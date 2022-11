TRUMP-KRITIKER: Tidligere visepresident Mike Pence. Her på et bilde fra oktober.

Pence om Trump: − Jeg tror vi vil ha bedre valgmuligheter i fremtiden

USAs tidligere visepresident Mike Pence sier han vurderer sterkt å stille som presidentkandidat i 2024.

Øystein David Johansen

NTB

Pence uttalte mandag at tidligere president Donald Trump, hans egen sjef, satte Pence, hans familie, og alle som var i Kongressbygningen 6. januar i fjor, i fare. Uttalelsene kom fra et intervju med ABC News.

I et nytt utdrag fra dette intervjuet, som ABC har publisert natt til tirsdag, får Pence spørsmål om han mener Trump burde bli president igjen.

– Det er opp til det amerikanske folket. Men jeg tror vi vil ha bedre valgmuligheter i fremtiden. Folk her i landet kommer godt overens utenfor politikken. Jeg tror du snart vil se at nasjonale ledere vil reflektere dette, sier Pence.

Han får også spørsmål om han vil stille som presidentkandidat selv i 2024, og sier han og familien vurderer dette sterkt.

Tror du at du kan slå Donald Trump?

– Det får andre bestemme, og det er opp til oss om vi vil teste det.

– Så dersom du velger å stille, og han er kandidaten, så er det «da blir det sånn», spør intervjueren.

– Ja, da blir det sånn.

Bakteppet for intervjuet med ABC News søndag er stormingen av Kongressen i januar i fjor, da tusenvis av Trump-tilhengere samlet seg foran bygningen i protest mot Trumps valgnederlag - et valg de regnet som ugyldig.

– Presidentens ord til folkemengden den dagen utgjorde en fare for meg og min familie og for alle i kongressbygningen, sier Pence, som denne uka gir ut sine memoarer.

I boken «So help me God» gir han sin versjon av de dramatiske hendelsene og forteller ifølge The New York Times om kontroverser med Trump.

– Du er for ærlig, skal Trump ha sagt til ham da han nektet å stanse godkjenningen av Biden som president.

– Folk kommer til å syns at du er helt korket, hevder Pence at han svarte.