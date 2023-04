LEDER: Carson Jorgensen har vært leder for republikanernes delstatsparti i Utah siden 2021 – ved siden av å gjete 5000 sauer på ranchen sin.

Utah-republikanernes leder: − Aldri likt at alt skal handle om Trump

OREM (VG) Han er sauebonde og republikansk grasrotsjef i delstaten Utah. Nå har han invitert Florida-guvernør Ron DeSantis – og ikke Trump – til partiets årlige storstue.

Republikanernes leder i Utah, Carson Jorgensen (33), står i den tomme sportshallen som denne helgen skal fylles opp av delstatens årsmøtedeltagere.

Jorgensen har skaffet Utah-republikanernes årsmøte en prominent gjest i år: Florida-guvernør, Ron DeSantis, som er ventet å lansere en presidentkampanje i nær fremtid.

Det skapte overskrifter da det ble kjent at våpen ville være forbudt å ha med seg under årsmøtet. Dårlig stemning blant våpenglade republikanere. Venstresiden mente det var hykleri.

Jorgensen måtte snu og tillate våpen. Men hunder skal i alle fall sniffe etter eksplosiver.

– Ingen i Utah gir fra seg våpnene sine. Om de ikke får ta de med seg, så er det ingen som vil møte opp, fleiper han.

FEM DØTRE: Carson Jorgensen (33) med kona Amy (31). Døtrene er Olivia (12), Joselynn (9), Adeline (5), Ella (2) og Claire (9 mnd.).

– Et eget politisk klima

Jorgensen er av «95 prosent norsk» avstamning, en av Utahs største sauebønder med 5000 småfe og far til fem døtre fra tolv til null år.

Denne helgen gir 33-åringen seg i rollen som Utah-republikanernes grasrotsjef. Men først tar han tempen på partiet sitt i et intervju med VG.

– Vi har vårt eget politiske klima her, sier han og viser blant annet til at majoriteten er mormoner i Utah.

Det fikk Donald Trump merke i 2016 da Utah, av alle de trygge republikanske delstatene, ble den han gjorde det dårligst i.

– Det som fungerer på den andre siden av landet, fungerer ikke her. En presidentkandidat må vise styrke, men de må gjøre det på en måte som er mer spiselig. Dette er et godt sted å øve seg på være sivilisert, forklarer Jorgensen.

TILTALT: Donald Trump på vei inn i rettssalen etter å ha blitt tilalt i saken som gjelder utbetaling av hysj-penger til pornoskuespiller Stormy Daniels.

– Sakene, ikke Trump

Det er ikke bare USA som er splittet. Det republikanske partiet er også splittet. Skal de følge Trump videre – eller velge en annen vei fremover?

Å bygge bro over den splittelsen, ser Jorgensen på som partiets største utfordring fremover.

– Ikke misforstå, jeg liker Trumps politikk og mannen selv. Jeg stemte på han to ganger og ville stemt på han igjen i dag, men jeg har aldri likt at alt skal handle om Trump som person, sier han.

– Når du reduserer en bevegelse ned til én enkelt person, så forsvinner den jo når den personen ikke blir gjenvalgt eller er ferdig i embetet. Det må handle om sakene og partiet, ikke en enkeltperson, fortsetter han.

Den ferske tiltalen mot Trump fra New York, hjelper dog lite på å ta oppmerksomheten bort fra Trump. Jorgensen ser på det som en fordel for ekspresidentens 2024-kampanje.

– Det er to typer folk som vil se Trump arrestert i dette landet. Det er demokrater og Trump selv, fordi han vet at det kommer til å styrke ham, sier Jorgensen.

RIGGING: Carson Jorgensen sammen med medarbeidere som skal sørge for at alt er på stell når 5000 årsmøtedeltagere velter inn denne helgen for å blant annet høre på Florida-guvernør Ron DeSantis.

Tror ikke på Trumps valgpåstander

Jorgensen sier uten å blunke at Trump «ikke ble gjenvalgt» i 2020. Det er Trump selv, som kjent, rykende uenig i.

Dette er et standpunkt som derfor vært kontroversielt i store deler av partiet de siste to-tre årene.

– Er det fortsatt kontroversielt å si?

– Ikke så veldig. Jeg har sagt det siden begynnelsen. Er det valgjuks, så er det valgjuks, men du må være i stand til å bevise det, og beviser har vi ikke sett noe til, svarer han.

I begynnelsen fikk han motstand, men den har fislet ut.

– Nå er folk ok med det. De har begynt å bevege seg videre. Jeg har sagt dem at dette er over. Dere kan fortsette å knuffe over dette, eller vi kan gå videre og gjøre oss klare for nestemann, sier Jorgensen.

MOTBAKKE: Ron DeSantis på et folkemøte i september i fjor, hvor VG var til stede. En rekke nyhetssaker har den siste tiden meldt om trøbbel for en mulig presidentkampanje for guvernøren.

– DeSantis har rett

«Nestemann» kan fort vise seg å være Ron DeSantis, til tross for målinger og en rekke medieoppslag den siste tiden som tyder på motbakke.

DeSantis er invitert til Utah-republikanernes årsmøte, fordi han er «det største navnet» som per nå ikke har lansert en presidentkampanje, svarer Jorgensen smidig på spørsmålet om hvorfor Trump ikke er invitert.

– DeSantis er veldig populær fordi han er en tydelig konservativ, men noe mer tilbakeholden enn Trump. Jeg tror det er litt lettere for folk å ta innover seg. Når det er sagt, så er Trumps base stor og dyp. Så fort du kommer ut av de urbane områdene i Utah, er det mange som bare elsker Trumps politikk, sier Jorgensen.

DeSantis sitt innsalg til donorer og partitopper er at det er på tide å «å avvise taperkulturen som har infisert partiet de siste årene».

Florida-guvernøren nevner ikke Trump med navn, men Trump er mannen som tapte i 2020 og spilte en stor rolle i republikanernes – mot alle odds – sitt elendige mellomvalg i fjor.

– Jeg vil si at DeSantis har rett. Som republikanere har vi det riktige svaret, men vi er elendige på å kommunisere det, sier Jorgensen uten å ville peke på Trump selv.

SAUEBONDE: Samme uke som han står ansvarlig for Utah-republikanernes årsmøte, har han slitt med å finne for til de 5000 sauene sine. Kaldt vær og mye snø har gjort det vanskelig for småfeet å finne gress.

– Litt keitete

Jorgensen har møtt både Trump og DeSantis personlig.

– Trump tar rommet. DeSantis har en litt mer stille profil, men du vet at han også har kontroll, sier Jorgensen.

En vanlig karakteristikk av DeSantis er at han er sosialt noe klossete, sky og lite utadvendt.

– Ja, han er litt sosialt keitete, men det er greit. Min stemme avgjøres ikke av om de er keitete eller ikke, men om de kommer til å gjøre min families liv bedre, sier Jorgensen.

Han mener DeSantis har vært veldig nøye med å ikke «vekke bjørnen», altså Trump, selv om ekspresidenten angriper ham uten stopp.

– En kamp mellom de to kommer bare til å skade oss. Hva hadde vært bedre enn to gode kandidater? For én gang skyld trenger vi ikke å velge det minste av to onder, sier Jorgensen.