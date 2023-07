Forskere mener å ha funnet en 2000 år gammel krydderoppskrift

Forskere i Vietnam hevder å ha funnet rester av en over 2000 år gammel karrioppskrift. Spor av krydderet er funnet på steinverktøy gravd opp fra et arkeologisk sted i sørlige Vietnam.

Vitenskapsmannen bak funnet, Dr. Hsiao-chun Hung, sier at tilberedning av karri krever forskjellige krydder og slipeverktøy, og funnet viser at folk utenfor India gjerne ville smake karri for 2000 år siden.