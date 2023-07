HJELPES: Politi bærer bort en dame som har blitt evakuert etter ekstremværet i Kurume, Fukuoka i Japan.

Kraftig ekstremvær rammer store deler av verden: − Dessverre ikke uventet

Ekstremværet herjer rundt om i verden. Minst 22 personer er døde etter kraftige oversvømmelser i India, og i USA er veier oversvømt – minst én person har mistet livet.

Forsker Bjørn Hallvard Samset ved Cicero senter for klimaforskning mener disse nedbørsmengdene kommer av global oppvarming. Varmen fører til at vann fordampes, og slik får vi mer regn.

Dette har også resultert i ekstremvær flere steder i verden. Japan har opplevd voldsomme flommer og jordskred og deler av USA har blitt rammet av livstruende oversvømmelser. Vis mer

Forrige uke opplevde verden varmerekord tre dager på rad.

Mandag ettermiddag ble det kjent at det var den varmeste uken noensinne, melder Verdens meteorologiorganisasjon (WMO).

Og nå kommer nedbøren over store deler av verden.

Bjørn Hallvard Samset ved Cicero senter for klimaforskning, sier det er utslaget av klimaendringene vi ser komme.

– Det kraftige regnværet er en følge av de nyhetene vi har fått servert i uker og måneder nå. Verden blir varmere.

Juni var en halv grad varmere i år enn normalen for måneden.

India: – Mer nedbør enn på flere tiår

Denne helgen er det meldt om monsunsesong i India. Kraftig regn nord i landet, skal ha drept minst 22 mennesker denne helgen, melder avisen Times of India.

Dehli har fått mer nedbør enn på flere tiår.

– Dessverre er ikke dette uventet, sier Samset.

Det er rapportert 112 prosent mer nedbør enn gjennomsnittet så langt i monsunsesongen.

Skoler i New Delhi holder stengt og myndighetene har bedt folk i deistene Himachal, Pradesh og Uttarakhand ved Himalayaene om å ikke gå ut av hjemmene sine med mindre det er nødvendig.

– Dette er utslag av klimaendringene

– Når verden blir ekstra varm, så fører det til at vannet fordamper – og det må ned et sted, legger han til.

– Det man ikke vet er hvor vannet vil komme.

Nå ser vi det rammer India, Japan og USA først. I fjor rammet det store deler av Pakistan.

282 personer mistet i Pakistan etter fem uker med unormalt kraftig monsunregn og flom i 2022.

Japan: – Ekstremværet skaper frykt

Kraftig regn i den sørvestlige delen av Japan har utløst et jordskred – minst én person er død og flere er savnet.

– Det er ikke fullt så ille som i India, men det er snakk om voldsomme flommer i Japan også, sier Samset videre.

Byene Fukuoka og Oita er hardest rammet.

Til forskjell fra India, er Japan mer forberedt på ekstremvær.

– Japan har mye sterkere infrastruktur enn India, men det store skader også der.

Myndighetene i Japan har oppfordret titusenvis av personer til å evakuere hjemmene sidene på grunn av den store jordskredfaren. Det kom hele 500 millimeter regn i løpet av en uke.

FLOM: Folk går i en oversvømt gate i byen Kurume, Fukuoka.

Ekstremværet har skapt frykt i landet og det fryktes flere skred.

– Regnet blir så kraftig og det er ulikt noe man har sett før, sier direktør Satoshi Sugimoto for i Japans meteorologiske byrå i en pressekonferanse mandag.

En kvinne i slutten av 70-årene er bekreftet omkommet sørvest i landet. Hun overnattet på bygda utenfor byen Fukuoka i Japan da hun ble truffet av ekstremværet.

STORE ØDELEGGELSER: Her fra Karatsu, Saga i Japan mandag formiddag.

Krisetilstand i USA – «livstruende oversvømmelser»

Ekstremværet har også truffet andre siden av Stillehavet. Veier er stengt i USA på grunn av oversvømmelser, og minst én person, en kvinne, har mistet livet, forteller lokale myndigheter til New York Times.

New Yorks guvernør Kathy Hochul har erklært krisetilstand i fylkene Orange og Ontario etter kraftig regnvær i helgen.

Kvinnen skal ha mistet livet da hun prøvde å evakuere huset sitt sammen med hunden sin.

Og guvernøren omtaler det som «livstruende oversvømmelser».

FLOMVARSEL: Flere deler av østlige USA har store vannmengder på vei.

– Ekstremværet kommer av hetebølgene USA har hatt i sør, sier Samset ved Cicero.

Klimaforskeren sier at når det blir veldig tørt, så øker også faren for alvorlig flom – derfor er mange veier nå oversvømt.

– Bakken tørkes mye lettere når det er varmt. Veiene blir tette og når ekstremværet kommer, så renner ikke regnet like lett gjennom bakken, sier Cicero.

STENGTE VEIER: Flere veier i delstaten New York er stengt på grunn av oversvømmelser. Bildet er fra Palisades Interstate Parkway i Rockland County.

USA venter mer nedbør

I dag er det ventet mer regn i det nordøstlige USA. Det er stor fare for flom og høy risiko for overdrevet mye regn i store deler av regionen New England på mandag.

Direktør ved Nansensenteret, Tore Furevik, sier vi kan forvente å se mer ekstremvær i USA i sommer.

– Vannet ved Florida i USA er rundt 30 grader nå, det betyr at man potensielt vil få veldig høy luftfuktighet – som igjen fører til mer nedbør.

Det begge forskerene er enige om, er at dette ikke er positive nyheter.

– Nå er det mange ting som peker i feil retning, sier Furevik avslutningsvis.

Direktør ved Nansensenteret, Tore Furevik, sier det er vanskelig å varsle om ekstremvær fordi det ofte skjer veldig lokalt.

– Kan komme til Norge

Så langt i sommer har vi hatt høye temperaturer i Europa, og vi går inn i et varmt år.

Denne uken meldes det om godt over 40 varmegrader sør i Europa.

– Vi forventer en lang serie med ekstremvær, og vi kan absolutt få det i Norge også, sier Samset.

Men han kan ikke si noe om tid og sted.

– Vi må dessverre bare tilpasse oss ekstremværet fremover, sier han avslutningsvis.

