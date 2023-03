BRUTALT: Abby Choi (28) er offer for et bestialsk drap som ryster Hongkong og Kina.

Abbys identitet bekreftet etter bestialsk drap

DNA-prøver skal ha bekreftet at det var levninger av Abby Choi (28) som ble funnet i to kjeler og et kjøleskap i Hongkong.

Syv personer er pågrepet etter det bestialske drapet på den kinesiske influenseren og milliardærarvingen, blant dem hennes tidligere ektemann.

Firebarnsmoren Abby Choi ble meldt savnet 21. februar. Da ble hun plukket opp i et eksklusivt nabolag av sin tidligere svoger, som var hennes sjåfør.

Fant kroppsdeler

GPS-data fra bilen og overvåkningskameraer førte tre dager senere politiet til en landsbyleilighet, der de gjorde gruvekkende funn:

I to kjeler lå en hodeskalle og flere ribbein, i kjøleskapet lå to kvinneben. I huset var også kjøttøkser, en hammer, svarte regnfrakker og ansiktsmasker.

Politiet tror hun ble slått bevisstløs i bilen før hun ble brakt til huset der kroppsdeler ble funnet. Et hull i bakhodet skal ifølge politiet vise hvor hun ble truffet.

DNA-tester skal ifølge South China Morning Post ha bekreftet at kroppsdelene tilhører Choi. Kvinnens overkropp og hender er ikke funnet.

ÅSTED: Politiet står bakt utenfor leilighetskomplekset der kroppsdelene ble funnet.

En kvinne som skal ha blitt tatt i Kina og utlevert til Hongkong-politiet på grensen tirsdag, er den syvende som er pågrepet i saken.

Chois 28 år gamle, tidligere ektefelle, hans mor, far og bror er varetektsfengslet. Tre andre er siktet for medvirkning.

Forsøkte å rømme

Eksmannen ble pågrepet 25. februar, da han forsøkte å rømme i en speedbåt. Med seg hadde han over 660.000 kroner og luksusklokker verdt over fem millioner kroner.

I forrige uke lette store politistyrker i tre dager etter Chois mobiltelefoner, klær og kroppsdeler på en stor avfallsplass.

Etterforskningsleder Alan Chung uttalte at selv om politiet ikke fant de savnede kroppsdelene, ga letingen dem sterke beviser i saken.

LETING: Over 120 politifolk deltok i letingen etter kroppsdeler på et avfallsdeponi i Hongkong.

Abby Choi var en kjent influencer og instagram-modell med mer enn 150.000 følgere. Foreldrene er milliardærer med næringsvirksomhet i fastlands-Kina.

Konflikt om millioner

Bare 18 år gammel giftet hun seg med jevnaldrende Alex Kwong. De fikk to barn, før de skilte seg i begynnelsen av tjueårene.

22 år gammel ble Choi samboer med Chris Tam og fikk to barn med ham.

Choi skal ha fortsatt å støtte eksmannen økonomisk, men siden 2022 har hun vært i en større konflikt med ham og hans familie.

Bakgrunnen skal være at hun ønsket å selge leiligheten som svigerforeldrene hennes bodde i. Den skal ha en verdi på nærmere 60 millioner kroner.

MODELL: Abby Choi hadde over 150.000 følgere på Instagram.

