Mehmet Yigitbas (32) bæres ut av ruinene tirsdag.

Enorme ødeleggelser i Tyrkia: – Ønsker bare å få dem ut

ANTAKYA (VG) Etter nesten 36 timer begravet i ruinene, ble 32 år gamle Mehmet reddet ut i live fra en av de verst rammede byene etter jordskjelvet i Tyrkia.

Ambulansen bråstopper.

Tre menn tar tak i båren, og legger på sprang.







De er i sentrum av Antakya i sør-Tyrkia, byen som natt til mandag ble rammet av et voldsomt jordskjelv – i liket med andre deler i sør-Tyrkia og nord-Syria.

Her er ødeleggelsene nesten ufattelige, og hver en familie har en tragedie å fortelle om.

– I går var jeg her for å rope etter liv i ruinene, forteller Hakan Yigitbas til VG, utenfor det sammenknuste hjemmet til familien.

Men så, tirsdag morgen, var det noen som svarte da de ropte.

Hans nevø Mehmet Yigitbas var i live. Men det å få menneskene ut av ruinene har vist seg å være en vanskelig prøvelse.

Ambulansesjåførene gjør seg klare med båren.

Rundt dem er hundrevis av ødelagte bygninger, og det er bare i byen Antakya. Her gjøres mye av redningsarbeidet av frivillige, familier og venner.

I Antakya er ødeleggelsene enorme, og mye av redningsarbeidet utføres av sivile.

Det er både mangel på utstyr, strøm og trent personell for å hente ut menneskene fra de verst rammede områdene.

Byen har omkring 200.000 innbyggere, og det er knapt et hus som er uberørt av ødeleggelsene.

Boligblokker i hele nabolag har kollapset som korthus, mens andre er skjeve og ustabile, med dype sprekker i betongmuren.

Der hvor Mehmet ligger har de støttet opp den knuste leilighetsblokken med noen trebjelker, men for å frigjøre 32-åringen må de improvisere.

De henter inn en jekk fra en bil, og klarer å få løftet opp betongelementene nok til at de får frigjort mannen.

Etter 36 kalde timer blir han frigjort.

Han skyves ut av ruinene, og blir lagt på en båre.

Han har en opprevet genser og blå lepper, men øynene følger med på omgivelsene og soldatene som bærer ham ut.

Så løftes han inn i en vendende ambulanse og kjøres av gårde.

Mehmet bæres bort fra ruinene og inn i en ventende ambulanse.

WHO: Anslår 20.000 dødsfall

Jordskjelvet som rammet Tyrkia og Syria mandag var voldsomt. Det ble målt til en styrke på 7.8, og er det kraftigste i regionen på flere tiår.

Til nå er flere enn 6300 mennesker bekreftet omkommet i jordskjelvet i Tyrkia og Syria, mens Verdens helseorganisasjon (WHO) frykter at dødstallene er langt høyere og anslår at om lag 20.000 personer kan ha mistet livet.

Episenteret var ved den lille byen Pazarcik, nord for Gaziantep, og det brøt ut mens folk lå og sov, litt over klokken 2, lokal tid.

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan kaller jordskjelvet den verste katastrofen som har rammet landet siden 1939, og sier man ikke kan spå hvor mange flere døde man kommer til å finne.

Skjelvet har rammet i et område som huser millioner av sårbare syriske flyktninger, mange av dem som bor i overfylte betonghus.

De som har mistet sine hjem satt tirsdag og fulgte med på redningsarbeidet som pågikk.

Selv om det fremdeles hentes ut mennesker i live, er de fleste menneskene som nå hentes ut, døde.

Da VG reiste gjennom de hardt rammede områdene i Antakya på tirsdag satt flere familier rundt likene til deres kjære, mens de ventet på å få fraktet dem bort.

En ung mann strigråt der han sto med sitt døde spedbarn i armene.

Andre familier brukte flyttet døde kropper inn i baksetet på en varebil.

Noen heiste kroppene ned fra sammenraste hustak, før familiene brast i gråt i det de ser sine kjære.

Et lik løftes ned fra en sammenrast bygning.

Håpet om 14-åringen

Men det er håpet som driver redningsarbeidet.

– Stopp! Vi trenger en sirkelsag!

Inne i et sammenrast hus har de hørt stemmen fra 14 år gamle Hatijeh.

– Vi kan høre at hun er der, forteller Mehmet Aldic (50), hennes onkel.

Hele familien hans er inne i den sammenraste bygningen.

Familien til Aldic.

– Vi hører bare stemmene fra min niese og min bror. Jeg ønsker bare å få dem ut i live, dette er så trist.

For å komme seg inn til 14-åringen mangler de utstyr, og de må byttelåne på en generator som driver en sirkelsag.

Derfor gjør de alt de kan, og flytter murstein, betongklumper og møbler for hånd.

Det eneste de vet, er at jo lengre tid som går, jo mindre sannsynlig er det at de finner henne i live.

