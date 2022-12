JULESTORM: En restaurant i Hamburg i New York er helt dekket av is etter at vinterstormen inntrådte.

Dødstallene stiger i USA: − En krise av episke proporsjoner

Vinterstormen som har herjet i USA har så langt krevd 29 liv. Millioner av folk søker dekning og flere er innesperret i sine egne hjem.

Anna Tørmoen

NTB

Flere hundretusen er uten strøm etter vinterstormen i Nord-Amerika. Så langt har 29 mennesker mistet livet. Søndag søkte millioner ly for kulden.

Det er ventet at tallet på antall døde kan stige ytterligere. Flere er blitt innesperret i hjemmene sine. Strømmen har gått mange steder.

Juleuværet strekker seg fra Canada til Rio Grande ved grensen til Mexico. Rundt 60 prosent av USAs befolkning bor i områder der det søndag var sendt ut farevarsel.

Uværet skaper også problemer for julereisende. Søndag var 1.707 flyginger innstilt da AP tok en opptelling i 14-tida.

– Jeg vil ikke si at dette er over fordi, det ville være feil av meg å si. Vi vet at det er folk som har sittet fast i bilene sine i mer enn to dager, sa fylkesleder i Erie, Mark Poloncarz søndag.

SNØSTORM: Nabolaget i Cheektowaga i New York ligger under et lag av snø.

Fant døde i biler

I byen Erie i New York har syv mennesker mistet livet som følge av snøstormen. Fylkesleder Poloncarz opplyser om at 500 bilister ble innesperret i sine egne biler natt til lørdag, selv om det var kjøreforbud på grunn av stormen.

Poloncarz holdt en pressekonferanse søndag hvor han uttalte seg om dødsfallene.

– Jeg vet at noen av dem ble funnet i biler og noen ble faktisk funnet på gaten i snøhauger, sa han under pressekonferansen ifølge CNN.

Snøstormen har rammet USA hardt. Over 200 millioner mennesker, 60 prosent av befolkningen i USA, lever i områder som er under en eller annen form for farevarsel.

Søndag ble forholdene en smule bedre, skriver CNN.

– I krig med moder jord

Guvernøren i New York, Kathy Hochul, omtaler stormen som en av de mest omfattende i Buffalos historie, på grunn av det massive strømbruddet.

– Vi er i krig med moder jord, sa Hochul søndag.

– Det er en krise av episke proporsjoner.

– Vi har fortsatt iskaldt vær over hele staten. Disse kalde temperaturene er livstruende, så newyorkere bør være inne i dag, skriver guvernøren på Twitter.

Hun oppfordrer folk til å ta på seg gode nok klær om de må gå ut og følge med på symptomer for hypotermi eller frostskader.

MÅKER: En mann måker vekk snø fra oppkjørselen søndag. BUFFALO: Byen i New York har blitt hardt rammet av vinterstormen. En mann prøver å få vekk snø fra taket.

Folk i flere stater blir bedt om å spare på strømmen og skru ned temperaturen for å minske strømforbruket.

Nettoperatøren PJM Interconnection leverer strøm til stater som Indiania, Ohio og Kentucky. De ba kundene sine om å sette termostatene sine på lavere temperatur enn vanlig fordi strømbruken belastet kapasiteten.

Også i New York ble kunder bedt om å spare på strømmen fordi ekstremværet økte energibehovet.