå innføres hastetiltak for å sikre norsk sokkel.

En av Norges fremste terroreksperter, Anders Romarheim, leder for Senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole, mener oljebransjen har fått for stor frihet til å bestemme over sikkerheten.

– Det er en lang historie med at olje- og energiselskaper har valgt å ha egne løsninger, og ikke innordne seg Sikkerhetslovens område, sier Romarheim til VG.

– De har ønsket selvstyre, og det betyr at sikkerheten er slik operatørene ønsker den. Det gir staten dårlig styring, sier Romarheim.

TERRORFORSKER: Anders Romarheim, under et foredrag ved Oslo Militære Samfund i 2015.

Romarheim mener oljenæringen, med støtte fra embetsverket, har innført egne bransjestandarder. Der er det høy fokus på sikkerhet rettet mot forebygging av uhell, og tiltak ved ulykker, men lite mot eventuelle angrep.

– Men er veldig gode på den delen av sikkerhet som er rettet mot helse og trygghet, men ikke like gode på den delen som gjelder å sikre seg mot terror og sabotasje.

– For å sette det på spissen: Å kunne sikre seg mot ulykker er vel og bra, men det holder ikke mot Putin, sier Romarheim.

Bakgrunn: Lekkasjer fra gassrør

Dette har skjedd: Tirsdag morgen Tirsdag morgen bekreftet det svenske Sjöfartsverket at det lekker fra gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen. Rørledningene frakter naturgass fra Russland til Tyskland.

Mulig sabotasje: Seismologer (eksperter på jordskjelv) registrerte to kraftige eksplosjoner ved rørledningene mandag. Tyske, danske og polske myndigheter mener Russland kan stå bak. Russland avviser anklagene på det sterkeste.

Derfor er dette viktig: Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass har aldri vært så utsatt som nå, mener forskere.

OBS: Ingen av rørledningene er for tiden i drift. Nord Stream 2 kom aldri i drift på grunn av krigen, og russerne har stoppet leveringen av gass gjennom Nord Stream 1.

BOBLER: Gass og luft fra lekkasjen i Nord Stream 2 bobler mot overflaten nær Bornholm i Danmark.

Her kommer det tiltak:

Equinor (tidligere Statoil) er det klart største norske oljeselskapet, og var først ute må å lansere tiltak for å bedre sikkerheten ved norsk olje- og gassinstallasjoner.

– Vi skal forsterke sikkerheten ved installasjoner offshore, ved kontorsteder, ved forsyningsbaser, helikopterbaser og fartøy, opplyser Eskil Eriksen, pressetalsperson for utforskning og produksjon Norge i Equinor til VG.

Lignende tiltak skal iverksettes av alle selskaper på norsk sokkel.

Equinor vil ikke svare på om det betyr utplassering av bevæpnet personell, eller tettere samarbeid med det norske sjøforsvaret.

– Av hensyn til sikkerheten og effekten av tiltakene vi nå iverksetter, kan jeg ikke gi flere detaljer på det, sier Eriksen.

– Men vi er i tett dialog med alle norske sikkerhetsmyndigheter om tiltakene vi tar, utdyper han.

Avviser kritikken

Eriksen vil ikke svare på kritikken fra Romarheim, om at oljebransjen har gjort for lite for å sikre seg mot sabotasje/terror. Han henviser til Offshore Norge, en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for selskaper som driver på norsk sokkel.

Offshore Norge avviser at oljebransjen ikke har hatt fokus på faren for terror og sabotasje.

– Den beskrivelsen kjenner vi oss ikke igjen i. Det er en problemstilling som næringen følger opp med aktuelle tiltak ut ifra en risikovurdering, svarer Kolbjørn Andreassen, kommunikasjonsleder for arbeidsliv og operative forhold.

Han mener det heller ikke stemmer at bransjen har ønsket selvstyre om sikkerhet.

– Det er ikke riktig. Det er strenge krav til både sikkerhet og sikring i Petroleumsloven.

– Vet at arbeidsplassen er et terrormål

Ann Ørjebu er oljearbeider på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen, og klubbleder i Industri Energi. Hun sier hun selv ikke er bekymret for sikkerheten, og har ikke mottatt noen bekymringsmeldinger fra ansatte.

– Vi vet fra før at arbeidsplassen vår er et terrormål. Det er alle landanlegg og offshoreinstallasjoner. Men jeg tror man blir litt gal om man går rundt og tenker på det hele tiden. Jeg vil ikke at man skal gå på jobb og være bekymret.

Ørjebu sier at det som nå skjer med Nord Stream, er utenfor deres kontroll.

– Jeg stoler på de som har innsikt i dette og har kontroll, så forholder vi oss til de beskjedene vi får.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

Den siste tiden har det blitt meldt om flere observasjoner av uidentifiserte droner/luftfartøy i nærheten av norske offshoreinnretninger. Ørjebu sier at naboen, Johan Sverderup-feltet, har observert droner i området.

– Jeg regner med at de rette folkene vet hvem som opererer med dronene og årsaken bak, men vi har ikke hørt noe videre om det. Jeg håper og tror at myndighetene og selskapene gir oss de beskjedene vi trenger å få.

Hjelp fra NATO?

Forsker Anders Romarheim påpeker at dersom en norsk oljeinstallasjon offshore skulle blitt angrepet, så er det kun Forsvaret som vil være i stand til å ta oppdraget. Norske spesialstyrker har i minst 40 år trent på nettopp et mulig angrep på norsk sokkel.

– Men en aksjon for å motkjempe terror eller sabotasje på en oljeinstallasjon langt ute til sjøs, er veldig krevende.

Han legger til at det er en illusjon at man kan sikre 9000 kilometer med norske gassrør mot sabotasje med eksplosiver.

– Man kan gjøre mye mer for å sikre nøkkelpunkter, som plattformer, knutepunkter i gassledningene, og ilandføringsstasjoner, påpeker Romarheim.

Les også Ekspert ut mot Norges beredskap: – Fullstendig naivt Et angrep mot norske gassledninger vil være en katastrofe for Europa. Det har ikke myndighetene tatt innover seg, mener…

Eksperten mener et angrep mot norske oljeinstallasjoner i ytterste konsekvens kan iverksette artikkel 5 i Nato, regelen som tilsier at alle NATO-land må bidra dersom ett land blir angrepet.

– Men det er uklart hva som vil kunne kalles et angrep på Norge. Dersom en norsk rørledning sprenges, så vil det være et grensesprengende overtramp, men det er ikke sikkert det vil være en krigserklæring, sier han.

– Men dersom man får et stort angrep på en oljeinstallasjon, så vil det kunne kreve kollektivt forsvar fra Nato, utdyper Romarheim.

Drone-faren

Petroleumstilsynet (Ptil) sendte mandag ut en advarsel til alle operatører og redere på norsk sokkel, der de oppfordret til «økt årvåkenhet» etter drone-observasjonene.

Tilsynet skriver at uidentifiserte droner eller luftfartøy kan innebære økt risiko for blant annet:

helikoptertrafikk og SAR-helikopter

tennkildekontroll – ikke Ex-godkjent utstyr i nærheten av eksplosjonsfarlige områder

fallende gjenstand – kollisjon med innretning

bevisste anslag (altså at noen bevisst forsøker gjøre skade på innretninger)

Statsminister Jonas Gahr Støre sa på pressekonferanse onsdag at det har vært en økende aktivitet av droner, særlig i september.

Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Forsvarets høyskole Luftkrigsskolen, sier til VG at droner er svært velegnet til overvåkning og informasjonssinnasamling.

– Det er begrenset hvor stor skade de kan gjøre, så det er mest sannsynlig snakk om overvåkning, sier Haga og legger til:

– Men vi vet også at droner brukes mer og mer sivilt, og det er vanskelig å utelukke mer uskyldig bruk når man ikke har mer informasjon.

Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved seksjon for luftmakt og luftmilitært lederskap hos Luftkrigsskolen.

Haga sier det blir svært viktig fremover å identifisere dronene.

– Hvis man har bilder eller observatører som kan gi gode beskrivelser, kan man identifisere dronen. Om det er en versjon som er solgt masse av, eller noe som bare er i bruk av bestemte aktører.

– Mest sannsynlig er det også fjernstyrt fra et fartøy ganske nært. Det finnes større droner som kan styres langt unna, men det hadde vært rart om de fløy så lavt. Om man har det rette typen elektroniske utstyr, går det an å finne ut hvor dronen blir styrt fra. Det vil være ganske viktig å finne ut, og eventuelt offentligjøre hvem som holder på, eller treffe andre tiltak.