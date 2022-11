FORNØYD: Sylvi Listhaug skryter av SDs gjennomslag. Bildet er tatt på hennes kontor før Frps landsmøte i april.

Listhaug hyller Sverigedemokraternas gjennomslag: − Har mye til felles

Sveriges innvandringskritiske parti har sluppet inn i varmen, men har flere nylige nazi-kontroverser. Det tar Frp-lederen avstand fra, samtidig som hun sier de har gjort mye for å luke ut personer som går over streken.

– Den svenske regjeringen og Sverigedemokraterna har sammen virkelig tatt tak i en fullstendig naiv asylpolitikk som er blitt ført gjennom veldig mange år, og som har ført Sverige ut i et uføre, sier Listhaug til VG.

Nasjonalistiske Sverigedemokraterna ble tidligere skydd som pesten i svensk politikk, men gjorde i år et brakvalg. Nå skal Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna (tilsvarende norske Høyre, KrF og Venstre) styre med Sverigedemokraterna (SD) som støtteparti.

For to uker siden presenterte de sin nye regjeringsplattform, den såkalte Tidö-avtalen. Der har SD fått store gjennomslag på sine prioriterte områder: justis- og innvandring.

I dette VG-intervjuet går Frp-lederen lenger enn tidligere i å rose det omstridte partiet. Nå mener Frp Norge må stramme til for ikke å bli hengende etter.

– Disse signalene er nå sendt til verden om at Sverige skal stramme kraftig til, og det blir forstått der ute. Da vil man se på hvilke land som fremstår som mer attraktive enn Sverige, sier Listhaug.

– Kanonbra

Frp mener det er en rekke punkter i den nye plattformen som drar Sverige i en strengere retning på innvandring enn Norge.

Info Her kan Sverige blir strengere Blant punktene i den nye regjeringsavtalen som Frp mener drar Sverige i en strengere retning enn Norge, er: De vil skjerpe reglene for bevisbyrde og beviskrav for asylsøkere så langt det er mulig innenfor EU-retten - det vil si at en som søker asyl får større ansvar for å selv bevise at de har rett på det.

De vil stramme kraftig inn på overvåkning av personer som ikke reiser frivillig fra landet, med elektronisk overvåkning, og restriksjoner på hvor de kan bevege seg der de må melde seg til ulike tider av døgnet.

De vil utrede om flere flyktninger kan miste oppholdstillatelse om situasjonen de flyktet fra er over, for eksempel en konflikt eller krig.

Gå igjennom alle velferdsordninger og redusere fordelene for de uten statsborgerskap.

Utvise gjengkriminelle som ikke er svenske statsborgere, og vurdere om kriminelle kan dømmes til oppholdsforbud i enkelte soner.

Den enkeltes rettigheter under asylprosessen skal ikke være større enn det EU-retten krever. De vil også gjennomgå retten til offentlig betalt tolk og juridisk bistand.

Skjerpe straffene for vold og trusler mot politiet. Vis mer

Listhaug blar igjennom avtalen, og er full av lovord om de fleste punktene.

– Ja, så var det jo kanonbra på justis. Det var virkelig, virkelig bra. Og de er tydeligere enn Sverige har vært tidligere, sier hun, og viser blant annet til mål om et tiggerforbud og at gjengkriminelle kan bli nektet adgang til enkelte områder.

Mye av det som stakes ut handler om at det må gjøres utredninger. Men målet er klart: Sverige skal ikke på noen helst måte være mer generøse enn de må.

Det er noen punkter Frp likevel er skeptiske til - blant annet innskrenkning av retten til offentlig betalt tolk. Listhaug sier ingen kan forvente at noen snakker språket flytende med en gang de kommer, og at Frp er opptatte av rettsikkerhet.

– Men mye av tankegangen går jo på at hvis du har vært lenge i Sverige, eller Norge, må man forvente at du har lært deg språket, og da kan du ikke belaste det offentlige med tolkeutgifter i det uendelige, skyter innvandringspolitisk talsperson Erlend Wiborg inn.

De to ber Høyre, KrF og Venstre om å lytte mer til sine søsterpartier i Sverige.

– I Sverige har det vært lokk på denne debatten. Der har SD gjort en jobb og stått i stormen. Svenske velgere ser jo dette - og du ser nå at Kristdemokraterna og Moderaterna har beveget seg i kvantesteg, sier Wiborg.

– Så Sverigedemokraterna har endret svensk politikk til det bedre?

– På disse områdene her, definitivt, sier Listhaug.

– Ikke søsterparti

Frp har tidligere ikke hatt lyst til å kalle SD for sitt søsterparti.

Det vil fortsatt ikke Listhaug gjøre, til tross for at Frp er svært fornøyde med hva de har fått gjennomslag for og hvordan de har beveget svensk politikk.

– De ønsker å øke skatter og avgifter, vi ble stiftet for å sette dem ned. Men på innvandring og justis er det helt åpenbart at her har de hentet inspirasjon både hos oss i Norge, men også i Danmark fra flere partier der.

– Er dere søsterparti på innvandring og justis, bare ikke på resten?

– Nei, men vi har mye til felles der, og det vil jeg si, at de har fått til masse bra. Det gagner både Norge og Danmark: Spesielt i Danmark har det vært tette forbindelser med gjenger i Malmö og København, men vi vet som sagt at det er kontakt mellom gjenger også i Sverige og Norge.

– Det er mange partier som ikke er helt like som sine søsterpartier på økonomisk politikk - Sps søsterparti i Sverige likner litt mer på Venstre noen ganger, men de er fortsatt søsterpartier?

– Vi har aldri hatt søsterpartier. Vi greier oss utmerket uten. Det viktigste for oss er å fortsette å utvikle politikken vår i takt med tiden. Men det er jo så klart naturlig å se til det som skjer i andre land, sier Listhaug.

EKSKLUDERT: Rebecka Fallenkvist, frontfigur for SDs TV-satsning.

Nazikontrovers og Anne Frank

Under valgkampen inviterte en SD-politiker i riksdagen til fika (kaffe) på datoen som markerer Tysklands invasjon av polen i 1939 for å «feire høytiden», ifølge Aftonbladet. Partileder Åkesson sa i etterkant at det egentlig var for å feire Polens motstand, og at medarbeideren var polsk.

For kort tid siden ble Rebecka Fallenkvist, frontfigur for SDs TV-satsning, permittert etter å ha kommet med grove uttalelser om Anne Frank. Den samme SD-profilen fikk kritikk for å ha hevet den ene armen og ropt «helg seger» under et intervju fra partiets valgvake i september - ikke ulikt den svenske versjonen av tyske «sieg heil». Da benektet hun at det var dette hun mente.

Listhaug beskriver uttalelsen om Anne Frank som «hårreisende».

– Sånne ting er totalt uakseptabelt, sier Frp-lederen.

– De har en helt annen opprinnelse. Vårt parti ble stiftet for nedsettelse av skatter og avgifter og offentlige inngrep. De har, i alle fall det vi har lest oss til, sitt utspring i helt andre miljøer, der det har vært nevnt nazistiske miljøer. Så våre partier er veldig annerledes på veldig mange måter.

– Synes du de har klart å rydde i rekkene?

– Vi har lagt merke til at de har gjort en stor jobb for å luke ut personer som går over streken og at den jobben ser ut til å fortsette. Det er bra, sier Listhaug.

I 2018 mente Christian Tybring-Gjedde at SD nettopp hadde «ryddet opp i rekkene» og ville at Jimmie Åkesson skulle tale på Frps landsmøte. Det fikk han ikke gjennomslag for.

– Ville det være mer aktuelt nå enn da, eller er det fortsatt uaktuelt?

– Det foreligger ingen planer om å invitere SD til vårt landsmøte.