Eksplosjon ved gassrørledning utenfor St. Petersburg

Grunnen til eksplosjonen i Russland er foreløpig ukjent.

En gassrørledning utenfor St. Petersburg i Russland eksploderte lørdag og forårsaket en kraftig brann som kunne sees på flere kilometers avstand.

Eksplosjonen skal ha skjedd litt før halv to norsk tid.

Videoer av eksplosjonen viser hvordan den kunne sees fra flere kilometers avstand.

Det russiske nyhetsbyrået Tass skriver at brannen som oppsto som en følge av eksplosjonen er slukket litt over klokken fire lørdag ettermiddag norsk tid.

BRANN: Eksplosjonen skjedde i et skogsterreng utenfor St. Petersburg og skapte en brann som pågikk i flere timer.

St. Petersburg er Russland nest største by og flere viktige gassrørledninger går forbi byen på vei til havner nordvest og sørvest for byen, hvor gass og olje sendes videre i skip og rør.

Blant annet går de to store forsyningslinjene av gass til Europa, Nord Stream 1 og Nord Stream 2, fra disse havnene. Nord Stream 1 ble i september utsatt for sabotasje, ved at eksplosiver ble festet til røret på havbunnen utenfor Sverige.

Det er foreløpig ikke klart hvorvidt rørledningen som eksploderte lørdag har noen forbindelse til Nord Stream eller om det er snakk om lokal gassforsyning.