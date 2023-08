Bildet er fra Lahaina, som er nærmest jevnet med jorden etter skogbrannen i forrige uke.

Sinnet vokser etter skogbrannen på Hawaii

Minst 96 mennesker på Hawaii-øya Maui har mistet livet i den dødeligste skogbrannen i USA på over et århundre. Myndighetene kritiseres for dårlig håndtering.

Den historiske kystbyen Lahaina på Maui er nærmest jevnet med jorden etter skogbrannen, som startet tirsdag i forrige uke. Overlevende har fortalt at det aldri kom noen advarsler om brannen.

Det stilles nå spørsmål om hvor forberedt myndighetene var på en slik hendelse, til tross for at øygruppen Hawaii er særlig utsatt for naturkatastrofer som tsunamier, jordskjelv og kraftig storm.

Nødvarslingen sviktet

I Hawaiis beredskapsplan for 2022 beskrev delstaten risikoen for at skogbranner rammer mennesker på Hawaii som lav.

Det ser heller ikke ut til at varslingssirenene som skal advare innbyggerne, har fungert. På grunn av en rekke strømbrudd som følge av skogbrannen på Maui var det mange som ikke mottok nødvarsler på telefonen sine.

– Vet du hvordan jeg fikk vite om brannen? Da jeg så det brant på andre siden av gaten, sier Maui-innbygger Vilma Reed (63) til nyhetsbyrået AFP.

Venter på etterforskning

Statsadvokaten på Hawaii har varslet etterforskning av brannen.

Hawaii-senator Mazie Hirono vil ikke svare på spørsmål om varslingssirenene ble aktivert før etterforskningen.

Historiske Waiola Church i Lahaina brant ned i skogbrannen i forrige uke på Hawaii.

– Det finnes ingen unnskyldninger for denne brannen, understreker hun overfor CNN og sier videre at myndighetene nå er fokusert på redningsarbeidet og på å lokalisere flere omkomne.

Tusenvis hjemløse

Mer enn 2200 bygninger ble enten skadd eller ødelagt av skogbrannen som herjet Lahaina, som ble spesielt hardt rammet, viser foreløpige anslag. Ødeleggelsene er anslått å koste nesten 60 milliarder kroner, og flere tusen har mistet hjemmene sine.

Politiet har bedt om at personer som savner slektninger, avgir DNA slik at identifikasjonsprosessen skal gå raskere.

