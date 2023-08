FJERDE TILTALE: Donald Trump er nok engang blitt tiltalt, denne gangen i delstaten Georgia.

Ekspert om Trump-tiltalen: − Overrasket

ATLANTA (VG) Donald Trump er tiltalt for å planlegge valgpåvirkning i vippestaten Georgia – allerede før valget i 2020.

Kortversjonen Donald Trump og 18 andre personer er tiltalt for å ha forsøkt å påvirke valgresultatet under presidentvalget i 2020, i delstaten Georgia, USA.

Ifølge USA-ekspert Sofie Høgestøl, er dette første gang Trump er tiltalt for å ha planlagt å påvirke valget på forhånd.

Høgestøl er overrasket over omfanget på tiltalen, der hele 19 personer er tiltalt, for 161 handlinger.

Hvis Trump blir president igjen i 2024, har han ikke rett til å benåde seg selv i delstatssaker, inkludert denne saken i Georgia. Vis mer

Mandag kveld amerikansk tid, ble det kjent at delstaten Georgia har tatt ut tiltale mot Donald Trump. Tiltalen anklager Trump, og 18 andre personer, for å ha forsøkt å påvirke valgresultatet i delstaten under presidentvalget i 2020.

Tiltalen overrasket USA-ekspert Sofie Høgestøl.

– Det som skilte seg ut for meg i denne, er at den første kriminelle handlingen i tiltalen er allerede før valget i oktober.

Dette er fjerde tiltale mot Trump, men den første som er tatt ut på delstatsnivå.

Hun sier det ser ut som at statsadvokaten i Georgia mener Trump hadde planlagt å forsøke å påvirke valgresultatet, dersom han skulle tape.

– Det er nytt.

VENTET: Førsteamanuensis ved det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo, og USA-ekspert Sofie Høgestøl sier tiltalen var ventet.

Høgestøl trekker også frem at hun er overrasket over hvor bredt statsadvokat Fani Willis har valgt å gå. Hun trekker frem at tiltalen er 97-sider.

– Jeg tror mange er overrasket over hvor lang og omfattende denne tiltalen er.

– Hun har valgt å tiltale 19 personer for en stor plan for på tukle med valgresultatet.

Høgestøl trekker frem at det er 161 ulike handlinger, hvor statsadvokaten mener har vært ledd i å påvirke valgresultatet.

Kan ikke benådes i Georgia

Dersom Trump påny blir president i USA etter presidentvalget i 2024, vil han ha anledning til å benåde seg selv i de nasjonale rettssakene.

Presidenten har derimot ikke anledning til å benåde noen som er dømt i en delstat - som Trump nå kan bli etter rettssaken i Georgia.

– Hva skjer hvis Trump blir dømt?

– Det er vanskelig å si nå. Men statsadvokaten fikk dette spørsmålet under pressekonferansen, og hun påpekte at de fleste tiltalepunktene har fengselsstraff.

– Ikke påvirket populariteten

Høgestøl sier det foreløpig ikke er tegn til at Trump-tiltalene påvirker presidentkandidatens popularitet.

– Enn så lenge virker det ikke som hans tilhengere har reagert, men han vil måtte sjonglere rettssakene og valgkamp.

Hun trekker frem at den første republikanske presidentdebatten er neste uke. Det samme er fristen for å frivillig overgi seg i Georgia, for den siste tiltalen. Denne sjongleringen kan potensielt svekke han.

– Men, vi må huske på at dette er fjerde tiltalen, og det har så langt ikke påvirket populariteten hans merkverdig.

Kan ta tid

Høgestøl er usikker på hva veien blir videre for rettssaken. Hun forteller at det er opp til dommeren når rettssaken starter.

– Statsadvokaten har sagt hun vil ha en felles straffesak for alle de 19 personene. Det er praktisk mulig, men veldig komplekst.

Høgestøl sier statsadvokaten ønsker å ha rettssaken innen de neste seks månedene. Dette tror hun ikke er realistisk.

– Det skal mye til.