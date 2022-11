SÅREDE SOLDATER: Norge varslet i slutten av mai at de ville ta imot sårede ukrainske soldater til norske sykehus. Illustrasjonsbilde av sårede soldater fra Donetsk-regionen i Øst-Ukraina den 7. juni.

Stortinget åpner sak om Ukraina-bistand

Kontrollkomiteen i Stortinget åpner kontrollsak om tilbudet til sårede ukrainske soldater på norske sykehus. Det bekrefter komiteleder Peter Frølich (H) torsdag.

Komiteen skal i utgangspunktet ikke holde en bred høring om saken - dert vil si at de vil sende videre spørsmål til regjeringen skriftlig.

– Saken er godt nok opplyst til at vi mener vi kan gå til behandling, men det er fortsatt enkelte deler vi tror vi kan få opplyst gjennom skriftlige spørsmål, sier Frølich til VG.

Samtidig sier han de holder døren åpen for å holde en muntlig høring hvis det skulle bli nødvendig.

Frølich sier det kontrollkomiteen vil få nærmere belyst blant annet er detaljer rundt antallet sårede soldater Norge ble bedt om å ta imot, hvordan regjeringen har svart på anmodninger fra Ukraina, og informasjonsflyten mellom regjeringen og Stortinget.

Ap: Ønsker å bidra

Lubna Jaffery, som sitter i kontrollkomiteen for Ap, sier regjeringspartiene ikke har motsatt seg en sak i kontrollkomiteen og at de vil å bidra til at saken blir behandlet på en skikkelig måte.

– Vi ønsker å bidra til en god behandling og står samlet, men er nok uenige i premisset - vi mener regjeringen har håndtert dette på en god måte.

VG har tidligere skrevet om hvordan regjeringen i sommer og høst stanset hentingen av sårede soldater fra Ukraina i to og en halv måneder.

Mens hentingen av soldater var på pause, utredet regjeringen et vilkår fra Ukrainas side om at behandlingen de fikk i helsevesenet skulle være gratis, uten de vanlige egenandelene i primærhelsetjenesten.

Brukte lang tid

I midten av september kom det norske tilbudet om å ta imot sårede soldater opp igjen, men uten garantien som Ukraina hadde krevd. Da hadde regjeringen presisert at sykehusbehandling er gratis for alle, mens det må betales eventuelle egenandeler i oppfølgende behandling i primærhelsetjenesten.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har tidligere erkjent at Helsedepartementet brukte lang tid på å vurdere kravet fra Ukraina.

– Ettersom prosessen for dette tok tid, har vi nå sett på våre rutiner i departementet for raskere å kunne følge opp saker i tiden fremover, skrev hun i en epost til VG i oktober.

VG har også tidligere skrevet om hvordan regjeringen tidligere i vår snudde på bakrommet etter at Ukraina ba Norge ta imot sårede soldater.

Da sa først ja, men så krevde Justisdepartementet en utredning. Det tok over en måned før tilbudet ble gjenopptatt fra norsk side i juni.