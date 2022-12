I over femti år har

de fryktet invasjon. Hvis Kina tar Taiwan,

lever øyboerne farlig.

I første linje mot Kina

Frederik Kelter (tekst og foto i Taiwan)

Nilas Johnsen (tekst og design)

Ved lavvann er det bare 1.8 kilometer over til fastlandet. Når havet stiger er det fortsatt ikke mer enn fem kilometer. Horisonten domineres av skyskrapere i glass og stål i den kinesiske havnebyen Xiamen.

Men den lille øygruppen Kinmen styres ikke av Beijing. Den er del av den selvstyrte og omstridte øystaten Taiwan.

På en øde strand ved Kinmens vestkyst virvler sandkorn i den sure vinden, mens bølgene slår mot land. Robert Young, en lokal guide, peker mot fastlandet.

– Hvis kineserne angriper Taiwan, vil Kinmen være den første forsvarslinjen, forklarer han.

Kinmen ligger en kort fergetur fra fastlandet, mens man må fly til den taiwanske hovedøya med storbyen Taipei.

Kinas mektige leder Xi Jinping gjentok nylig at Taiwan skal underlegges Kina. Om ikke øystaten gir etter for presset, så skal Taiwan tas med makt, advarte han.

For guiden Robert Young, og andre innbyggere på lille Kinmen, føles trusselen fra Kina høyst reell.

Både i 1949 og 1950 ble Kinmen angrepet fra fastlandet. Begge ganger ble invasjonen slått tilbake.

Under krisene i Taiwanstredet på 1950-tallet var det på nytt harde kamper på og ved øygruppen.

Kinmen ble etter det jevnlig, nærmest rituelt, bombardert med artilleri fra fastlandet til slutten av 1960-tallet.

Guiden Robert Young viser vei til et gammelt fort. To amerikanskbygde stridsvogner, delvis begravd i sanden, står igjen i dønningene.

Langs kysten stikker forsvarsbarrierene fra kampene om Kinmen ut mot havet som gigantiske, rustne spiker.

Piggene vender

mot fastlandet. Gjengrodde fort minner

om kinesiske angrep.

Invasjonsforsøkene fra Kina skjedde på slutten av den kinesiske borgerkrigen, som varte i over to tiår, fra 1927 til 1950.

På fastlandet var det Mao Zedong og kommunistene som omsider seiret mot de kinesiske nasjonalistene (Kuomintang).

Men på Taiwan klarte den fryktede nasjonalistlederen Chiang Kai-shek å holde stand. Han beholdt kontrollen over Kinmen, til tross for at øygruppen ligger så nærme fastlandet.

Under Chiangs ledelse ble Kinmen militarisert, og i flere tiår var det forbudt for innbyggerne å forlate øygruppen.

Chiang hadde ambisjoner om å gjenvinne makten i hele Kina, og ville bruke Kinmen som springbrett for en militæraksjon mot fastlandet. Samtidig skulle nasjonalisthæren stå imot invasjonsforsøk som kom motsatt vei.

Kampene i 1949 var ett av de verste tapene for den kommunistiske hæren, da de grovt feilberegnet hvor mange soldater nasjonalistene hadde på Kinmen.

Både den gangen, og i flere senere slag, var Kinmen svært viktig for forsvaret av nasjonalistenes selvstyre på Taiwan.

Over alt på øya er det gamle forsvarstunneler, militærbaser og utkikksposter fra tiårene da konflikten raste.

I dag har Taiwan et demokratisk styresett, og ønsker å styrke sin selvstendighet, noe Kina er sterkt imot.

Mange frykter at konflikten vil føre til en storkrig i Asia. Kina har et kvelertak på Taiwan, har eksperter forklart VG.

For Kinmen bringer situasjonen tilbake minner fra den forrige perioden med full konflikt.

Den gang innførte nasjonalistene portforbud på kveldstid.

– Minnene om portforbudet har festet seg i kulturen her. Etter at mørket senker seg på kvelden, flyttes all aktivitet inn i private hjem, forklarer guiden Robert Young.

Butikkeier Lu-wen Chen vokste opp under perioden da konflikten var på sitt mest intense.

– Det gjorde Kinmen til noe fremmed for oss, og forvandlet hjemmet vårt til en krigssone, forteller han.

Etter de mislykkede invasjonene, startet det langvarige bombardementet med artillerigranater fra fastlandet.

– Alle familier hadde et tilfluktsrom den gang, sier Lu-wen Chen.

– Jeg tilbrakte mye av barndommen min på 1950- og 1960-tallet under jorden, mens artillerigranatene regnet ned utenfor, forteller han.

Smeden Wu Tseng-dong har metall fra en slik artillerigranat i hendene sine, og setter sveiseilden mot den.

– En gave fra styreformann Mao, fleiper han.

Wu bruker stålet fra de gamle artillerigranatene som råstoff.

– Det handler om å ta noe fra krigen og ødeleggelsen som har definert Kinmens moderne historie og smi det om til noe konstruktivt, forteller smeden.

De gamle granatene

kuttes opp og slipes. De blir til kniver som

Kinmen er kjent for.

Da konflikten mellom Kina og Taiwan var på sitt heteste for 50 år siden, var det USA som reddet nasjonalistregimet, ved å flytte Stillehavsflåten inn i Taiwanstredet.

Også i dag er Taiwan helt avhengig av amerikansk beskyttelse. Uten den er øystaten sjanseløs dersom Kina gjør alvor av truslene, har flere eksperter forklart VG.

Forholdet til USA er komplisert for Taiwan. Da leder for den amerikanske kongressen, Nancy Pelosi, besøkte Taiwan i august, reagerte Kina kraftig.

Dagen etter besøket igangsatte Kina en massiv militærøvelse, som i praksis omringet Taiwan.

På stranden i Xiamen kjørte stridsvogner i en parade som var godt synlig på Kinmen:

For de rundt 130.000 innbyggerne på Kinmen er det lite velkomment at konflikten med Kina nå blusser opp igjen.

I en periode på 2000-tallet bedret forholdet seg mellom Kina og Taiwan, og da ble det mulig å ta ferge fra Kinmen til fastlandet. Det brakte med seg forretninger og turister.

– Det var den beste tiden, forklarer Kuan-Lin Yu.

Før var han turistguide.

Nå har han ingen kunder, og livnærer seg som fisker.

Coronaepidemien satte en stopper for fergene til og fra fastlandet. Det siste året har det politiske forholdet mellom Taiwan og Kina forverret seg, slik at grensene fortsatt er stengt.

– Det jeg likte best med å være turistguide for kinesere var å høre deres perspektiv på kampene om Kinmen, sier Kuan-Lin Yu.

– Jeg møtte noen som hadde familiemedlemmer som hadde deltatt i invasjonsforsøkene, og andre som var blitt påvirket av granatene som ble skutt fra Kinmen mot det kinesiske fastlandet, forteller han.

Turistnæringen på øygruppen ønsker en normalisering av forholdet til Kina. Fra Kinmen er det aldri mulig å glemme hvor nær det kinesiske fastlandet er.

Taiwanske medier har i lang tid hausset opp faren for at Kinmen skal bli invadert fra Kina på nytt.

Fang-Yu Chen er forsker ved Soochow Universitetet i Taipei, og ekspert på de politiske relasjonene mellom Kina, Taiwan og USA.

Han forteller at Kinmen i stor grad er demilitarisert i dag, og derfor er ekstremt avsidesliggende utsatt hvis konflikten med Kina eskalerer.

Den kraftfulle militariseringen av Kinmen fra 1950- og 60-tallet er i dag erstattet med radarovervåkning mot fastlandet.

De siste månedene har flere kinesiske droner summet over øya, og i begynnelsen av september skjøt taiwanske soldater en av dem ned.

Men Asia-forsker Stein Tønnesson ved Prio mener to ting er beroligende for både Kinmen og for Taiwan som helhet.

– Det ene er at Kinmen ligger så nærme Kina at Beijing mener øyene fungerer som et bevis på at Taiwan er en del av Kina. Å invadere Kinmen slik situasjonen er nå er derfor usannsynlig, mener Tønnesson.

– Det andre er at samtalene mellom Xi Jinping og president Joe Biden nylig gjør det mindre sannsynlig at det blir en krig om Taiwan med det første. Biden gikk tilbake på tidligere uttalelser, og bekreftet at USA ikke støtter at Taiwan skal bli en uavhengig stat.

På lengre sikt er situasjonen fortsatt svært alvorlig understreker han:

– Xi Jinping har som sitt store mål å gjenforene Taiwan med Kina, sier Tønnesson.

– Det er liten sannsynlighet for at det kan skje på fredelig vis, konkluderer han.