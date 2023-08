RYKKER FREM - SAKTE: Et ukrainsk flagg er heist i landsbyen Robotyne, etter at russerne kjempet hardt for å forsvare den. Bare ruiner er igjen.

Her står det største slaget nå: − Brutt gjennom Russlands vanskeligste forsvarslinje

I nesten tre måneder har ukrainerne forsøkt å bryte gjennom de russiske forsvarsverkene sør i landet. Er dette øyeblikket mange ukrainere har ventet på?

Kortversjonen Ukrainske soldater har heist det nasjonale flagget i landsbyen Robotyne, Zaporizjzja-fylke, sør i Ukraina, og bekreftet kontroll over landsbyen.

Russland har svart med å sende elitestyrker for å hindre videre ukrainsk framgang.

Ifølge en ukrainsk kommandør har ukrainske styrker brutt gjennom den tøffeste russiske forsvarslinjen, noe som kan tillate raskere fremgang.

Før sommeren igangsatte Ukraina en stor motoffensiv med det uttalte målet å bryte gjennom det russiske forsvarslinjen i sør og nå Azovhavet.

Stridsvogngrøfter, miner og droner har foreløpig forhindret betydelig ukrainsk fremgang, men kontrollen over Robotyne sees som en mulig viktig utvikling i krigen.

Forskere er forsiktige med å spå hva denne utviklingen kan bety.

Før krigen var det få utenfor Ukraina som hadde hørt om den lille landsbyen Robotyne i Zaporizjzja-fylke, sør i Ukraina.

Men nå har ukrainske soldater heist det gule og blå flagget i sentrum av utbombede frontlinjelandsbyen - som Ukraina bekreftet at de kontrollerer mandag kveld.

Det er samtidig tegn til russisk bekymring: Russerne sender nå elitestyrker fra andre deler av fronten for å stoppe den ukrainske fremgangen.

Hvorfor er utviklingen akkurat på dette stedet i Ukraina så viktig?

Fordi noe stort kan være i ferd med å skje i krigen:

– Ukrainske styrker mener å ha brutt gjennom den vanskeligste russiske forsvarslinjen i Sør-Ukraina, og styrkene vil nå være i stand til å rykke raskere frem, sa en ukrainsk kommandør til Reuters i helgen, og la til:

– Vi stopper ikke her. Jeg gjorde det klart til mine krigere. Vårt mål er ikke Robotyne, vårt mål er Azovhavet.

I kartet under kan du se hvor Robotyne ligger, nord Azovhavet. De svarte prikkene er russiske forsvarsverk ukrainerne må gjennom.

I juni startet Ukrainas store motoffensiv for å ta tilbake land russerne okkuperer.

Forventningene var store. Mange trodde Ukraina, med nytt militærutstyr og stridsvogner sendt fra Vesten, og tusenvis av soldater trent i NATO-land, kunne ta tilbake mye land raskt.

Ukrainas uttalte mål med offensiven var bryte gjennom det russiske forsvarslinjen i sørlige Ukraina, og nå Azovhavet, og dermed kutte de okkuperte områdene i to.

FRIGJORT: En kvinne fra Robotyne takker ukrainske soldater etter de presset russerne ut av landsbyen.

Men russerne var svært godt forberedt.

De hadde gjort klart kilometer på kilometer med et formidabelt russisk forsvarsverk, med minelagte jorder, skyttergraver og stridsvogngrøfter. Disse var ytterligere beskyttet av russisk artilleri, droner og angrepshelikopter.

Den massive russiske motstanden førte til tre måneder med lite fremgang for ukrainerne gjennom sommeren. De mistet også svært mange soldater i forsøket på å bryte igjennom.

Men nå trekkes frigjøringen av Robotyne, som bare er ti kilometer fra der de startet i juni, frem som en mulig betydelig utvikling.

Russland har i måneder forsvart landsbyen med alt de har. Den harde motstanden her, har fått mange til å spekulere i om det russiske forsvaret sør for denne landsbyen ikke er like sterkt.

Kartet viser hvor den hardeste kampen i Ukraina-krigen foregår akkurat nå. De svarte prikkene viser russiske forsvarsverk.

Første gang siden andre verdenskrig

Militæranalytikere VG er avventende til å være positive på Ukrainas veiene.

– Jeg vil kalle dette et delvis gjennombrudd, som vi ikke ennå vet i hvor stor grad Ukraina vil klare å utnytte, sier Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt til VG.

Han påpeker at Ukraina har lykkes i å bryte gjennom det første store feltet og den første linjen med skyttergraver. Samtidig er det fortsatt mye igjen, og det ligger minefelt foran dem.

– Det kan hende det går fortere for ukrainerne etter dette, men det er nok ikke bare å spurte på. Det er fremdeles godt med hindre Russland har bygd.

MISTER MANGE MENN: En skadet ukrainsk soldat behandles i nærheten av frontlinjen.

Den samme analysen har oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets stabsskole, Geir Hågen Karlsen:

– Selv om Ukraina bryter gjennom et sted, så vil de gå på nye forsvarsstillinger. Der vil de bli utsatt for motangrep av helikoptre, droner og artilleri, sier han til VG.

Han legger så til:

– Det ukrainerne nå forsøker å gjøre, å bryte gjennom en slik forsvarslinje, har ingen hær i Vesten gjort mot en fiende siden andre verdenskrig. Det er svært vanskelig, og det er ikke slik at land i vesten kan lære ukrainerne dette.

Han forklarer hvordan ukrainerne nærmest må gå meter for meter langs slagmarken sør i Ukraina.

– På grunn av de tette minefeltene må de fjerne miner, meter for meter, om natten, slik at russiske droner ikke finner dem. Det tar så klart enormt med tid, sier han.

BRUKER MØRKET: Ukrainske soldater utstyrt med utstyr for å se i mørket, bruker nettene for å unngå russiske droneangrep.

Slik er veien mot havet

Det første åpenbare målet for ukrainske styrker etter Robotyne er byen Tokmak, som beskrives som viktig knutepunkt for russiske forsyningslinjer.

På kart over de russiske forsvarsverkene, ser man et nøye planlagt forsvar i ring rundt byen.

Sørvest for Tokmak ligger den større havnebyen Melitopol, som russerne tok kontroll over tidlig etter fullskalainvasjonen i fjor.

Både Tokmak og Melitopol beskrives som helt sentrale for Russlands grep om sørlige Ukraina. Kampen om disse byene forventes derfor også å bli svært hard.

BRUTAL KRIG: Ukrainske soldater forbereder et angrep øst i Ukraina, ved Bakhmut, der Ukraina også er på offensiven.

Hva skjer nå?

Flere internasjonale analytikere peker nå på tegn til at Russland begynner å bli svært bekymret for den ukrainske fremrykkningen. Russerne skal blant annet nå ha sendt forsterkninger fra andre steder langs fronten, til området sør for Robotyne.

Institute for the Study of War skriver også at Russland nå mangler store operasjonelle reservestyrker å sette inn i kampen.

De skriver at et ukrainsk gjennombrudd kan bli vanskelig for russerne å stoppe raskt, og at fremgangen kan skape panikk blant russerne og gjøre ukrainernes mulighet enda større.

OMSTRIDTE RUINER: Ukrainske soldater fotografert med drone idet de entret landsbyen Robotyne.

Forsvarsekspertene VG snakker med er forsiktige med å spå hva den siste utviklingen betyr.

– Det maksimale Ukraina kan oppnå før høstregnet høstregnetErfaringsmessig kommer høstregnet rundt slutten av oktober. Det gjør bakken mer gjørmete noe som hindrer fremdriften til militære kjøretøy. starter, er å nå frem til Azovhavet. Klarer de det, vil de være ved havnebyen Melitopol, og dermed kutte landeveien mellom Russland og Krim. Hvis ukrainerne klarer det, er det stort og over forventning, sier Tor Bukkvoll til VG.

Geir Hågen Karlsen tviler på at ukrainerne vil klare å nå Azovhavet i år, tross fremgangen den siste tiden.

– Jeg ville ikke satt pengene mine på at de når havet i høst, men det er ekstremt vanskelig å spå. Vi vet rett og slett for lite om hva russerne og ukrainerne har av reserveavdelinger. Det er umulig å si hva som skjer, sier han og avslutter:

– Når det er sagt: Vi har fått ganske mange overraskelser i denne krigen så langt.

