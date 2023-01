PRESIDENT: Joe Biden var visepresident for Barack Obama fra 2009 til 2017 – før han selv ble valgt til president i 2020.

Hemmelige dokumenter funnet på Bidens tidligere kontor

Hemmeligstemplede dokumenter fra tiden da Joe Biden var visepresident, er blitt funnet hos en tankesmie der Biden senere hadde kontor.

Det er snakk om et lite antall graderte dokumenter, ifølge presidentens spesialrådgiver Richard Sauber.

Biden var visepresident for Barack Obama fra 2009 til 2017. Etter at han gikk av, hadde han tilgang til et kontor hos tankesmia Penn Biden Center i Washington.

Jurister som jobber for Biden, skal ha oppdaget dokumentene i et låst skap 2. november i fjor.

Det skjedde mens de ryddet ut av kontorplassen Biden benyttet.

Dokumentene ble videre overlevert til nasjonalarkivet, som håndterer slikt materiale.

– Det hvite hus samarbeider med nasjonalarkivet og justisdepartementet, sier Sauber.

CBS News skriver at justisminister Merrick Garland har gitt den føderale påtalemyndigheten i Chicago i oppdrag å gjennomgå dokumentene og at FBI også etterforsker.

Tankesmia Penn Biden Center er tilknyttet University of Pennsylvania.

Tidligere president Donald Trump er under etterforskning som følge av at han oppbevarte hemmelige dokumenter på sin eiendom Lar-a-Lago i Florida.

På sitt eget sosiale medium Truth Social spør Trump når FBI kommer til å ransake Bidens boliger eller Det hvite hus.

ETTERFORSKES: Donald Trump er under etterforskning for å ha oppbevart hemmelige dokumenter på sin eiendom i Florida. Han kommenterer Biden-dokumentene på sitt sosiale medium Truth Social.

Republikaneren Jim Jordan, som leder justiskomiteen i Representantenes hus, mener amerikanske velgere burde fått vite om funnet av Bidens dokumenter før kongressvalget som ble holdt 8. november.

Demokraten Jamie Raskin mener på sin side at Bidens jurister ser ut til å ha håndtert saken raskt og på riktig vis.