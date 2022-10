DØMT: Alex Jones er blitt søkkrik på å forfekte konspirasjonsteorier og ytterliggående meninger. Nå risikerer han å miste alt.

Konspirasjonsteoretiker forsøker å slippe unna milliarderstatning

Konspirasjonsteoretiker Alex Jones har slått medieselskapet sitt konkurs og beskyldes for å gjemme unna penger.

Amerikaneren Alex Jones er de siste månedene blitt dømt til å betale enorme erstatninger på grunn av følgene konspirasjonsteoriene hans har fått.

Den seneste dommen, som kom onsdag, pålegger Jones å betale nesten én milliard koner i erstatning til 15 pårørende og etterlatte etter en barneskoleskyting i 2012.

Jones har forfektet en teori om at skytingen aldri fant sted. Som en følge av dette har etterlatte etter seks- og syvåringene som ble drept, opplevd årevis med trakassering.

Jones har flere ganger gitt uttrykk for at han ikke kommer til å betale og at «det ikke finnes noen penger».

– Kommer ikke til å skje. Finnes ikke noe penger, sa Jones onsdag på sitt eget TV-program.

Info Sandy Hook-konspirasjonen I 2012 ble 20 barn og seks ansatte ved Sandy Hook barneskole drept. Barna var seks og syv år gamle.

Drapsmannen drepte også sin egen mor før han kjørte til skolen. Til slutt skjøt han seg selv.

I årevis har overlevende og pårørende til barna og skoleansatte som ble drept i en skoleskyting ved skolen Sandy Hook i delstaten Connecticut i USA i 2012 opplevd trakassering, som følge av en konspirasjonsteori om at hele skoleskytingen var diktet opp og at de alle var skuespillere.

Alex Jones har vært blant de viktigste driverne bak at konspirasjonsteorien har fått stor spredning. Vis mer

Jones har siden 1999 drevet nettsiden Infowars, som har publisert en rekke falske nyheter og konspirasjonsteorier.

Morselskapet bak nettsiden, Free Speech System LLC, gikk inn i konkursbehandling i juli.

Det skjer i et forsøk på å unngå erstatningskravene, skriver Reuters.

GRÅT: Familiemedlemmer av ofrene for skoleskytingen gråt i retten da rettsavgjørelsen ble lest opp onsdag.

En konkursbehandling innebærer at man skal fordele selskapets verdier mellom alle selskapet skylder penger.

En vanlig problemstilling ved konkursbehandlinger er at eiere forsøker å lure verdier ut av selskaper i den siste tiden før en konkursbehandling begynner.

Dette kalles bounndragelse og er straffbart i Norge.

Advokater for de etterlatte etter skoleskytingen har anklaget Jones for å ta ut over 62 millioner dollar fra selskapet Free Speech Systems i et forsøk på å unngå å betale dem, ifølge Reuters.

AKTIVIST: Alex Jones under en demonstrasjon mot valgresultatet under presidentvalget i USA i 2020.

I tillegg oppgir Jones’ selskap å ha 54 millioner dollar i gjeld til andre selskaper som også er eid av Jones.

Advokatene til de etterlatte mener denne gjelden er fiktiv, en annen kjent strategi for å trikse i en konkursbehandling.

Jones vil på grunn av gjelden kunne prøve å fremme et krav mot sitt eget selskap, og komme seg foran køen av erstatningskrav fra de etterlatte.

Ved en konkursbehandling avgjør en dommer hvem som skal prioriteres først, og det er ofte ikke nok penger til å betale alle kreditorene.

Advokater og juseksperter tror Jones vil mislykkes.

– Ingen konkursdommer vil la Alex Jones og hans far få stå foran i køen av saksøkere, uttaler jusprofessor Minor Myers til Reuters.

De etterlatte etter skoleskytingen vil trolig også kunne gå etter Jones andre verdier, selv om søksmålet formelt er rettet mot medieselskapet.

Dette er uvanlig ved konkurser, men kan skje når det dreier seg om en dom hvor man kommer til at skaden som er påført er gjort med overlegg, forklarer advokat Mike D’Amica til Reuters.

Forbes mener de kan knytte minst fem eiendommer til hans navn, og at disse skal ha en samlet verdi på 80 millioner kroner. En av disse overførte han tidligere i år til sin kone.

Varslet anke

Jones har også varslet at han vil anke både dommen som pålegger han å betale nær én milliard dollar i erstatning, samt en tidligere, separat dom som pålegger han å betale en erstatning på nær 50 millioner dollar.

Jusprofessor Roy Gutterman sier Jones kan ha ødelagt sine muligheter for å få fremme en anke ved at han gjentatte ganger har unnlat å følge påbud fra domstolen.