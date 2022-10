Aktiver kart

Minst 13 drept på russisk militæranlegg

Minst 13 er drept og 15 skadet i det som av russiske statlige nyhetsbyrårer blir omtalt som en «terrorhandling» på et militært treningsanlegg i den sørlige regionen Belgorod i Russland.

Dette bekreftes av det russiske forsvarsdepartementet.

Treningsanlegget ligger nær grensen til Ukraina.

Reuters siterer det statlige russiske nyhetsbyrået Ria på at angrepet ble utført av to personer som åpnet ild mot en gruppe russere som hadde meldt seg frivillig til tjeneste i krigen i Ukraina. Angrepet skjedde under en skyteøvelse.

De to skal være blant de drepte.

De to gjerningspersonene hadde vervet seg frivillig og kom fra en tidligere sovjetstat, en av de såkalte SUS-staten, skriver Ria. Det blir ikke oppgitt hvilke land det er snakk om, men Ukraina er ikke SUS-medlem.

Lokale myndigheter i Belgorod har den siste uken anklaget ukrainske styrker for å stå bak flere artilleriangrep i regionen.

