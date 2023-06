Øverstkommanderende for de russiske styrkene, Vladimir Putin, under en høytidelighet i Kreml mandag. Til høyre Sergej Gorjatsjev, en russisk general som ifølge en rekke medier er drept i Ukraina.

Medier: Russisk general drept i Ukraina

Enda en general fra Russlands væpnede styrker skal ha falt i Ukraina, ifølge russiske kilder.

Denne gang handler det om generalmajor Sergej Gorjatsjev (52), sjef for den 35. arme.

Han døde mandag i et ukrainsk missilangrep, melder den kjente russiske militærbloggeren Kotenok Z og gjengitt av uavhengige russiske medier, som Meduza

Det russiske forsvarsdepartementet har ikke bekreftet dødsfallet.

Vestlige etterretninger har ikke noe nøyaktig tall på hvor mange russiske generaler som har falt i Ukraina-krigen.

I begynnelsen av invasjonen var Gorjatsjev sjef for den 5. stridsvognbrigade, men ble så utnevnt til general og stabssjef i hæren.

– Ifølge representanter for hærkommandoen, mistet hæren i dag en av de smarteste og mest effektive militære lederne, som kombinerte den høyeste profesjonalitet med personlig mot, skriver Kotenok Z.

Også ukrainske kilder omtaler Gorjatsjev som en dyktig offiser.

Sergej Gorjatsjev til venstre på bildet. Publisert hos det russiske forsvarsdepartementet i 2021

Agenstvo skriver at dette er det første dødsfallet til en russisk general på over ett år. Den 5. juni 2022 døde generalmajor Roman Kutusov på slagmarken i Luhansk-regionen.

– Totalt fire generaler er bekreftet døde siden krigen startet, skriver Agenstvo og nevner ellers generalmajor Andrei Sukhovetsky og generalmajor Vladimir Frolov drept, samt den pensjonerte generalmajor Kanamat Botashev, som kjempet i Wagner-gruppen.

Vestlige etterretning mener imidlertid at langt flere russiske generaler har blitt drept i kamp i Ukraina. Sjefen for etterretningstjenesten til Pentagon, Scott Berrier, sa den 10, mai at minst åtte russiske generaler var drept.

Det amerikanske forsvarsdepartementet anslår tapene for den overordnede kommandoen til de russiske væpnede styrker til å være dobbelt så høye. 10. mai kunngjorde Scott Berrier, sjefen for etterretningstjenesten til Pentagon, at et sted mellom åtte og ti russiske generaler var drept i Ukraina, ifølge Newsweek.

Japansk etterretning oppga i februar 2023 at det kunne være så mange som 20.

Sergej Gorjatsjev har tidligere tjenestegjort blant annet i Transnistria i Moldova og på den store russiske basen i Tadsjikistan.

