REDNINGSMANN: Rich Fierro var én av to personer som klarte å legge gjerningsmannen i bakken.

Hylles etter masseskyting på skeiv nattklubb i USA

En dekorert krigsveteran kan ha berget flere liv, og hylles for innsatsen da en gjerningsmann åpnet ild på en skeiv nattklubb i Colorado i helgen.

NTB

Eric Kjerstad Solheim

Rich Fierro er en av to som hjalp til med å stoppe mannen i 20-årene, som drepte fem og såret 18 på en LHBTIQ-klubb i Colorado Springs lørdag kveld, amerikansk tid. Han har vært utplassert i Afghanistan og Irak, opplyser mannens kone.

Byens ordfører John Suthers sa at to helter reddet mange liv på klubben, da de klarte å stoppe gjerningsmannen. Den andre helten var Thomas James, skriver ABC News.

– Det var fem mennesker jeg ikke kunne hjelpe, en av dem var jeg i familie med, sa Fierro under en pressekonferanse natt til tirsdag norsk tid.

Fem personer ble drept og 18 såret i en LHBTIQ-klubb i Colorado Springs i helgen.

– Jeg er ingen helt

Fierros kone, Jess Fierro, skrev mandag at mannen hennes er en dekorert krigsveteran. Hun skriver videre at han løp bort til gjerningsmannen, slang ham i bakken, tok tak i pistolen hans og slo ham med den. Fierro og James holdt ham deretter nede.

– Rich var faktisk i stand til å ta et håndvåpen fra den mistenktes midje, og bruke det til å slå og uskadeliggjøre ham, sier ordfører John Suthers.

Selv ønsker Fierro ingen heltestatus, skriver Reuters.

– Jeg er ingen helt, jeg er bare en vanlig fyr, sier Fierro.

– Jeg skulle ønske at jeg kunne ha reddet alle der inne. Jeg skulle ønske at jeg kunne ha gjort mer.

Fierro har ifølge Reuters sagt at det er mange andre som fortjener hyllest, deriblant en mann som skal ha danset med hans datter og dratt henne i sikkerhet da skytingen startet.

Et annet eksempel Fierro viser til er en av underholderne, som skal ha sparket gjerningsmannen med sin høyhælte sko, samtidig som Fierro holdt ham nede.

Bursdagsfeiring

Ifølge The Washington Post befant Fierro seg på klubben for å feire bursdagen til en venn, og for å se på et dragshow hvor datters venninne opptrådte.

Fierros kone sier til Reuters at skytingen har gjenopplivet ektemannens posttraumatiske stresslidelse.

Fierro tjenestegjorde 14 år i det amerikanske militæret. Han ble utplassert i Irak tre ganger og Afghanistan én gang.

Den 22 år gamle mannen som åpnet ild er siktet for drap og hatkriminalitet. Mannen er lagt inn på sykehus, men er ikke alvorlig skadet. Politiet beslagla to våpen.

Skytingen skjedde i byen Colorado Springs i Colorado: