HONG KONG: Feststemte kinesere tar bilder av juledekorasjonene ved et kjøpesenter 24. desember. Kinesere feirer ikke jul, men kinesisk nyttår i slutten av januar kan bidra til smittespredningen. SHANGHAI: Mange besøkte julemarkedet i millionbyen 24. desember. Kinesere feirer ikke jul, men kinesisk nyttår i slutten av januar kan bidra til smittespredningen.

Omikron-eksplosjon i Kina – venter 800 millioner smittede i vinter

Kina har gått fra null-covid-strategi til å leve med viruset. Det er bare ett problem.

Og det er at immuniteten i landet er altfor lav.

Overfylte sykehus og lange køer utenfor krematorier preger nå store deler av landet.

ifølge Financial Times er 250 millioner smittet i løpet av de siste 20 dagene.

Det tilsvarer 18 prosent av Kinas befolkning og er et tall som er langt over de offisielle smittetallene.

800 millioner anslås å smittes i vinter. Det er over halvparten av befolkningen på 1,4 milliarder.

LILLE JULAFTEN: Covid-pasienter ligger i sykesengene i lobbyen på et sykehus i byen Chongqing, sørvest i landet. LILLE JULAFTEN: Covid-pasienter på et sykehus i byen Chongqing, sørvest i landet. LILLE JULAFTEN: En syk mann blir fraktet inn til et sykehus i Shanghai.

For bare noen uker siden ble du sendt bort eller innesperret hjemme hvis du var smittet. Strategien var å holde smittetallene så nærme null som overhodet mulig. Tidligere i vinter fikk kinesere nok, noe som førte til overraskende store protester over store deler av landet.

Så tok myndighetene en helomvending – omikron ble for vanskelig å holde igjen. De lettet på tiltak, og folk som tester positivt kan nå isolere seg hjemme i stedet for på covid-sentre.

Kinesiske myndigheter har meldt om bare åtte dødsfall siden første desember. I tillegg har de endret definisjonen på et corona-dødsfall. Nå meldes kun de som dør av lungebetennelse.

De har også sluttet å rapportere daglige smittetall.

KREVENDE: Et lik blir fraktet inn i krematoriet i Beijing, der det for tiden er stor pågang. CHONGQING: Et lik blir båret inn i bilen for å sendes til et krematorium sørvest i landet.

Utenfor ett av krematoriene i hovedstaden Beijing kan man se lange køer med biler som venter på å få kremert sine kjære, rapporterer CNN. Blomsterbutikken rundt hjørnet melder at de er utsolgt for blomster.

Dårligere vaksiner

Mye av grunnen til at omikron sprer seg så raskt, er at nesten ingen har vært smittet før nå – og at vaksinedekningen er dårlig.

Kina var sent ute med å rulle ut vaksiner til folket, og de ønsket ikke å kjøpe vestlige RNA-vaksiner som Pfizer eller Moderna.

Det viser seg også at den kinesiske Sinopharm og Sinovac fungerer mye dårligere mot alvorlig covid enn disse.

– Jeg er virkelig bekymret for Kinas evne til å håndtere viruset med den vaksinen de har. De trenger bedre vaksiner, fortalte Ashish Jha, som leder coronaberedskapen i USA, i et intervju.

Legen ved dette sykehuset i Sichuan i Kina er helt utslitt da han skal ta imot den lange strømmen av pasienter:

President Joe Biden har innstendig bedt Kina godkjenne RNA-vaksinene, så befolkningen kan bli bedre beskyttet.

I tillegg har en tredel av de over 60 år ikke fått sin tredje vaksinedose. Det betyr 85 millioner mennesker.

Flere er skeptiske til å ta vaksinen, eller har ikke tatt den fordi landet uansett ikke hadde smitte.

JULAFTEN: Lange køer utenfor en covidklinikk i Shanghai.

«Wild card»

– Den gryende bølgen i Kina er et «wild card», fortalte en immunolog i Verdens helseorganisasjon (WHO) til nyhetsbyrået Reuters forrige uke.

WHO mener det er for tidlig å avslutte fasen « global helsekrise» på grunn av situasjonen i Kina.

I tillegg er det en annen joker her: Risikoen for en farligere variant.

– Når du har en stor bølge med et virus, gir du den store muligheter til å mutere. Og når du gir et virus mulighet til å mutere, kan det føre til nye varianter som kan påvirke resten av verden, sa Anthony Fauci, USAs sjefepidemolog.

iPhone-produksjon kan lide

PARATE: Arbeiderne i iPhone-fabrikken i Wuhan har stilt seg opp for å bli testet. Bildet er fra 2021.

Et annen spørsmål som følge av det enorme utbruddet, er hva som vil skje med verdens nest største økonomi.

I løpet av de siste tre årene med coronavirus har økonomien lidd store tap, og håpet er at oppmykning av tiltakene vil få den opp og stå igjen.

Samtidig, hvis millioner av arbeidere i fabrikken blir smittet, kan dette gå hardt utover produksjonen av ting både Kina og resten av verden trenger.

Financial Times skriver at Apple er blant merkevarene som kan lide – og dermed levering av din og min iPhone eller Mac:

Mer enn 90 prosent av iPhones er montert i Kina.

Også salget påvirkes: En Apple-butikk i Beijings største shoppingdistrikt måtte kutte arbeidstid forrige uke fordi alle ansatte var syke.