DROPPER TOPPMØTE: Stemningen var god da kong Charles tok imot statsminister Liz Truss til audiens ved Buckingham Palace i september. Ifølge avisen The Sunday Times skal Truss ha anmodet kongen om å avstå fra FNs klimatoppmøte i Egypt.

Avis: Kong Charles dropper klimatoppmøte etter press fra Truss

Kong Charles vil likevel ikke delta på FNs klimatoppmøte i Egypt i november etter at statsminister Liz Truss angivelig skal ha motsatt seg det.

NTB

Publisert: Nå nettopp

Den nye monarken, som er kjent for sitt miljøengasjement, skulle holde tale til verdens ledere på klimatoppmøtet COP27, ifølge The Sunday Times. Toppmøtet finner sted fra 6. til 18. november.

Men planene ble endret etter at Truss motsatte seg det under en audiens med kongen etter at han overtok tronen, skriver avisen. Buckingham Palace bekreftet søndag at kongen ikke skal delta.

Dronning Elizabeth talte til det siste FN-klimatoppmøtet i november 2021, med velsignelse av Tory-regjeringen ledet av Truss' forgjenger Boris Johnson.

– Lyttet til råd

Kong Charles' kontor har tatt avstand fra avisens beskrivelse og omtaler endringen av planen som at kongen har lyttet til statsministerens råd.

– Med gjensidig vennskap og respekt var det enighet om at kongen ikke skulle delta, heter det i en uttalelse.

Saken kommer samtidig som det har oppstått spekulasjoner om Truss planlegger å redusere Storbritannias juridisk bindende klimaforpliktelser.

MILJØENGASJERT: Kong Charles har i en årrekke vært engasjert i klima og miljø.

Den ferske regjeringen har en rekke statsråder som har uttrykt skepsis til målene om netto nullutslipp i 2050. Truss selv blir sett på som mindre begeistret for klimapolitikken enn forgjengeren Johnson.

Ifølge Sunday Times vil Truss neppe delta på COP27, som er den 27. konferansen for partene i FNs konvensjon om klimaendringer. Toppmøtet holdes i egyptiske Sharm el-Sheikh.

Storbritannia var vertskap for det forrige toppmøtet, som ble holdt i skotske Glasgow. I tillegg til den nå avdøde dronningen, talte både Charles og sønnen prins William til møtet.

Kong Charles har deltatt på FNs klimatoppmøter i en årrekke.

Statsråd avviser

Downing Street nekter å kommentere rapporten om angivelig motstand fra Truss.

Statsråd Simon Clarke avfeide det som «rett og slett ikke sant». Han sier til Sky News at avgjørelsen ble tatt med samtykke og i minnelighet.

– Tanken på at statsministeren gir kongen ordre, er latterlig, sier en kilde ved Downing Street til nyhetskanalen.

Ber om ny vurdering

Tory-parlamentariker Tobias Ellswood oppfordret imidlertid partene om å tenke seg om når det gjelder kongens deltagelse. På Twitter skriver han at han «håper sunn fornuft vil seire».

– Hans tilstedeværelse vil gi den britiske delegasjonen seriøs autoritet. Kan vi virkelig gå fra å arrangere COP26 til å sette myk makt på benken på COP27? skriver Ellswood.

En hoffkilde sier til The Sunday Times at det ikke er rart at kongen ble invitert til å delta.

– Han måtte tenke nøye gjennom hvilke skritt han skulle ta for sin første utenlandstur, og han kommer ikke til å delta på COP27.