Fredag 21. oktober: Dette skjedde i natt

President Volodymyr Zelenskyj advarer om at Russland kan komme til å sprenge en demning ved et kraftverk i Kherson som vil forårsake enorme oversvømmelser. Tankesmien The Institute for the Study of War skriver at Russland trolig planlegger en «falsk flagg»-operasjon, at de vil legge skylden på Ukraina om demningen sprenges.