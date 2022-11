FØR TAKE OFF: Californias guvernør Gavin Newsom (t.v.) med familien på flyplassen i Los Angeles der de møtte president Joe Biden.

Gullgutten vil ikke stille mot Biden

California-guvernør Gavin Newsom (55) vant en knusende seier i avstemningen tidligere i år og det spekuleres det i om han vil stille som presidentkandidat i 2024. Kastet han akkurat inn håndkle?

Under kongressvalget i høst kjøpte Californias guvernør Gavin Newsom (55) annonseplass i andre delstater for å fremme demokratenes politikk og angripe lokale republikanske kandidater.

Aktiv klimapolitikk, sterke tiltak under coronapandemien, begrensing i oljeleting og raus sosialpolitikk er blant kjernesakene, stikk i strid med republikanske profiler som Ron DeSantis fra Florida.

Som en av de mest kjente demokratiske politikerne utenfor sin egen delstat, forholdsvis ung og uten mange (kjente) skandaler, spekuleres det i om han vil stille til det amerikanske presidentvalget og være kandidat til verdens mektigste stilling.

– Har fortalt det til alle

Men i et ferskt intervju med Politico heller han kaldt vann i årene på alle håpefulle. Han stiller ikke som kandidat i 2024:

– Jeg har fortalt det til alle i Det hvite hus, fra stabssjefen til førstedamen, sa han til journalist Jonathan Martin i Politico på valgnatten, kommer det frem i en fersk artikkel fra avisen.

På valgkvelden overhørte Martin ham ringe president Biden og gi sin fulle støtte til hans gjenvalg i 2024: «Jeg er helt med (...) vi støtter deg.»

Newsom skal også ha sagt at han ikke vil stille som presidentkandidat i 2024 selv om Biden ikke stiller.

– Svaret er nei, sier han i det påfølgende intervjuet.

Flere grunner trekkes frem for Newsoms avgjørelse: Demokratene satser alt på å bekjempe et mulig gjenvalg av Donald Trump. Om andre demokrater offenetliggjør at de vil stille, kan det splitte partiet og svekke vinnersjansene.

Kan bli olding-oppgjør

På en pressekonferanse tidligere i november erklærte Joe Biden at han vil stille igjen. Han er 80 år nå og vil fylle 82 samme år som neste valgkamp avgjøres.

Donald Trump (76), som Biden slo i presidentvalget i 2020, har sagt at han planlegger å stille til valg igjen i 2024.

STILLER PÅ NYTT: Tidligere president i USA Donald Trump.

Om han vinner frem blant de republikanske kandidatene, og Biden ikke taper for andre utfordrere, er det duket for et olding-oppgjør, med to kandidater rundt 80 år.

Men suksessfulle DeSantis fra Florida vil stille som republikansk presidentkandidat. Han kalles «Trump med hjerne» og har tidligere støttet Trump fullt ut. Nå er det slutt og den tidligere presidenten har også langet ut mot ham.

I et nyhetsbrev sendt ut kort tid etter kongressvalget hevdet Trump at det er han som burde takkes for DeSantis suksess. At DeSantis i desperasjon kom til han i 2017, og ellers ville vært politisk død.

VALGVINNER: DeSantis vant nylig guvernørvalget i Florida med klar margin.

– Da jeg støttet ham var det som om et atomvåpen gikk av, skriver Trump.

I brevet hevder Trump at valgprosessen i Broward County i Florida var korrupt og stjålet, og at Trump hindret «stemmetyveri».

– Jeg stoppet valget hans fra å bli stjålet, påstår han.

Over og ut?

Intevjuet med Politico legger ikke Newsom skjul på at det er DeSantis han helst vil stille mot.

Så, er den tidligere næringslivslederen helt ute av racet? Mange presidentkandidater har sagt de er uaktuelle, før de senere melder seg på i kampen om verdens mektigste jobb.

I mellomtiden er han klar til å bidra til Bidens kampanje for gjenvalg.