BARKET SAMMEN: Uverifiserte videoer på Twitter skal vise demonstranter som barket sammen med politiet i Shanghai søndag morgen.

Kommunistpartiet møter motstand i Kina: − Veldig sjeldent

En dødelig brann har satt fyr på frustrasjonen mot coronatiltakene i Kina. Denne helgen brøt det ut demonstrasjoner i flere storbyer.

Ti mennesker mistet livet og ni personer ble skadet da en boligblokk i Urumqi tok fyr torsdag. Byen, som ligger i nordvestlige Kina, har vært nedstengt siden august.

Hendelsen har ført til en protestbølge mot de strenge smitterestriksjonene i landet. Landets «null-covid»-politikk får nemlig skylden for at ikke redningsarbeiderne kom seg frem til brannen i tide, skriver AP.

Denne helgen har det brutt ut demonstrasjoner i flere av de største kinesiske byene, deriblant i Shanghai og i Beijing, ifølge nyhetsbyrået. En liste på kinesiske sosiale medier hevder også at det har vært demonstrasjoner ved 50 ulike universiteter.

– Ned med det kinesiske kommunistpartiet. Ned med Xi Jinping, skal folkemengdene ha ropt under en minnestund for brannofrene søndag morgen, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

DØDELIG BRANN: Ti personer mistet livet da en boligblokk i Urumqi tok fyr søndag. Mange i Kina mener de kunne blitt reddet om det ikke var for landets coronapolitikk.

– Usedvanlig

UiO-professor Mette Halskov Hansen har brukt store deler av livet på å forske på Kina. Hun trekker frem at det egentlig ikke er uvanlig med mindre, lokale protester.

Det man er vitne til nå, er likevel noe annet, ifølge professoren:

– Det er veldig spesielt at folk protesterer mot den samme tingen, i flere byer i lander og på samme tid. Noen retter protestene direkte mot kommunistpartiet og Xi Jinping, og det er usedvanlig, sier hun til VG.

– Det er selvfølgelig en liten andel av befolkningen som faktisk går ut på gaten, men det er mange i forhold til hvor risikabelt det er, utdyper hun.

Uverifiserte videoer på Twitter, gjengitt av blant annet AFP, skal blant annet vise kinesisk politi som bruker vold til å slå ned på demonstrasjonene i Shanghai søndag.

UIO-PROFESSOR: Mette Halskov Hansen ved UiO trekker frem at det er sjeldent å vise åpen motstand mot kommunistpartiet i Kina.

– Kan du utdype hvorfor det er risikabelt å gå ut mot myndighetene i Kina?

– Myndighetene kan velge å slå hardt ned på det, og listen over ulike represalier er ganske lang. De som demonstrerer åpent risikerer blant annet å få fengselsstraff, sier UiO-professoren.

– Det er allerede mange som er arrestert, men vi vet ikke hvor mange det gjelder, legger hun til.

STUDENTOPPRØR: En liste på sosiale medier hevder at studenter ved 50 ulike universiteter i Kina skal ha demonstrert over helgen, deriblant ved prestisjeuniversitetet Tsinghua, skriver AP.

Hansen trekker frem at det er mange som i stedet velger å vise motstand på sosiale medier, selv om de er underlagt streng sensur i Kina:

– Det er mange som omgår sensuren ved for eksempel å gjenta det kinesiske tegnet for «enig», eller «korrekt». Når dette sprer seg så sender det et tydelig signal om at de som demonstrerer får støtte blant flere i befolkningen, sier hun.

I løpet av helgen er det også flere av demonstrantene som har holdt frem blanke ark, skriver AP.

Hansen mener at også dette er en måte å omgå sensuren på, trekker frem at det samme symbolet er blitt brukt under demonstrasjonene i Hongkong.

– Under hele kommunistpartiets periode siden 1949 så har det vært perioder med særlig sterk innskrenking av ytringsfriheten. Det man har sett da er at folk har blitt ekstremt kreative til å finne måter å uttrykke seg på, sier UiO-professoren.

Tror ikke på regimeskifte

Misnøye over smitteverntiltakene og dårlige arbeidsforhold førte også til voldelige opptøyer ved verdens største iPhone-fabrikk i Zhengzhou onsdag.

UiO-professoren tror likevel ikke at demonstrasjonene vil føre med seg et politisk skifte i Kina:

– Jeg oppfatter det som usannsynlig at dette kommer til å velte kommunistpartiet. Det kan jeg si med ganske høy sikkerhet. Det som skjer nå er et viktig og tydelig tegn på noe som rører seg i befolkningen, men det er mer et uttrykk for stor frustrasjon enn en politisk bevegelse, sier hun.

– Men hvis myndighetene slår hardt ned med vold mot disse uttrykkene for utilfredshet, så kan det godt utvikle seg, legger professoren til.

OPPTØYER VED IPHONE-FABRIKK: Coronarestriksjoner og dårlige arbeidsforhold gjorde at fabrikkarbeidere tok til gatene i Zhengzhou onsdag.

Kommunistpartiet i Kina fører fremdeles en streng «null covid»-politikk, som går ut på at smitteutbrudd blir hardt slått ned på – blant annet ved å stenge ned hele bydeler på én gang.

Det er gått ganske nøyaktig tre år siden det første coronatilfellet ble oppdaget i Wuhan. Nå er Kina på vei inn i en av en av sine verste smittebølger siden begynnelsen av pandemien.

Kinesiske myndigheter opplyser om 433.641 smittetilfeller de to siste ukene, ifølge VGs oversikt. Senest denne uken ble det innført nye nedstenginger i blant annet Beijing og Zhengzhou.

– Myndighetene må finne ut av hvordan de kommer seg videre fra «null-covid»-politikken de har ført helt siden starten, sier Mette Halskov Hansen.

– Mange er frustrerte over at de begynner å åpne samfunnet igjen, for så å låse alt ned når det dukker opp smittetilfeller, legger hun til.