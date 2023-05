FAVORITT: Tyrkias lengesittende president, Recep Tayyip Erdogan, virker sikker på seieren ved andre valgrunde søndag.

Erdogan-rådgiver til VG: − Vi er helt sikre på seier

President Recep Tayyip Erdogan er favoritt før Tyrkias skjebnevalg. Men begge sider i det tyrkiske valget sier til VG at de tror på seier.

Kortversjonen Tyrkias presidentvalg mellom nåværende president Recep Tayyip Erdogan og opposisjonsleder Kemal Kiliçdaroglu finner sted 28. mai

Erdogan fikk 49,4 prosent av stemmene i første valgrunde, mens Kiliçdaroglu fikk litt under 45 prosent. En kandidat må få over 50 prosent for å vinne

Erdogan er favoritt etter støtte fra ultranasjonalisten Sinan Ogan, som kom på tredjeplass i første valgrunde

Valget er viktig for Tyrkias forhold til Nato, økonomisk politikk, bånd til EU, og håndtering av syriske flyktninger Vis mer

Søndag 28. mai skal det avgjøres hvem som skal styre Nato-landet Tyrkia de neste fem årene:

Recep Tayyip Erdogan (69), som først ble statsminister i 2003, og som vant det forrige presidentvalget i 2018, der han fikk utvidet makt

Eller Kemal Kiliçdaroglu (74), som leder det største opposisjonspartiet CHP og har en splittet allianse av seks ulike partier i ryggen.

Kilicdaroglu lå lenge foran på meningsmålingene før første valgrunde i Tyrkia 14. mai, men endte på i underkant av 45 prosent. Erdogan fikk 49.4 prosent.

I Tyrkia må man bikke 50 prosent for å bli erklært som vinner. Dermed blir det en andre valgrunde.

Der ligger Erdogan klart best an. Han fikk rundt 2.5 millioner flere stemmer i første omgang.

– Erdogans ledelse på nær fem prosent i første runde gjør ham til favoritt i andre valgrunde. Han har i tillegg styrket seg i de to ukene som har gått mellom valgrundene, mener Tyrkia-ekspert Wolfango Piccoli i analysebyrået Teneo.

Dette sier rådgiverne

Erodgans rådgiver, Ilnur Celik, sier til VG på telefon at de omtrent tar seieren på forskudd.

– Vi er helt sikre på seier. Vi var bare 0.5 prosentpoeng unna seieren i første valgrunde. Mange av opposisjonens velgere kommer ikke til å gidde å møte opp ved valglokalet en gang. Nå tror vi på en klar seier på 53–54 prosent, sier Celik.

Kilicdaroglus rådgiver, Mehmet Karli, svarer også VG på telefon:

– Vi legger ikke skjul på at de har overtaket fra forrige runde. Men vi kan ikke gi opp, og vi har tro på store endringer i neste runde. Det er flere ledige stemmer å kjempe om, enn det forspranget utgjør, sier Karli.

Les også Blir ny valgomgang i Tyrkia 28. mai – Erdogan fikk flest stemmer ISTANBUL (VG) Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan nådde ikke de magiske 50 prosentene av stemmene.

Erdogan har siden sist fått støtte fra mannen som kom på tredjeplass i første valgrunde, ultranasjonalisten Sinan Ogan. Han fikk fem prosent av stemmene og ber sine velgere stemme på den sittende presidenten.

Kilicdaroglu har forsøkt å fiske i samme, nasjonalistiske farvann, ved å inngå en allianse med det høyreekstreme «Seierspartiet». Det er dette partiet som var størst i alliansen som Ogan stilte for, men den har altså opplevd en splittelse.

De to rådgiverne tolker dette på stikk motsatt vis.

NY ALLIANSE: Den tyrkiske opposisjonslederen Kemal Kiliçdaroglu frir til høyresiden i et forsøk på få flere stemmer ved andre valgrunde søndag. Her i samtaler med lederen for det høyreekstreme partiet, Seierspartiet, Umit Ozdag, som har lovet å støtte Kilicdaroglu.

– Støtten fra Ogan gir oss en liten fordel, men det er mest moralsk. Kilicdaroglu har sin egen nye allianse, men det har bare hjulpet ham med å skremme vekk mange kurdiske velgere. Jeg aner ikke hva den mannen tenker på, sier Erdogans rådgiver fornøyd om hovedmotstanderen.

Mehmet Karli fra opposisjonen ser slik på det:

– Det kurdiske partiet ber fortsatt sine velgere om å stemme på Kilicdaroglu. Vi tror de fleste nasjonalistene som stemte på Ogan sist, faktisk går til oss nå. I tillegg håper vi på enda høyere valgdeltagelse. Og færre stemmer bli forkastet som ugyldige, siden det har gått fra to til fire kandidater, sier han.

– Alt dette gir oss håp, fortsetter han.

Les også Opposisjonen i Tyrkia frykter attentat, kupp og valgfusk ISTANBUL (VG) Troen på valgseier er stor, men frykten for at resultatet kuppes lurer rett under overflaten.

Tyrkia-ekspert Wolfango Piccoli mener CHPs nasjonalistfrieri kan ha vært en stor tabbe:

– Det kan faktisk føre til at opposisjonen mister stemmer. I første runde fikk Kilicdaroglu rundt 8 prosent av sine stemmer fra kurdiske tyrkere, nå har han altså gått i allianse med et parti som er sterkt antikurdisk, påpeker Piccoli.

Piccoli påpeker at det i forkant av runde to har vært færre valgmøter, og generelt lavere temperatur i valgkampen. Han spår i sin analyse, som går ut til bedrifter og tenketanker verden over, at demotiverte opposisjonsvelgere kan velge å sitte hjemme.

Dermed kan Erdogan få så mye som 54–55 prosent, mener Piccoli.

– Opposisjonens allianse har vært veldig lite aktiv. De andre partilederne har knapt vært synlige i innspurten, forklarer eksperten til VG.

STØTTER ERDOGAN: Det er spent stemning i Tyrkia foran andre valgrunde søndag. Begge sider mobiliserer for å få velgere til å stemme på sin kandidat og til å møte opp til valgurnene. Her en støttespiller til sittende president Recep Tayyip Erdogan.

Eksperten påpeker det samme som internasjonale observatører konkluderte med: Selv om første runde av valget var fritt, så var det ikke rettferdig.

– Systemet er rigget i Erdogans favør, sier PIccoli.

Det samme klager opposisjonen på:

– Vi kjemper i motbakke. Erdogan har hele staten i ryggen. Hans støttespillere kontrollerer de fleste private medier, og statskanalen har dekket Erdogan i over 50 timer, mot litt over en halvtime for vår kandidat.

Både Erdogan og KIlicdaroglu får altså støtte fra nasjonalister, som er mot kurdiske ønsker om økt anerkjennelse som en minoritet. Disse partiene mener også at Tyrkia må sende hjem syriske flyktninger – noe som har vært en stor sak i valgkampen.

Les også Sinne i tyrkisk by ødelagt av jordskjelvet: – De etterlot oss for å dø

Under kan du lese hva som skiller de kandidatene i fem viktige saker: