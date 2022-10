Ukrainsk politi skyter mot droner som kommer inn mot hovedstaden Kyiv.

Russland truer FN: − Iranske droner er «fake news»

Russland gikk fredag kveld til et voldsomt angrep på FN - og benekter samtidig at de bruker iranske kamikazedroner til å angripe mål i Ukraina.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er FN-ambassadøren Vasilij Nebenzja som sier at det er «fake news» at Iran leverer droner til Russland, melder RIA.

Storbritannia, Frankrike og Tyskland ba fredag FN sjekke om beskyldningene om at russerne bruker iranske droner, er riktige.

Nebenzja svarer med å true med at Russland vil «revurdere» samarbeidet med FN-sekretariatet om de gransker beskyldningene.

– Vi krever at sekretariatet avstår fra å delta i noen form for etterforskning, sier FN-ambassadøren ifølge nyhetsbyrået RIA. Han hevder at det vil bryte med at FN skal være upartisk.

Det hvite hus i Washington hevdet torsdag at iransk personell på den russiskokkuperte Krim-halvøya hjelper russiske styrker med å gjennomføre droneangrep mot ukrainske mål.

– Vår vurdering er at iransk militærpersonell er på bakken på Krim og bistår Russland med disse operasjonene, sa sikkerhetstalsmannen John Kirby.

DRONE: Denne dronen, der det russiske navnet Geran-2, er i virkeligheten iranskproduserte, ifølge vestlige eksperter.

Han sa USA vil ta alle midler i bruk for å «avsløre, hindre og konfrontere» Irans leveranser av disse våpnene.

– Vi vil fortsette å håndheve alle USAs sanksjoner mot både russisk og iransk våpenhandel iherdig, la han til.

Både Russland og Iran avviser altså at russerne får kjøpt droner som brukes til blant annet angrep mot viktig ukrainsk infrastruktur, som for eksempel kraftstasjoner.

– Russland har fått kanskje 2.300–2.400 iranske droner. Derfor kan de teoretisk fortsette med slike angrep i lang tid, sier den finske krigsforskeren Ilmari Käihkö til VG.

FN-ambassadør: Vasilij Nebenzja fotografert i FN fredag.

Ukraina hevder at de har allerede har skutt ned et stort antall av disse iranskproduserte dronene.

Den russiske FN-ambassadøren kommenterer fredag også Vestens reaksjon på de russiske angrepene mot ukrainsk infrastruktur de siste to ukene:

– Raketter og russiskproduserte droner treffer et stort antall militære anlegg, samt infrastruktur som undergraver de militære evnene og potensialet til Zelenskyjs anti-folkeregime, sier Nebenzja.

– Selvfølgelig forårsaker dette et skikkelig hysteri blant våre vestlige kolleger, kommenterer han syrlig.

Bilder fra det ukrainske forsvaret viser at kamikazedronene som brukes, har russisk skrift. Men ifølge vestlige eksperter er dette iranskproduserte droner som bare har skiftet navn fra Shahed-136 til Geran-2.

Nebenzja hevder også at Ukraina «under tilsyn av sine vestlige herrer lenge har brukt terrorsabotasje på russisk territorium».