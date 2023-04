SKUTT: 16-årige Ralph Yarl.

16-åring skutt etter å ha ringt på feil - 85-åring siktet

Ralph Yarl skulle bare hente brødrene sine, men ringte på i feil hus. Da ble han skutt.

16-åringen er nå innlagt på sykehus med skader etter å ha blitt skutt like før klokken 22 forrige torsdag i Kansas City i delstaten Missouri.

Saken har fått mye oppmerksomhet i amerikanske medier, og grunnen til det er at 16-åringen er farget, mens mannen som skjøt, en 85-årig pensjonist, er hvit.

16-åringen har forklart at det tok lenger tid enn ventet før døren ble åpnet, så han ventet bare utenfor.

Da mannen i huset til slutt åpnet konfronterte han den unge gutten og skal ifølge 16-åringen ha sagt:

– Ikke kom tilbake her, før han avfyrte to skudd.

Yarl ble skutt i hodet og falt til bakken før mannen avfyrte enda et skudd. 16-åringen fikk alvorlige hodeskader, men overlevde.

PÅTALEANSVARLIG: Zachary Thompson under en pressekonferanse i Kansas City.

Yarl skal ifølge en støttegruppe gått til tre hus før han fikk hjelp for skadene. Det har vært protester i byen i løpet av helgen, skriver NBC, hvor flere tok til orde for at guttens hudfarge hadde noe å si for det som skjedde.

Natt til mandag er det utvikling i saken. 85-åringen er nå siktet for å ha skutt Ralph Yarl. Han er siktet for angrep med våpen, men ikke siktet for drapsforsøk.

85-åringen er løslatt etter å ha blitt holdt i varetekt i 24 timer.

Under en pressekonferanse mandag kveld fikk påtaleansvarlig Zachary Thompson spørsmål om saken har en «rasekomponent», altså at guttens hudfarge hadde noe å si.

Han svarer ja på det var en «rasekomponent» i saken, men når han skal utdype sier han at det ikke er noen indikasjoner på at noe rasistisk ble uttalt under skytingen.

85-åringen har ifølge Independent forklart til politiet at han trodde 16-åringen prøvde å bryte seg inn i huset hans. 85-åringen bodde alene.

Trebarnsfaren James Lynch (42) løp til for å hjelpe da han så Yarl forsøkte å banke på hos en av naboene.

– Jeg hørte noen rope «Hjelp! jeg er blitt skutt», sier Lynch i et intervju med NBC.

Han sier han trodde gutten var død, men løp over til naboen for å hjelpe gutten.

En annen nabo hjalp også til og igangsatte førstehjelp mens de ventet på ambulansen.

Han sier han ikke føler seg som noen helt, selv om han hjalp til.

– Jeg gjorde ikke noe annet enn å holde gutten i hånda, så han ikke skulle føle seg alene. Han var nettopp blitt skutt to ganger. Gutten er tøffere enn jeg er, sier Lynch.