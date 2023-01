SAVNET: Den 14 år gamle gutten skal ha blitt meldt savnet fra byen Lahore, som ligger fire og en halv time unna Islamabad.

Pakistansk politi aksjonerte mot nettverk for smugling av organer

Seks personer er pågrepet for smugling av organer i Pakistan etter at en 14 år gammel savnet gutt ble funnet i et underjordisk laboratorium med fjernet nyre.

Ifølge politiet har nettverket lokket unge, sårbare ofre med løfter om lukrative jobber og store utbetalinger før de fjernet organene deres, skriver nyhetsbyrået AFP.

Nettverkets ofre ble ført til et medisinsk laboratorium som ble brukt til hemmelige operasjoner i garnisonsbyen Rawalpindi, nær hovedstaden Islamabad.

– Det var kun etter at vi fulgte bevisene og ledetrådene at vi oppdaget at det var organsmuglering som sto bak guttens forsvinning, sier Rehan Anjum, talsperson for politiet, til AFP fredag.

Politiet har så langt ikke kunnet spore opp legene og kirurgene som har blitt brukt av nettverket.

– Gutten fortalte oss at da han våknet var det en arabisk mann på båren ved siden av ham, så vi tror at de fleste klientene var utlendinger, sier Anjum ved politiet til AFP.

Ifølge The Straits Times bedrev ringen i hovedsak med salg av nyrer, som gikk for omtrent 900.000 rupees, som tilsvarer i overkant av 100.000 norske kroner.

– Jeg er bare takknemlig for at politiet fant ham i live, sier guttens far til AFP.

Pakistan forbød kommersiell handel med menneskelige organer i 2010, noe som i dag kan straffes bøter og opptil 10 års fengselsstraff.

Organdonasjon er lovlig så lenge det gjøres frivillig, uten tvang og uten betaling. AFP skriver at Pakistan lenge har vært i kjernen av den internasjonale handelen av ulovlige nyrer, og at myndighetene sliter med å få bukt med problemett til tross for forbudet.

Holdt fanget

I janaur 2017 skrev BBC om Sadi Ahmed, som hevdet å ha blitt holdt fanget i tre måneder av en organsmuglering.

I oktober 2016 var han en av 24 personer som ble funnet av politiet i Rawalpindi, samme by som politiet fant 14-åringen.

BBC skriver at alle 24 hadde blitt holdt fanget i en bygning i en velstående forstad og ventet på å få nyrene sine fjernet med tvang.

Også her sa politiet at ofrene hadde blitt lurt til byen i håp om å få jobb. Ahmad fortalte til BBC at han hadde blitt lovet en jobb, men raskt skjønte at det var lureri.

Han ble ifølge BBC reddet bare timer før han skulle blitt operert. Ahmed hevder at hans kone og fire barn ble tvunget til å ta ut gjeld for å holde seg i live i de tre månedene han var borte.

– Jeg eide min egen eiendom, men det ble tatt fra oss på grunn av gjeld. Vi er pengelens nå. Vi har mistet vårt hjem, sa han til kanalen.

Tatt på fersken

For fem år siden fant pakistanske myndigheter veien til et provisorisk sykehus i byen Lahore, ifølge Tribune.

Der fant de kiruger midt i to pågående nyretransplantasjoner, og både de lokale donorene og de utenlandske mottagerne lå bevisstløse på operasjonsbordet, skriver avisen.

Kirurgene fikk fullføre operasjonene og ble så arrestert, sammen med assistenter og de utelandske mottagerne, ifølge avisen.

Til sammen ble 16 personer pågrepet i den aksjonen, sa Jamil Ahmad Khan Mayo ved det føderale etterforskningsbyrået i 2017.