Her ble soldatene utslettet: Sinnet øker i Russland

Videoklipp og bilder viser at et skolebygg der russiske soldater oppholdt seg, ble totalt utslettet av et ukrainsk angrep. Nå krever russiske politikere at militærtopper straffes.

Som VG skrev mandag, har det ukrainske militæret hyllet et massivt motangrep på russiske styrker i den okkuperte landsbyen Makiivka.

Mens Ukraina mener at så mange som 400 russiske soldater kan ha blitt drept, hevder det russiske forsvaret at antallet er 63.

Det er uansett det største enkelttapet som det russiske forsvaret har innrømmet, siden invasjonen av Ukraina i februar.

Det var fire raketter fra det amerikanske våpensystemet HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) som traff det som var en yrkesskole, som sto tom og som ble brukt som leir for soldater som nylig var blitt rekruttert.

LAGT I GRUS: Nye bilder viser oppryddingen av det totalt ødelagte bygget.

Rammet av «supervåpen»

Videobilder som nyhetsbyrået Reuters har fått, viser et totalt ødelagt bygg. Lignende bilder og videoklipp florerer i både ukrainske og russiske kanaler på meldings-appen Telegram.

HIMARS er blitt omtalt som et «supervåpen», som har endret krigslykken i Ukrainas favør. Disse rakettene ble blant annet brukt med stor effekt mot den russiske okkupasjonen av Kherson by.

Russiske kilder mener de store ødeleggelsene skyldes at soldatene ble huset ved siden av et lager med ammunisjon, andre påpeker at militærledelsen ikke har tatt trusselen fra HIMARS tilstrekkelig på alvor.

Det påpekes også at bruk av mobiltelefoner kan ha avslørt at et stort antall soldater var innlosjert i bygget.

Se satellittbilder som viser Makiivka før og etter angrepet:

FØR: Makiivka fotografert 20. desember 2022. ETTER: Makiivka fotografert 2. januar 2023.

Ikke beskyttet

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole, sier til VG at angrepet viser at den russiske hæren ikke tar troppebeskyttelse på alvor.

– Operasjonell sikkerhet er ekstremt viktig, og dette er en hard lærdom. Den paramilitære Wagner-gruppen ble tidligere i krigen avslørt av et bilde som kunne geolokaliseres. Deres leir i Donbas ble også rammet med HIMARS, og de har i etterkant tatt strenge tiltak, forklarer Røseth.

Røseth påpeker at det tydeligvis ikke gjaldt for de nye rekruttene, i den ordinære hæren.

– Her er unge, uerfarne soldater sendt inn i en krigssone, der de etter sigende har brukt mobiltelefoner. Det betyr at ledelsen ikke tar den ukrainske kapasiteten på alvor.

Han mener et så omfattende angrep rammer både den russiske evnen og kampviljen.

– De mister mange soldater, som skaper et «hull» de må fylle. Langs frontlinjen vet andre soldater at alle i det bygget mistet livet. Det er et hardt slag for russisk moral. I tillegg kommer den voldsomme kritikken mot ledelsen i Moskva.

– Visste om faren

TAR FARVEL: Russiske soldater i Samara avfyrer en salutt til minne om de drepte soldatene.

Russiske nasjonalister og folkevalgte krever nå straff for militærtopper, som de mener er ansvarlige for det ukrainske angrepet. Offiserer i militæret visste at bygningen var innen ukrainsk rekkevidde, slår kritikerne fast.

– Det som skjedde i Makiivka, er forferdelig, skriver militærbloggeren Achangel Spetznaz Z til sine mer enn 700.000 følgere på Telegram.

– Hvem fikk ideen om å huse et stort antall personell i én bygning, der selv en idiot skjønner at om de blir truffet av artilleri, så blir mange såret eller drept, spør han retorisk. Offiserene «kunne ikke brydd seg mindre», er hans dom, ifølge NTB.

MINNESTUND: Sørgende i Samara, der flertallet av de drepte skal være fra, holdt en minnestund og la ned blomster for de drepte.

Rasende folkevalgte

Også russiske folkevalgte raser. Grigorij Karasin, som sitter i utenrikskomiteen i det russiske føderasjonsrådet, krever ikke bare hevn over Ukraina og landets støttespillere i Nato, men en «streng intern analyse».

Sergej Mironov, som er tidligere leder for føderasjonsrådet og leder for partiet Et rettferdig Russland i Dumaen, reagerer også sterkt, melder NTB.

Han krever at tjenestepersonene som «tillot samlingen av militærpersonell i en ubeskyttet bygning» og alle høytstående tjenestepersoner som ikke sørget for at sikkerheten var god nok, blir stilt for retten.

Flere av de drepte kom fra den sørvestlige Samara-regionen, ifølge regionens guvernør. Han oppfordrer slektninger til å ta kontakt med mobiliseringssentre for informasjon.