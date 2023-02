Allerede krigsrammet: − Vi hører mennesker skrike fra ruinene

I tillegg til Tyrkia, har jordskjelvet rammet et av verdens mest sårbare områder - nordvest i Syria. Her lever millioner av flyktninger. Nå forteller vitner til VG om en håpløs kamp for å finne overlevende.

Minst 2000 er bekreftet døde etter et stort jordskjelv sør i Tyrkia og i Syria natt til mandag.

Det ventes at dette tallet stiger etter hvert som redningsmannskaper får søkt i områdene, og rundt klokken 11.30 ble det meldt om nye, kraftige etterskjelv.

En av de frivillige i den sivile redningstjenesten, også kjent som «De hvite hjelmene», beskriver en desperat situasjon i den hardt rammede Idlib-provinsen nordvest i Syria.

– I enhver by og landsby er det sammenraste bygninger med mennesker fanget i ruinene. Vi er ikke i nærheten av å ha nok mannskaper til å håndtere en slik katastrofe, sier Ismail Alabdullah over telefon til VG ved 13-tiden mandag.

– Vi hører mennesker skrike fra ruinene, fortsetter redningsarbeideren.

Yasser Alhaji, som jobber i selvstyremyndighetene i nordlige Aleppo i Syria, forteller til VG at de trenger mat, telt, og utstyr til å kutte metall og betong,

– I dag morges var jeg ved ruinene av en bygning og hørte mange skrik fra folk som var fanget. Det var ikke nok redningsarbeidere i området. Noen timer senere var jeg igjen ved ruinene, og da hadde skrikene stilnet, sier Alhaji.

– En av verdens største flyktningansamlinger

Idlib-regionen er den siste regionen som er kontrollert av opprørere, tolv år etter at den syriske borgerkrigen startet. Det antas at det lever om lag tre millioner internt fordrevne i Idlib, mange i enkle telt og under svært dårlige forhold.

Redningsarbeideren Alabdullah forteller at redningsmannskapene «trenger alt».

– Situasjonen er forferdelig. Folk her er desperate etter hjelp. Vi trenger hele internasjonale redningslag inn her, medisinsk utstyr og mobile klinikker. Vi har erklært hele nordvestlige Syria som et katastrofeområdet, sier Alabdullah.

I den hardt rammede Idlib-provinsen antas det å leve om lag tre millioner internt fordrevne: Les VGs reportasje fra Idlib fra 2020:

Jan Egeland, generalsekretær i flyktninghjelpen, forteller til VG om fryktelige forhold nordvest i Syria.

– Dette rammer et av de mest sårbare stedene i verden. Halvparten av de som bor i Idlib-provinsen er mennesker på flukt eller mennesker som har blitt fordrevet fra andre deler av Syria. Dette er en av verdens største flyktningansamlinger, sier Egeland.

– Et barn på ti år har ikke opplevd én dag med fred, og mange har ikke sett annet enn telt og i beste fall en brakke, fortsetter Egeland.

Generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland. Her i en annen sammenheng i 2022.

Verst tenkelige tidspunkt

Egeland forteller at jordskjelvet inntraff på verst tenkelige tidspunkt:

– Mitt på natten når folk er innendørs i bygninger som ikke er jordskjelvsikret. Det er også den verste tiden av året, nemlig den kaldeste, sier Egeland.

Han forteller at det blir svært vanskelig å komme frem med nødhjelp, da «veier, broer og kommunikasjonslinjer bryter sammen når du trenger dem som mest». Dette i tillegg til at Idlib-provinsen er kontrollert av bevæpnede opprørere.

– Dette er dag én. Det er 72 timer man regner at man har på å finne mennesker i ruinene. For hver time som går vil flere dø, sier Egeland.

Den verste katastrofen

President Recep Tayyip Erdogan kaller jordskjelvet den verste katastrofen i Tyrkia siden 1939, da landet ble rammet av et massivt jordskjelv som tok livet av over 30.000.

Jordskjelvet, som ble målt til en styrke på 7,8, traff hardest utenfor den tyrkiske byen Gaziantep i sør, som ligger i grenseområdet til Syria.

VGs reporter i Beirut i Libanon forteller at bygningene svaiet og flere innbyggere løp ut på gaten.

Det norske utenriksdepartementet har ikke informasjon om at norske borgere er rammet.

