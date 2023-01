EKSTREMVÆRET

HERJET I 2022 Europa tørket opp Pakistan flommet over USA snødde inne

Er det håp for 2023?

Klimaåret 2022: Slik rammet klimakrisen

– Klimaåret 2022 har vært dramatisk.

Det sier Bjørn Hallvard Samset ved Cicero senter for klimaforskning.

– Vi har hatt hetebølger, branner, tørker og orkaner. Dette er ansiktet til klimaendringene, som tar ekstremhendelser vi allerede er vant til, og gjør dem tre hakk verre.

Samset er bekymret for hva det nye året vil bringe. Han forventer mer ekstremvær – og noen overraskelser.

Men det er ikke bare mørkt.

For i 2022 skjedde det også noe bra for klima, mener forskeren. Noe som kan være starten på noe stort.

HETEN

Klimaåret 2022 startet med en voldsom hetebølge.

I mars slo den inn over India og Pakistan med full styrke. I to måneder viste gradestokken opp mot 50 varmegrader. Over 90 mennesker døde i heten.

En skoleelev i Prayagraj i nordlige India skjermet seg for solen med hvite tørklær, munnbind og paraply:

TØRKEN

Etter heten, fulgte tørken.

Tre kontinenter ble rammet av ekstremtørke samtidig. Klimaforskerne kalte det «unikt».

I sommer sto elver i Europa tørrlagt tilbake. Historiske gjenstander fra elvebunnen kom til syne.

Grønne parker ble gule, og folk badet i fontene – før også de ble stengt for å spare vann.

På åkrene ved Strasbourg i Frankrike ble de gule solsikkene forvandlet til et sørgelig syn:

I Somalia forsøkte den hardt prøvede befolkningen å overleve den verste tørken på 40 år. Barn døde som følge av underernæring, ammende mistet melken, eldre gikk milevis til fots i heten for å finne vann.

– De kjemper en dødskamp, sa Somalias spesialutsending til VG.

Han mente klimakrisen var hovedårsaken. Det har ikke regnet i Somalia på fire år.

Også de firbeinte har hatt et tøft år.

I Kenya er landets berømte dyrelivet under angrep av klimaendringene.

Den langvarige tørken har gjort det krevende for dyrene å finne nok vann.

Over 200 elefanter har dødd av dehydrering, ifølge Reuters.

Som denne elefanten, som ble funnet i Shaba nasjonalpark i september:

FLOMMEN

Så, etter tørken, kom nedbøren flere steder.

Det årlige monsunregnet i Pakistan stoppet aldri. De vanvittige nedbørsmengdene, blandet med rekordmye smeltevann fra isbreene i Himalaya, la seg på toppen av den knusktørre bakken.

I slutten av august erklærte Pakistan klimakatastrofe. Da sto en tredjedel av landet under vann. Og fortsatt står krisene i kø etter flommen.

BRANNEN

Ekstremværet har ikke stilnet på tampen av året.

Tvert imot.

På årets siste dager ble deler av Chile rammet av en skogbrann som kom helt ut av kontroll. Myndighetene måtte erklære unntakstilstand.

En kvinne fikk en hund i sikkerhet fra flammene utenfor Santa Juana, sør for Concepción:

VINTERSTORMEN

I USA har et voldsomt snøvær overrasket mange.

Millioner av mennesker måtte søke dekning i romjulen, og flere ble snødd inne. Over 30 personer har så langt mistet livet i det som kalles «århundrets vinterstorm».

Forskere i USA diskuterer nå heftig om den globale oppvarmingen også fører til mer ekstremt vintervær.

I Charleston i Sør-Carolina frøs fontenen til is på julaften:

FORSKNINGEN

– Vi ser allerede effekten av klimaendringene her og nå, dette er ikke noe som ligger i fremtiden.

Det sier Siri Eriksen, professor i klima og utvikling ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Hun slår fast det FNs klimapanel og en rekke internasjonale forskere har vist til i flere år:

– Klimaendringer fører med seg mer ekstremvær.

– Ekstremværet oppsto ikke med klimaendringene, men det blir mer intenst og hyppig. Det som før skjedde med 100 års mellomrom, skjer kanskje med ti års mellomrom i stedet. Det er dramatisk, påpeker Eriksen.

Flere klimaforskere har tidligere sagt til VG at de er overrasket over alt ekstremværet.

– Det som er overraskende, er at det kom i et år da Stillehavet fortsatt var i en kald fase, en såkalt La Niña-fase La Niña-faseLa Niña er en tilstand med uvanlig lav overflatetemperatur i det sentrale og østlige Stillehavet nær ekvator. La Niña er motstykket til El Niño. Vekslingen mellom El Niño og La Niña påvirker været på en stor del av Jorden, og gir utslag på den globale middeltemperaturen. Kilde: Store norske leksikon, da vi regner med at det skal være litt mildere hetebølger, sier Samset i Cicero.

Til våren vil La Niña etter alt å dømme trekke seg tilbake. Da blir kloden enda varmere.

Og skituristene i Riezlern i Østerrike vil trolig få enda smalere skitrasé neste år:

FORVENTNINGEN

– Det er ingen tvil om at ekstremværet kommer. Vi vil se hetebølger, ødeleggende ekstremregn, flom og store skogbranner i 2023, sier Samset.

Dette året kan bli det varmeste året som noen gang er registrert.

– Jeg er absolutt bekymret for hvordan 2023 og 2024 blir. Det som bekymrer meg mest, er at klimaendringene skjer så fort og blir enda mer dramatiske. Vi rekker ikke å henge med, sier Samset.

– Det vil komme overraskelser også i 2023.

Flommen i Pakistan fikk dimensjoner de færreste hadde forutsett:

ENDRINGEN

De fleste ekstremværhendelsene har skjedd andre steder i verden.

Hvordan rammer klimakrisen Norge?

Samset sier det er vanskelig å forutsi, for det vil variere fra år til år. I 2022 hadde vi for eksempel perioder med tørke.

Vannmagasinene hadde unormalt lite vann, og strømprisene skjøt i været.

I Randsfjorden i Jevnaker var vannstanden så lav at store sandbanker ble blottlagt:

Men varmere og våtere klima er likevel stikkord for hva Norge har i vente.

Mer nedbør, historisk ekstremregn, varme periode og enda dårligere snøforhold, oppsummerer Samset.

Det mange kanskje ikke vet, er at Norge varmes opp mye raskere enn resten av verden. Når havisen smelter, absorberer havet varme hele året. Da øker oppvarmingen ekstra mye i nord.

Bakgrunn: Det «umulige» klimamålet

På Svalbard er det blitt i gjennomsnitt fire grader varmere de siste 50 årene, ifølge Aftenposten:

HÅPET

Ikke alt er mørkt. Heldigvis.

I året som gikk, skjedde det flere ting som ga klimaforskerne håp.

Dette er det de trekker frem som milepælene:

Fond for tap og skade. Under det årlige klimatoppmøtet i Sharm-el-Sheik ble FN-landene enige om å opprette et Under det årlige klimatoppmøtet i Sharm-el-Sheik ble FN-landene enige om å opprette et fond for såkalt tap og skade , der verdens fattige land skal få midler til å takle konsekvensene av klimakrisen.

Avtale om vern av naturen. Under naturtoppmøtet i Montreal ble FN-landene enige om at Under naturtoppmøtet i Montreal ble FN-landene enige om at 30 prosent av jordens overflate, både natur og hav, skal vernes

FEIRET: Klimaminister Espen Barth Eide (t.v.) brøt ut i jubel idet naturavtalen ble landet i Montreal i desember.

Info Flere klimaseire i 2022: USA vedtok en historisk klimapakke, der Senatet godkjente at 370 milliarder dollar skal gå til klimatiltak – som økonomiske fordeler for elbilkjøpere og for fornybar energi.

EU vedtok å innføre en klimatoll på varer som importeres.

Brasil fikk ny president , Lula da Silva, som vil kjempe for null avskoging av Amazonas-regnskogen. Vis mer

Noe overraskende bringer også det aller mørkeste fra 2022 med seg et lysglimt.

For selv om flere land har fyrt opp igjen gamle kullfabrikker som svar på at Putin stanset gassen til Europa, mener flere at en grønn bølge fosser frem.

– Jeg ser en veldig satsing på fornybar energi i EU, sier Tore Furevik, direktør ved Nansensenteret og professor ved Universitetet i Bergen.

– Sol og vind blir stadig billigere, og krigen har med all tydelighet vist oss at vi ikke kan være så avhengig av fossil energi, eller av Russland.

Til tross for at det er væravhengig, er fornybar energi det sikreste, mener Furevik. For det er noe alle land kan produsere selv.

I Marville i Frankrike har solcelleparken est ut:

Samset i Cicero tror det grønne skiftet er nærmere enn før.

– Mange piler begynner å peke i riktig retning, selv om det ikke går fort nok. Vi har i alle fall startet.

Og tempoet har alt å si.

Det understreker Siri Eriksen ved NMBU i Ås:

– Det vi gjør nå, bestemmer hva som skjer de neste tiårene med tanke på hvor dramatiske klimaendringer vi får.