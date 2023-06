STRAMMER INN: Utah er blant delstatene som allerede har besluttet strengere lovregulering av sosiale medier. De innfører 18-årsgrense fra 2024. Her poserer sparkesykkel-skater McDonald for VGs fotograf tidligere i vår.

Amerikansk helsetopp: Advarer mot bruk av sosiale medier blant ungdom

Sosiale medier utgjør «stor risiko for å skade» ungdommers mentale helse, fastslår en amerikansk rapport.

Kortversjonen USAs generalkirurg, Dr. Vivek Murthy, advarer mot risikoen sosiale medier utgjør for ungdoms mentale helse

Opptil 95 % av amerikanske tenåringer bruker minst én sosial medieplattform

Delstaten Utah innfører 18-årsgrense for sosiale medier, mens Montana forbyr TikTok helt fra 2024

Advarselen kommer samtidig som bekymrede norske foreldre krever svar på langtidsvirkningen av digitale læremidler Vis mer

Advarselen kommer fra generalkirurg generalkirurg Generalkirurg er den øverste militære legen i et lands militærvesen.Dr. Vivek Murthy, som er høyeste militære helsemyndighetspersonen i USA.

Under fremleggelsen av en rapport gikk han i slutten av mai ut med en ekstraordinær offentlig advarsel om risikoen sosiale medier utgjør for ungdoms mentale helse.

Rapporten konkluderer med at «sosiale medier utgjør en stor risiko for å skade barn og unges psykiske helse og velvære», skriver The New York Times.

GENERALKIRURG: USAs generalkirurg Dr. Vivek Murthy har tidligere advart mot konsekvensene av den økende ensomheten og isolasjonen i det amerikanske samfunnet. Murthy har også adressert det høye antallet våpenforårsakede skader og dødsfall.

Dr. Murthy påpeker at man ikke vet tilstrekkelig om virkningen av sosiale medier, men at indikasjoner på skadevirkninger er så sterke og mange at det er grunn til å advare.

Advarselen vekker oppsikt:

USAs øverste lege går sjeldent ut med offentlige råd. De gangene det har skjedd de siste 50 årene, har det flere ganger ført til samfunnsendringer.

Blant disse er antirøykekampanjer, informasjonskampanjer om hiv og AIDS og tiltak for å bekjempe fedme.

Info Generalkirurg-advarsler som har fått konsekvenser Røyking: Krav om å merke sigarettesker og tobakk om skadelig helseeffekt ble innført i 1965. I 1970 ble sigarettreklamer forbudt på radio og TV.

AIDS: Generakirurg Dr. C. Everett Koop fikk æren for å ha endret den offentlige diskursen rundt hiv/AIDS-epidemien på 1980-tallet.

Vold på TV og i videospill: I 1972 ble det etter advarsel fra generalkirurgen innført tiltak etter at forskning nviste at unge fikk atferdsendringer av å se på for mye vold.

Fyllekjøring: Mot slutten av 1980-tallet ble rundt 25.000 amerikanere drept i alkoholrelaterte trafikkulykker. Nye, strengere promilleregler ble innført og tallene gikk ned.

Fedme: I 2001 fikk daværende generalkirurg Dr. David Satcher overalt president Bill Clinton til å varsle om en fedmeepidemi Vis mer

USA-ekspert: – Viktig

Professor og USA-ekspert Jennifer Leigh Bailey ved NTNU tror sjansen er større enn vanlig for at generalkirurgens advarsler blir tatt til følge.

– Utspillet er viktig. Mange i USA er bekymret over sosiale medier, sier hun til VG.

USA-EKSPERT: Professor Jennifer Leigh Bailey ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Hun bekrefter at det skal mye til for at generalkirurgen går ut med råd.

– I dagens polariserte politiske klima vil slike utspill ofte påvirke bare visse deler av det amerikanske samfunnet. Men fordi mange på begge sider er skeptiske til sosiale medier, kan dette få større innvirkning enn det ellers hadde gjort.

Vil ha strengere grensesetting

Rapporten kommer med råd og anbefalinger for å hjelpe familier med barns bruk av sosiale medier.

Det anbefales at:

måltider og sammenkomster holdes skjermfrie

samtaler og knytting av sosiale bånd prioriteres

å lage en familieplan med regler og grensesetting knyttet til bruk av sosiale medier

planen anbefales å definere hvilket innhold som kan deles på sosiale medier og hva som er privat informasjon

DEBATTENS KJERNE: Flere amerikanske delstater har innført strengere regler for bruken av sosiale medier.

– Kritisk fase for utviklingen av hjernen

Teknologiselskaper blir bedt om å håndheve aldersgrenser. Generalkirurgen etterlyste standardinnstillinger med høye sikkerhets- og personvernstandarder for barn og ba bransjen ta grep.

Dr. Murthy oppfordret samtidig regjeringen til å lage alderstilpassede helse- og sikkerhetsstandarder for teknologiplattformer, skriver The New York Times.

– Ungdom er ikke bare mindre voksne. De er på et annet sted i utviklingen og i en kritisk fase for utviklingen av hjernen, uttalte Dr. Murthy i et intervju, ifølge avisen.

UT MOT SOSIALE MEDIER: Generalkirurg Dr. Vivek Murthy vil ha både teknologiselskaper og foreldre med på å regulere bruken av sosiale medier blant ungdom. Her fotografert under en pressekonferanse i Det hvite hus sommeren 2021.

«Nesten konstant» bruk

Opptil 95 prosent av amerikanske tenåringer bruker minst én sosial medieplattform. Mer en tredjedel oppgir i en undersøkelse å bruke sosiale medier «nesten konstant».

Antall unge som får diagnosen angst, depresjon og oppsøker legevakt etter selvskading og selvmordsforsøk har økt i USA. Forskning setter dette i sammenheng med økende bruk av sosiale medier.

Mye skjermtid ser ut til å være en tidstyv søvn og trening – begge avgjørende aktiviteter for utvikling av hjernen, påpekes det.

Har innført 18-årsgrense

I USA sliter statlige og føderale lovgivere med hvordan de skal sette grenser for bruken av sosiale medier. Fra 2024 gjelder for eksempel følgende regler i delstaten Utah:

18-årsgrense for å opprette kontoer på sosiale medier – om ikke foreldrene gir tillatelse tidligere.

Ingen tilgang til sosiale medier mellom klokken 22.30 og 06.30 for mindreårige.

App-selskapene må gi foreldrene tilgang til barnas kontoer.

UNG INFLUENCER: Sparkesykkel-influencer Ben Lucas (lengst til høyre i bildet) har 12.000 følgere på Instagram og er ikke enig med politikerne i Utah.

Lovendringen i Utah kommer som konsekvens av alarmerende tall fra USAs folkehelseinstitutt (CDC): De viser økning i angst, depresjon, selvmordstanker og psykiske problemer blant unge.

Biden ønsker TikTok-forbud

TikTok utpekes som verstingen av sosiale medier.

Den konservative delstaten Montana går enda lenger enn Utah og har gjort appen helt ulovlig fra 2024 av.

Forbudet fikk kinesiskeide TikTok til å saksøke Montana.

Både president Joe Biden og store deler av Kongressen ønsker et nasjonalt TikTok-forbud.

MOT FORBUDET: – Denne loven gir ikke mening for meg. Den vil bare dytte tenåringer til å bruke sosiale medier enda mer, sa bankmedarbeider og firebarnsmor Monica Lopez da VG møtte henne hjemme i Utah tidligere i vår. Her med barna Geraldo (15), Valentina (13) og Emilio (11) på hver sin mobil, mens Victoria (6) har en iPad.

Men strammere regulering på delstatsnivå er ikke problemfritt, påpeker USA-ekspert Jennifer Leigh Bailey:

– Utah og Montana er begge røde stater. Jeg stiller spørsmål ved om det de har besluttet er grunnlovsstridig eller ikke, sier hun til VG.

– Akkurat nå pusher guvernørene makten sin og tester grensene for hva de kan beslutte på delstatsnivå. Det er interessant å følge.

Dersom ingen utfordrer lovene de vedtar, blir de stående. Men om noen berørte klager beslutningene videre i rettssystemet kan sosiale medier-lovgivningen ende i Høyesterett.

MAKTKAMP: Kampen om hvem som bestemmer reglene for sosiale medier kan fort bli langvarig, tror USA-ekspert Jennifer Leigh Bailey.

Før borgerrettighetskampen på 1950- og 1960-tallet hadde delstatsmyndighetene mer makt enn i dag, forklarer Bailey. Med en høyresidevennlig Høyesterett øyner delstatene sjansen for større råderett.

– Vi ser det også med abortlovkampen. Den mest populære fritidsaktiviteten i USA virker å være å saksøke, avslutter Bailey.