JENIN (VG) 61 år gamle Magda skulle ta en titt ut vinduet sitt. Da ble hun skutt, i det som er blitt den blodigste dagen på Vestbredden på tyve år.

Dødens dag

– Hun var veldig følsom og nysgjerrig, forteller datteren Kifaya (26) når VG møter henne tidligere i dag.

Blodet på gulvteppet like ved har ikke tørket ennå, for det er bare gått timer siden moren Magda Obaid lå på gulvet der og kjempet for livet.

I morgentimene torsdag stormet israelske sikkerhetsstyrker byen Jenin, som ligger nord på den okkuperte Vestbredden.

Målet var å aksjonere mot krigere fra den radikale militante gruppen Islamsk hellig krig.

«Terroristene var tungt involvert i planleggingen og utførelsen av flere store terroristangrep på israelske sivile og soldater», heter det i en uttalelse fra det israelske militæret.

Med pansrede israelske militærkjøretøy, bulldosere og tungt bevæpnede soldater entret de byen.

Det israelske militæret har selv publisert en video av aksjonen:

I det de entret byen og den tilhørende flyktningleiren, brøt det ut voldsomme gatekamper mellom de israelske soldatene og palestinske krigerne.

Palestinerne kastet også steiner, brannbomber og skjøt mot de israelske soldatene.

De helte også svart olje i gatene for å hindre fremmarsjen til israelerne. Men til liten nytte.

– Jeg skulle til å dra på jobb da jeg hørte skytingen. Vi så ut vinduet og det var helt sinnssykt, og veldig skummelt, forteller datteren.

De forsøkte å holde seg unna vinduene, men moren ønsket å se ut.

Så ble det skutt mot vinduet hvor moren stod.

En kule boret seg inn i nakken på moren, gikk ut på andre siden, gjennom en TV og traff taket. Skuddet kom fra en israelsk soldat som sto på et hustak bare noen titalls meter unna, forteller datteren.

Moren sank sammen.

De forsøkte å stoppe blødningen, men til ingen nytte. Den 61 år gamle kvinnen døde i armene til familien.

– Hun hadde ikke våpen og var bare i sitt eget hjem. Hun var en gammel dame, og jeg tror ikke det var tilfeldig at de skjøt henne. De klarer å skille væpnede menn fra en sivil kvinne, forteller hun.

Datteren forteller at ingen i familien er palestinske krigere, men at de støtter motstandskampen slik som mange andre palestinere.

Familiens hus ligger i sentrum av flyktningleiren i Jenin, og familien er blant de mange palestinerne som flyktet dit etter at de ble fordrevet da staten Israel ble opprettet i 1948.

– De skal ikke være her, dette er vårt hjemland, sier hun.

Palestinske helsemyndigheter opplyser torsdag kveld at 9 palestinere ble drept, og flere titalls er blitt såret i konfrontasjonene i Jenin. To av de drepte var sivile.

Ingen israelske soldater ble skadd.

Torsdagens kamper skjer samtidig som spenningsnivået på Vestbredden er svært høyt.

Nesten hver natt de siste månedene har israelske sikkerhetsstyrker utført aksjoner på Vestbredden. Ofte har dette resultert i drepte palestinere.

Fjoråret ble det dødeligste på nesten 20 år på Vestbredden og i okkuperte Øst-Jerusalem, med 183 drepte, ifølge tall fra FN. Blant dem 39 mindreårige og åtte kvinner.

Blant de drepte i fjor var den anerkjente amerikansk-palestinske journalisten Shireen Abu Akleh ble drept. VG var der under begravelsen.

I år er 30 blitt drept, både palestinske krigere og sivile.

Temperaturen på Vestbredden stiger samtidig som en ny regjering i Israel har tatt til makten. Denne gangen er statsminister Benjamin Netanyahu tilbake i sjefsstolen, sammen med en koalisjon av nasjonalistiske og høyrevridde partier.

Det er blitt beskrevet som den mest høyrevridde regjeringen noensinne i Israel.

Blant de nye i regjeringen er Itamar Ben-Gvir som selv er blitt dømt i Israel for rasistisk hets og støtte til en jødisk terrorgruppe.

Nå er han blitt sikkerhetsminister i den nye regjeringen.

Litt lenger ned i gaten i Jenin ligger huset til der noen av de palestinske krigerne bodde. Murveggene er borte, en gardin henger fra en tregren og røyk siver ut fra andre etasje.

En mann kommer og henter noen modne sitroner fra et tre som har overlevd kampene.

Hver en bil i gaten er skutt i stykker. Gamle damer titter ut av vinduene og følger med på opprydningsarbeidet som så smått er startet.

VG har tidligere skrevet om hvordan okkupasjonen på Vestbredden blir mer og mer befestet for hver dag som går.

Det kommer stadig nye ulovlige israelske bosetninger som okkuperer mer og mer palestinsk land, noe som er ulovlig i henhold til folkeretten, ifølge FN.

– Med en nær kollapset palestinsk myndighet på Vestbredden, en frustrert befolkning uten håp, en økonomisk krise – og tidenes mest høyreekstreme israelske regjering der enkelte ikke nøler å leke med ilden har vi aldri vært nærmere en tredje palestinsk intifada, et langvarig opprør.

Det skriver Midtøsten-forsker Dag Henrik Tuastad til VG.

Han beskriver en situasjon hvor svært mange palestinere mangler fremtidsutsikter og at radikale, væpnede palestinske grupper har fått vind i seilene.

– Selv om de blir drept og utradert er det en bølge nå med et stort sinne i gatene som gjør at stadig flere følger i deres fotspor uten frykt for følgene.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier til NTB at hun ber israelske sikkerhetsstyrker om å utvise størst mulig grad av tilbakeholdenhet i sin bruk av makt for å hindre en eskalering av situasjonen.

– Voldsbruken må stanse. Utviklingen på bakken er dramatisk med mange drepte i Jenin bare i dag. Denne konflikten kan bare løses politisk, sier utenriksministeren.

Den israelske menneskerettighetsgruppen B’Tselem sier i dag ble den blodigste dagen på den okkuperte Vestbredden siden 2002.

Statsministerkontoret til Benjamin Netanyahu har uttalt at Israel ikke ønsker å eskalerer situasjonen, men at de er klare for alle eventualiteter.

Samtidig gjorde har de sagt at «ingen byer er trygge havner for terrorister».

Det skytes i luften.

Gravfølget til de drepte palestinerne beveger seg nedover hovedgaten i Jenin, forbi gråtende kvinner og butikkeiere som sigger.

I følget er det også flere bevæpnede og maskerte palestinske krigere fra grupperingen Islamsk hellig krig.

Det ropes på hevn.

«Med vår sjel og vårt blod vil vi ofre alt!»

Munningene på automatgeværet er på nytt rettet mot luften, og det skytes. Noen dekker til ørene, andre filmer med mobiltelefonen.

I det gravfølget med de drepte kommer frem til gravplassen, bryter noen av slektningene sammen. Hundrevis, kanskje tusenvis av mennesker er samlet rundt det siste hvilestedet.

Kroppene er drapert i flagget til Islamsk hellig krig i det de senkes ned i jorden, med ansiktet vendt mot Mekka.

Nye skudd i luften.

Etter begravelsen samles noen av familiene til de drepte krigerne.

– Dette er en massakre, og de dreper bare for å drepe. Jenin er symbolet på hele den palestinske motstandskampen, sier Jimal El Dik som er en av lederne i den palestinske organisasjonen Fatah.

Like ved ligger flere ødelagte biler som ble knust av de israelske sikkerhetsstyrkene tidligere på dagen.

– Vi kjemper ikke for å dø, men for frigjørelse. Og for frihet.

