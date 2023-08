LIV I HJEMLANDET: Det har blitt dyrere for russere å reise utenlands, men i den russiske hovedstaden Moskva er det god kok i det hippe distriktet Patriarshiye Prudy.

Raser over rekordlav rubel: − De ler av oss

Den russiske valutaen er på sitt svakeste på nesten 17 måneder. – Dette skjærer stygge riper i Kremls prestisje, sier økonomikommentator.

Situasjonen er pinlig og har skadet Kremls prestisje, mener en av Kremls mest kjente propagandister, Vladimir Solovjov.

Lav rubelkurs er uønsket for Putin da mange ser på valutakursen som et barometer på økonomien.

Ifølge økonomikommentator Sindre Heyerdahl er inflasjonen ventet å være på sitt verste når Putin er i valgkampen for neste års presidentvalg. Vis mer

Nå må du ha hele hundre russiske rubel for å kjøpe én amerikansk dollar, for rubelen er ikke verdt mer enn en cent.

De siste fem dagene har valutaen krympet mer og mer hver dag, ifølge Bloomberg, og det går nå over ti rubel på en norsk krone.

Pinlig, mener en av Kremls mest kjente propagandister, Vladimir Solovjov, og slakter den russiske Sentralbanken i en skikkelig utblåsning på russisk statlig TV.

– De vil ikke engang forklare hvorfor kursen er så lav at de ler av oss i utlandet! At en av de tre svakeste valutaene er vår rubel, raser Solovyov i TV-sendingen.

Senvirkning

Den lave rubelkursen er uønsket for Putin, for mange ser på en valutakurs som et slags barometer på økonomien, forklarer E24s økonomikommentator Sindre Heyerdahl.

– Er kursen svak, er gjerne ikke tilliten til landets økonomi god. Så dette skjærer stygge riper i Kremls prestisje, sier han.

Da Russland invaderte Ukraina for snart halvannet år siden, falt rubelen kraftig umiddelbart. Det tok likevel ikke mange ukene før rubelen gjorde «comeback», og faktisk ble den sterkeste på mange år mot dollar.

Til tross for at Vesten forsøkte å strupe Putins inntekter med sanksjoner, holdt den russiske valutaen seg sterk, blant annet fordi russerne krevde betaling for olje og gass i rubler. Samtidig skjøt energiprisene i været, forklarer økonomikommentator Heyerdahl.

Når rubelen først nå har svekket seg kraftig, er det et resultat av lang tids press mot russisk økonomi, sier han.

Heyerdal trekker frem flere faktorer:

Det tar tid før sanksjoner virker skikkelig, men nå biter blant annet mangelen på avansert vestlig teknologi.

Staten må samtidig bla opp stadig mer penger. Både for å holde liv i krigen i Ukraina, og for å betale blant annet familiene til falne russiske soldater.

Dessuten øker budsjettunderskuddet, og det siste halvåret har russerne måttet importere stadig mer, samtidig som de tjener mindre på eksporten av olje og gass.

«Wagner-sjokk»

Sommeren i Russlands andre år som invasjonsmakt i Ukraina, ble preget av det dramatiske Wagner-opprøret, der leiesoldatene i Wagner rykket mot Moskva i et opprør mot den russiske forsvarsledelsen.

Dette, som annen politisk uro og usikkerhet, er typisk noe som får investorer til å flytte pengene sine ut av Russland, sier Heyerdahl.

– Da Wagner-gruppen gjorde mytteri, så vi at rubelen falt kraftig. Den russiske valutaen fikk Wagner-sjokk, forklarer han.

Inflasjonen kan komme til å være på sitt verste når Putin er midt i valgkampen for neste års presidentvalg, advarer Kreml-propagandist Solovyov i sin TV-opptredenen.

I en kronikk på det russiske nyhetsbyrået TASS sine nettsider, svarer Putins økonomiske rådgiver Maksim Oreshkin på kritikken.

– Dagens valutakurs har avviket betydelig fra fundamentale nivåer og forventes å normalisere seg i nær fremtid.(....) Det er av interesse for den russiske økonomien med en sterk rubel, skriver Putins økonomirådgiver.

