ANSETT SOM «HAUK»: Tidligere president Dmitrj Medvedev.

Enda en atomtrussel fra Medvedev

Dmitrij Medvedev mener atomtrusselen har blitt større.

Tidligere president i Russland, og nåværende nestleder i sikkerhetsrådet, Dmitrij Medvedev er en av de russiske lederne som har vært hardest i retorikken etter invasjonen av Ukraina. Han har tidligere uttalt at Russland er klare til å forsvare seg med atomvåpen, og nå rasler han igjen med atomsablene.

Det er til det statskontrollerte russiske nyhetsbyrået Interfax han snakker om trusselen for en atomkonflikt mellom Vesten og Russland.

– Er trusselen over? Nei, den er ikke over. Den har økt. Hver dag med leveranser av våpen til Ukraina fører verden nærmere den kjernefysiske apokalypsen, sier han.

Han sier Vesten ikke trodde på Russlands besluttsomhet, og at de tok grådig feil.

– Konsekvensene er langt mer kompliserte nå enn hva de kunne ha vært dersom de signerte dokumentet om sikkerhetsgarantier med oss i desember 2021, sier han.

Medvedev refererer til krav president Putin stilte to måneder før invasjonen om at Nato trekker sine styrker ut av land som grenser til Russland og at de stopper all militærhjelp til Ukraina.

Hvor stor makt Medvedev har i 2023 er usikkert. Marcel H. Van Herpen, forfatter av boken «Putin’s Wars» uttalte til VG i fjor at Medveved tilhører den innerste kretsen, uten å ha egen maktbase.

– De er bare Putins «nikkedukker», sa Van Herpen.

En nikkedukke er en som bare jatter med og ikke har noen egen vilje.

Medvedev var tidligere sett på som en litt mer liberal stemme i Russland. Etter krigen har han fremstått som en av de mest aggressive haukene som aldri sparer på det muntlige kruttet når det kommer til atomvåpen.

