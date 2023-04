FELLES INTERESSE: Utenriksminsterene Anniken Huitfeldt og Antony Blinken fra USA sitter begge i Arktisk Råd. Onsdag deltok begge på Nato-møte i Brussel. I mai skal Norge, etter planen, overta lederskapet i rådet etter Russland.

Norge skal lede Arktisk Råd: Utelukker Russland-tur

BRUSSEL (VG) I mai skal Norge overta lederskapet i Arktisk Råd etter Russland. Men for utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er det helt utelukket å dra til Russland og møte den sittende lederen, Sergej Lavrov.

All aktivitet i Arktisk Råd ble satt på pause etter Russlands invasjon i Ukraina 24. februar i fjor. Og all politisk kontakt mellom Norge og Russland opphørte.

Løsningen på lederskiftet, som det ligger an til, er derfor at UD-diplomater deltar digitalt fra Oslo på et møte som Russland setter opp 11. mai.

– Vi gjør det vi kan for at lederskiftet skal skje på en smidig måte, sier Huitfeldt til VG i Brussel.

– Har Russland bekreftet at de vil la dette lederskiftet skje?

– Det er litt for tidlig å si, for denne klubba skal jo overleveres i mai. Men vårt inntrykk er at alle medlemmer i Arktisk Råd er interessert i at dette samarbeidet går videre i en eller annen form, selv om det ikke kan fortsette på samme måte som før, etter at Russland har angrepet sitt naboland.

Møtes hvert annet år

Normalt møtes utenriksministrene i Arktisk Råd hvert annet år. Siste møte var i Reykjavik i mai 2021, da Russland overtok lederskapet i rådet.

Det er ingen kontakt mellom Norge og Russland på politisk nivå for tiden.

Alle de øvrige landene i rådet er medlemmer i Nato, eller i ferd med å bli det: USA, Canada, Danmark, Island, Finland og Sverige.

Huitfeldt sier at hun har hatt kontakt med de øvrige medlemslandene i Arktisk Råd under Natos utenriksministermøte i Brussel denne uken, og at alle er innstilt på å gjenoppta arbeidet i Arktisk Råd.

– Den viktigste jobben nå er å få Arktisk Råd til å fortsette og eksistere. Alternativet er jo at andre strukturer tar over, og det er ikke i vår interesse, sier Huitfeldt.

FØR KRIGEN: Ine Eriksen Søreide (H) var utenriksminister da Sergej Lavrov (til høyre) overtok ledelsen i Arktisk Råd i Reykjavik i 2021.

Størst i nord

Russland er «stormakten» i Arktis og besitter hele 11 tidssoner i nord. Hvordan et arktisk samarbeid uten Russland kan gå videre, er et åpent spørsmål:

– Det er litt for tidlig å si hvordan det vil skje konkret, og det er jo ikke aktuelt noen form for politisk samarbeid med Russland, innenfor denne rammen nå. Men på klima- og naturområdet har vi alle interesse av å bevare dette samarbeidet, sier utenriksministeren.

Minimum

Russlands president Vladimir Putin har onsdag kommentert forholdet til Norge på et møte i Moskva:

– Forholdet til Norge er nå redusert til et minimum. Dette er neppe i de to folks interesse, sier Putin i en tale til nye utenlandske ambassadører i landet.

– Samhandlingen om viktige internasjonale og regionale spørsmål har vært frosset. Inkludert det arktiske området, som er så viktig for begge land. Russland har ingen forutinntatte og fiendtlige intensjoner mot noen, sa presidenten.

Før formannskapet går videre fra Russland til Norge, har regjeringen laget en plan for arbeidet i Arktisk Råd de neste to årene. Klima og urfolks interesser er blant prioriteringene.

– Vi ønsker jo også å bidra til at det blir færre misforståelser, og vil gjøre det vi kan for å bidra til lav spenning i dette området, selv om vi også øker vårt militære nærvær i nordområdene for å ta vare på våre egne interesser, sier Huitfeldt.