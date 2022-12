Avviser at Pence har erklært seg som presidentkandidat

Det som trolig var ment som en spøk skapte mandag kveld full forvirring om presidentkandidatur for Mike Pence.

Dokumenter levert inn til den føderale valgkommisjonen antyder at Mike Pence skal stille som presidentkandidat i 2024.

Det ble kjent sent mandag kveld norsk tid.

Men minutter senere avviser Pence’ talsmann det hele, og sier noen andre har levert dokumentene i den tidligere visepresidentens navn.

Talsmann sier noen trolig har gjort det som en spøk, ifølge New York Times’ journalist Maggie Haberman, som i flere år jobbet tett på president Donald Trump.

Trump er den eneste som til nå har sagt offentlig at han planlegger å stille som kandidat. Det har lenge vært spekulert i at Mike Pence kan komme til å stille som motkandidat til å bli Republikanernes kandidat i 2024, men så langt er det altså ikke offisielt til tross for dokumentene som dukket opp mandag.

Mike Pence var visepresident, under nettopp Donald Trump, fra 2017 til 2021.

Donald Trump tapte valget mot Joe Biden høsten 2020, og fikk dermed bare én periode som USAs president. Dermed kan han stille på nytt i 2024, ettersom man kan sitte to perioder som president i landet.