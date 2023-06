I SORG: De lokale beboerne Kim og John Greko har lagt ut blomster på ulykkesstedet mandag formiddag.

Australia: Ti døde i bussulykke på vei fra bryllupsfeiring

– At en gledens dag på et nydelig sted ender med et slikt forferdelig tap, er så grusomt, trist og urettferdig, sier landets statsminister Anthony Albanese.

Søndag kveld fraktet bussen i underkant av 40 gjester fra en bryllupsfeiring på vingården Wandin Estate i det populære vindistriktet Hunter Valley – rundt to timers kjøring fra storbyen Sydney.

De var på vei til et hotell der de skulle overnatte, rundt 20 minutters kjøring unna festlokalet.

Like etter klokken 23.30 lokal tid smalt det i en rundkjøring, og bussen havnet på siden.

Til sammen ti mennesker er bekreftet døde etter ulykken. 25 personer er i tillegg skadet, opplyser politiet.

Nødetatene har jobbet på stedet hele natten, og jobber fortsatt med å identifisere omkomne.

Føreren, en mann i 50-årene, er pågrepet, og politiet sier det trolig vil komme en siktelse mot ham.

PREGET: Tracy Chapman, fungerende politisjef for området Hunter Valley i den australske delstaten New South Wales, informerer om ulykken mandag formiddag lokal tid.

– Tragiske omstendigheter

– Han var føreren av bussen, og vi har nok informasjon til å kunne si at det vil bli tatt ut en siktelse. Jeg vil ikke gå inn på detaljer om den nå, sier Tracy Chapman, fungerende politisjef for området Hunter Valley i den australske delstaten New South Wales under en pressekonferanse tidlig mandag morgen lokal tid.

Politiet jobber fortsatt med å identifisere alle som var om bord på bussen, og de utelukker heller ikke at flere vil kunne bli funnet døde i vraket, skriver Guardian.

– Det er tragiske omstendigheter. Tallet på familiemedlemmer, men også på folk i lokalsamfunnet, som vil bli påvirket av dette, du kan ikke telle dem, sier politisjefen videre.

OMRÅDET AVSTENGT: Veien der ulykken skjedde er blitt sperret av.

– Grusomt, trist og urettferdig

Australias statsminister Anthony Albanese kaller ulykken for «trist og urettferdig».

– At en gledens dag på et nydelig sted ender med et slikt forferdelig tap av liv og skader, er så grusomt, trist og urettferdig, sier han til pressen i landets hovedstad Canberra, skriver Sydney Morning Herald.

– Folk leier en buss til bryllypsdagen sin for å holde gjestene sine trygge. Det gjør at denne tragedien bare føles enda mer ufattelig, legger han til.

Vingården der bryllupsfeiringen foregikk, sier i en uttalelse at de vil holde stengt mandag.

– Vi er svært lei oss over å høre om nattens bussulykke, der noen av våre gjester mistet livet.

