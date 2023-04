FIKK TRENING: Her er Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på besøk ved en britisk treningsleir sammen med britenes statsminister Rishi Sunak i februar. Nå tyder lekkasjer på at britisk spesialsoldater også kan ha vært i Ukraina - men de påstandene tilbakevises.

Dette er Pentagon-lekkasjene: − Setter allierte i fare

Dokumentene som angivelig avslører hemmeligheter fra amerikansk etterretning, kan i verste fall sette USAs allierte i fare og påvirke krigen i Ukraina.

– Det er skadelig at slik etterretning lekker ut. Det svekker USAs omdømme som tillitsfull etterretningspartner, og det kan sette Ukraina og andre allierte som blir blåst i fare, sier Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole til VG.

Røseth påpeker at tillit mellom etterretningstjenester kan ta år å bygge opp, men kort tid å bryte ned.

De siste dagene har det kommet stadig nye drypp, i det som er en av de mest alvorlige dokumentlekkasjene fra det amerikanske forsvaret.

Først ble det avdekket at USA ikke hadde tillit til at Ukraina kan iverksette en effektiv motoffensiv.

Siden er flere lands vilje til å sende våpen til enten Ukraina eller Russland blitt lekket.

Den siste avsløringen hevder at nesten 100 spesialsoldater fra Nato-land er på plass i Ukraina.

Ifølge dokumentene har Storbritannia 50 spesialsoldater i Ukraina, mens resten av de 97 soldatene kommer fra Latvia (17), Frankrike (15), USA (14) og Nederland (1), melder BBC, Sky News og The Guardian.

TRENER: Ukrainske spesialstyrker under trening i Donetsk fylke i forrige uke.

Info Slik ble det lekket En større lekkasje av hemmelige dokumenter fra USAs myndigheter kan ha startet i et chatterom på plattformen Discord, som er populær blant gamere.

Det var da diskusjonen i et chatterom opprettet på Discord for å snakke om flere ulike temaer dreide inn på Ukraina-krigen, at en bruker begynte å dele tilsynelatende graderte dokumenter, skriver nyhetsbyrået AP.

Discord er en kommunikasjonsplattform ofte brukt i forbindelse med gaming, og den lar brukerne opprette chatterom der de kan kommunisere med lyd, tekst, bilde eller video.

Brukeren delte informasjonen først blandet sammen med sine egne meninger, før vedkommende begynte å dele bilder av dokumenter med bretter i dem. Kilde: NTB Vis mer

– Det er ikke overraskende at vestlige spesialsoldater er på plass. Disse har trolig ikke deltatt i strid, men hatt oppgaver knyttet til opplæring og sikring. Det er uheldig hvis Russland bruker det i sin retorikk, men det betyr ikke at Nato er aktiv part i krigen. Da måtte det ha vært spesialsoldater fra Nato-land som drepes eller fanges i aktiv strid ved fronten.

Det som er mest alvorlig, er det som har kommet frem om Ukrainas antatte kapasitet.

– Det kan være demotiverende for en ukrainsk motoffensiv at det amerikanske militæret ikke har troen, men man må merke seg at den lekkasjen var fra februar. Vurderingen ville muligens vært en annen nå.

Røseth mener Ukraina har bedre forutsetninger for å igangsette en offensiv nå, enn i februar, men at man uansett ikke bør ha for høye forventninger til hva som kan oppnås.

– Mest skadelig av disse lekkasjene er det som har kommet frem om manglende artilleriammunisjon og missiler til luftvern. Særlig det siste kan i verste fall gi russerne større mulighet til å spille på ukrainske svakheter, sier Røseth.

PENTAGON: USAs forsvarsdepartement, Pentagon. Stammer lekkasjene herfra?

Ukraina avviser

Opplysningene om de britiske soldatene kommer fram i et dokument datert 23. mars. Britiske myndigheter har – som vanlig – ikke kommet med noen direkte kommentar om landets spesialstyrker.

På Twitter skriver forsvarsdepartementet likevel at det er en «betydelig grad av unøyaktighet» i det lekkede dokumentet.

– Lesere bør være forsiktige med å tro på påstander som kan spre desinformasjon, skriver departementet.

Det fremgår ikke av dokumentet hva slags rolle spesialstyrken har eller har hatt eller nøyaktig hvor i Ukraina de er.

Det ukrainske forsvarsdepartementet avviser at det er Nato-soldater til stede i landet, melder Reuters.

Russiske myndigheter har på sin side sagt at lekkasjen av dokumenter fra Pentagon er et forsøk på å villede dem.

– Det er sikkert interessant for noen å se på disse dokumentene hvis de virkelig er ekte. De kan være falske eller lekket med vilje, sier Russlands viseutenriksminister Sergej Rjabkov.

Info Fakta om dokumentlekkasjen fra Pentagon * Den siste måneden har fotografier av graderte dokumenter fra det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon dukket opp på en kanal på den sosiale plattformen Discord og siden også blitt oppdaget på andreplattformer som Telegram og Twitter. * Selv om noen av dokumentene hevdes å være falske eller fabrikkerte, er de fleste av dem bekreftet til å være ekte. Det antas at spredningen av dokumentene stammer fra en lekkasje og ikke etter at noen har begått datainnbrudd. * Dokumentene inneholder sensitiv informasjon, blant annet om krigen i Ukraina, hvordan USA spionerer på egne allierte, det russiske forsvarsdepartementet og det russiske private militære selskapet Wagner-gruppen. * Dokumentene avslører blant annet svakheter i det ukrainske forsvaret, samtaler mellom sørkoreanske tjenestemenn som uroer seg over amerikansk forespørsel om kjøp av ammunisjon til Ukraina og en rapport om at Israels etterretningstjeneste Mossad har støttet protestene mot landets nye regjering. * Dokumentene er omtalt av flere toneangivende amerikanske medier, blant annet CNN, som har gått gjennom 53 rapporter som ser ut til å ha blitt produsert i tidsrommet fra midten av februar til tidlig i mars. * Det amerikanske justisdepartementet har innledet en etterforskning av lekkasjen. Også Pentagon selv har startet undersøkelser. En talsperson for Discord har opplyst at selskapet er i dialog med myndighetene om lekkasjen. (Kilder: CNN, New York Times, Washington Post) Vis mer

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, hovedlærer ved Forsvarets høgskole, vil være forsiktig med å trekke konklusjoner etter lekkasjene.

– For det første er dokumentene fra februar, så det er fra noe tid tilbake. For det andre er flere av dokumentene åpenbart manipulert av noen, muligens fra russisk side, sier han til VG.

Når det gjelder opplysningene om ammunisjon og våpenmangel på ukrainsk side, sier han at dette ikke er oppsiktsvekkende nyheter.

– I alle store kriger så mangler partene ammunisjon og våpen. Det pågår alltid en industriell krig og en kamp om å produsere nok, sier han.

Den største utfordringen for ukrainerne, hvis de mangler ammunisjon når de skal iverksette deres angripe, er at de får større problemer med å trenge langt inn på russiskkontrollerte områder, sier Hågen Karlsen.

– Dermed får de problemer med å omringe russerne og få de til å overgi seg. Mangel på ammunisjon kan også føre til større ukrainske tap, sier han.

GRANSKER: Den amerikanske forsvarssjefen Mark Milley og Pentagon gransker dokumentlekkasjen.

Viser USAs tvil på Ukrainas evne

Deler av lekkasjen fra amerikanske etterretning som Washington Post har fått tilgang til, antyder problemer for det ukrainske forsvaret:

Vurderingen i dokumentet er at problemer med å samle soldater, ammunisjon og utstyr kan gjøre at Ukraina kun vil gjøre «beskjedne territorielle fremskritt» i en varslet motoffensiv mot russerne denne våren.

Avisen skriver at vurderingen stammer fra tidlig i februar og er i et lekket dokument som er merket som svært hemmelig.

Dokumentet om den ukrainske våroffensiven kan indikere at ukrainernes strategi vil dreie seg om å ta tilbake omstridte områder i øst samtidig som styrkene også presser på sørover, i et forsøk på å ødelegge broen som forbinder Krim-halvøya til Russland, skriver avisen. Moskva annekterte halvøya i 2014 og bruker den nå som forsyningsrute til soldatene i Ukraina.

FEBRUAR VED FRONTEN: VG traff en ukrainsk enhet som skjuler rakettartilleriet MLRS i skogen. Det ble donert av Norge og Storbritannia i fjor.

Tomme for luftforsvar i mai?

Et annet dokument fra lekkasjen hevder at Ukrainas luftforsvar snart kan gå tomt for ammunisjon, og at landets trenger store mengder ammunisjon for å forhindre at det russiske flyvåpenet endrer krigens kurs.

Bekymringen er at Russlands mange angrep fra bakken er i ferd med å tømme de ukrainske lagrene av raketter til luftforsvarssystemene S-300 og Buk, skriver NTB.

Ifølge de lekkede dokumentene ligger grenen av det ukrainske luftforsvaret som har ansvar for å beskytte soldatene ved fronten, an til å være «fullstendig redusert» innen 23. mai. Om det stemmer, kan det åpne for at Russland omsider tør å sende jagerflyene inn i Ukraina, er vurderingen til kildene New York Times har snakket med.

Høytstående personer i Pentagon sier at det vil være en stor utfordring for Ukraina, særlig om de russiske flyene får mulighet til å angripe ukrainske stillinger og viktige artillerimål på bakken.

MANGLER RAKETTER: De ukrainske soldatene fortalte VG i februar at de manglet raketter. – Vi har for liten tilgang til raketter til MLRS-systemet, fortalte de den gang.

Serbia ville hjelpe

Liste hevder Serbia var villig til å sende våpen til Ukraina

Serbia er det eneste landet i Europa som ikke har innført sanksjoner mot Russland, men lekkede dokumenter viser at landet var villige til å hjelpe Ukraina med våpen.

Et graderte dokumentet oppsummerer europeiske regjeringers svar på Ukrainas forespørsel om militær trening og såkalt dødbringende hjelp, altså våpen.

Ifølge oversikten, som er en tabell over responsen fra 38 land, sa Serbia nei til å drive opplæring, men forpliktet seg til å sende våpen eller hadde allerede sendt våpen.

Serbias presidentkontor og Ukrainas ambassade i USA har foreløpig ikke svart på Reuters' henvendelse om saken.

– Dersom dokumentet er ekte, viser det enten at president Aleksandar Vucic ikke er ærlig overfor Russland eller så er han under enormt press fra USA for å levere våpen, sier Øst-Europa-ekspert Janusz Bugajski i tankesmia Jamestown Foundation ifølge NTB.

Info Fakta: Tidligere amerikanske masselekkasjer Wikileaks-lekkasjen Nettstedet WikiLeaks ble startet i desember 2006 for å publisere dokumenter som er hemmeligstemplet eller på annet vis holdt tilbake fra offentligheten. Organisasjonen fikk massiv internasjonal oppmerksomhet ved å legge ut hundretusenvis av hemmeligstemplede dokumenter fra forsvar og diplomati fra en rekke land. Kilden til dokumentene var i all hovedsak den amerikanske soldaten Chelsea Manning, som tidligere gikk under navnet Bradley Manning. Manning ble pågrepet og fengslet i mai 2010, siktet for å ha gitt Wikileaks over 700.000 sider med graderte dokumenter, som blant annet inneholder opplysninger om USAs krigføring i Afghanistan og Irak. Hun er kjent skyldig i blant annet brudd på spionasjeloven og risikerer å måtte sitte i fengsel livet ut. Snowden-lekkasjen Edward Snowden arbeidet i flere år som datatekniker i CIA og på kontrakt for etterretningsorganisasjonen National Security Agency (NSA). I mai 2013 forlot han USA med store mengder topphemmelige dokumenter. Dokumentene, som han har delt med ledende medier verden over, avdekker massiv amerikansk overvåkning av internasjonal tele- og datatrafikk. Snowden flyktet via Hongkong til Moskva, der han har oppholdt seg siden juni 2013. Vis mer

Allierte Sør-Koreanere vil granske

De lekkede Pentagon-dokumentene inkluderer opplysninger om at USA også skal ha spionert på en av deres nærmeste allierte i Asia, nemlig Sør-Korea.

Spionasjen skal ha vært rettet mot sikkerhetsrådgiverne til landets president Yoon Suk-yeol, som en del av innsatsen for å sikre våpenleveranser til Ukraina.

Regjeringen i Seoul forsøkte tirsdag å tone ned viktigheten av dokumentene fra det amerikanske forsvarsdepartementet. Yoons stab sier «et betydelig antall» av dokumentene er falske, mens hans nasjonale sikkerhetsrådgiver sier det ikke lå noen ond vilje bak.

Opposisjonen i Sør-Korea reagerer likevel: De ber regjeringen nå granske påstandene.

– Regjeringen må komme til bunns i påstandene om avlytting, og om de er sanne, må de kreve en offisiell beklagelse fra USA og et løfte om at det ikke skjer igjen, sier Lee Jae-myung, som leder opposisjonspartiet Demokratene ifølge NTB.

ØNSKE OM SKJULT HJELP: Egypts president Abdel Fattah al-Sisi, sammen med Vladimir Putin under en Russland-Afrika-konferanse i 2019.

Avdekket: Egypt planla å forsyne Russland med raketter

En de oppsiktsvekkende avsløringene som har kommet frem i lekkasjen, er at Egypt, en av USAs nære allierte i Midtøsten, i all hemmelighet skal ha planlagt å produsere 40.000 raketter for Russland.

Ifølge Washington Post, ga den egyptiske presidenten Abdel Fatah El-Sisi sine underordnede beskjed om gjennomføre produksjonen i et brev datert 17. februar i år.

Brevet gjengir angivelig samtaler mellom Sisi og høytstående egyptiske offiserer. Av dokumentene skal det også ha blitt drøftet planer om å forsyne Russland med ammunisjon og krutt.

Presidenten skal ifølge referatet ha gitt instrukser om å holde samtalene hemmelige «for å unngå problemer med Vesten».

Hvem står bak?

Mange av etterretningsdokumentene som er blitt lekket i USA, var kun tilgjengelige for amerikanere. Etterforskere tror nå derfor at lekkasjen kan være intern.

Både vestlige eksperter og amerikanske tjenestepersoner tror det er en amerikansk aktør som står bak lekkasjen, og ikke noen fra et alliert land, skriver NTB.

Angivelig jobber etterforskerne med fire eller fem teorier, som spriker fra at en misfornøyd ansatt står bak, til en trussel fra innsiden som ønsker å motarbeide USAs sikkerhetsinteresser.

– Fokuset nå er på at dette er en amerikansk lekkasje, da mange av dokumentene kun var i amerikanske hender, sier Michael Mulroy til Reuters.

Mulroy var tidligere høyt oppe i det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon.

Kilder i det amerikanske embetsverket understreker overfor Reuters at etterforskningen fortsatt er i en innledende fase, og de har ikke utelukket at prorussiske aktører ligger bak lekkasjen.