BOBLER OPP: Gass som lekker fra rørledningen Nordstream 2 bobler opp på havoverflaten utenfor Bornholm i Danmark tirsdag.

Klimaforsker om gasslekkasjen: − Veldig uheldig

Metangassen som nå siver ut av gassrørledningene i Østersjøen utgjør over halvparten av det Norge slipper av ut klimagasser på ett år.

Det ifølge beregninger til det nordiske kontoret til klimaorganisasjonen Greenpeace.

– Dette er veldig alvorlig, fordi det inkluderer den ekstremt potente klimagassen metan. Det er snakk om store utslipp på kort tid, sier Frode Pleym, leder for Greenpeace Norge, til VG.

Det lekker gass fra de to gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen. Årsaken er ikke fastslått, men flere mistenker sabotasje.

Info Tre punkter du må vite Dette har skjedd: Tirsdag morgen Tirsdag morgen bekreftet det svenske Sjöfartsverket at det lekker fra gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen. Rørledningene frakter naturgass fra Russland til Tyskland.

Mulig sabotasje: Seismologer registrerte to kraftige eksplosjoner ved rørledningene mandag. Tyske, danske og polske myndigheter mener Russland kan stå bak.

Derfor er dette viktig: Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass har aldri vært så utsatt som nå, mener forskere. Vis mer

Det er usikkert hvor mye metangass som faktisk lekker ut, men et anslag som går igjen er 30 millioner tonn.

Dette tilsvarer syv og en halv måned med klimagassutslipp i Norge, ifølge utregninger Greenpeace har gjort. Norge slipper ut cirka 50 millioner tonn klimagasser årlig, og utslippene fra rørledningene utgjør dermed 61 prosent av dette.

– Det er skremmende mye, mener Pleym i Greenpeace.

KLIMAAKTIVIST: Frode Pleym er leder i Greenpeace Norge.

– Dette er helt åpenbart enda et klimaproblem. Vi har ikke råd til disse utslippene, for vi trenger å kutte alt, og vi trenger å kutte kjapt, sier han.

Pleym mener det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser utslippene vil kunne få for fisk og fugl i Østersjøen, og for den globale oppvarmingen generelt.

«Sterk og rask klimaeffekt»

Bjørn Hallvard Samset, forsker ved Cicero senter for klimaforskning og en av hovedforfatterne bak den siste hovedrapporten fra FNs klimapanel, mener gasslekkasjene er dårlige nyheter.

– Det er et stort utslipp av metan, som er en gass med sterk og rask klimaeffekt, så sånn sett er det veldig uheldig, sier han til VG.

KLIMAFORSKER: Bjørn Hallvard Samset ved Cicero senter for klimaforskning.

Lekkasjene foregår på tre steder: To av dem er utenfor Simrishamn i Sverige, den tredje er sørøst for Bornholm i Danmark. Ingen av de to rørledningene er for tiden i drift, så det som lekker ut skal være gass som allerede var inne i rørene da de ble stengt ned tidligere i år.

– Så sant det ikke mates stadig mer gass inn i rørene, vil ikke totalen bli veldig stor. Skulle lekkasjen av en eller annen grunn fortsette i lang tid, kan det imidlertid få konsekvenser også for hvor raskt global oppvarming går, sier klimaforsker Samset.

Mener Norge også er sårbare

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets Stabsskole har uttalt at norsk gassforsyning trolig er Europas største sabotasjemål. Beredskapen ved norske gassrørledninger får kritikk, og politiet har onsdag rykket ut til flere norske olje- og gassinstallasjoner.

Pleym i Greenpeace Norge mener nye angrep også vil være farlig for klimaet.

– For oss handler det ikke bare om energisikkerhet. Vi er sårbare for disse eksplosjonene, og det kan få store klimakonsekvenser. Dette er nok et argument for en styrt avvikling av fossile brensler.

Forsvinner innen tolv år

Seniorforsker Robbie Andrew, også han ved Cicero, jobber spesifikt med globale utslipp. Han påpeker at 30 millioner tonn metangass utgjør under 0,1 prosent av det globale utslippet av drivhusgasser, som ligger på 50 milliarder tonn.

– For en enkelt begivenhet er dette ganske stort, men i den globale sammenhengen er effekten veldig liten – både når det gjelder oppvarming av kloden og skade på dyr og natur.

Andrew sier at angrepet på rørledningene har ført til et «veldig lokalt» utslipp der noe av gassen blir oppløst i sjøen, mens en del kommer til overflaten i raskt tempo – og det er dette vi ser på bildene som nå spres verden rundt.

Metangass er en kortlevd gass, ifølge klimaforskeren.

– Metan er kortlevd. Halvparten av de molekylene som nå slipper ut i atmosfæren forsvinner innen tolv år. Det er ikke som med CO₂, som vi vet at blir i atmosfæren i flere hundre, opp til tusenvis av år.