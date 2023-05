Eksperter: Slik kan Putin bli dømt for krigsforbrytelser

Det er utstedt en arrestordre på Vladimir Putin. For at han skal bli stilt for krigsforbrytelser, må han imidlertid først arresteres og bringes til Haag. Men kan det skje?

Arrestordren som Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) utstedte 17.