Reiser verden rundt før barna mister synet

Da kanadiske Edith Lemay (44) fikk vite at tre av hennes fire barn ville miste synet, satte hun karrieren på vent og pakket kofferten.

Coronapandemien førte til forsinkelser, men siden mars 2022 har Edith Lemay (44) og samboeren Sebastien Pelletier (45) levd vagabondliv verden over med sine fire barn. I ett år skal familien fra Quebec samle synsinntrykk.

Eldstedatteren og de to yngste sønnene har alle Retinitis pigmentosa, en sjelden øyesykdom som gjør at netthinnecellene dør. Dette fører til gradvis innsnevret syn. Enkelte blir på sikt helt blinde.

I håp om gå gi Mia (11), Leo (9), Colin (7) og Laurent (5) motstandsdyktighet og livsoptimisme har foreldrene valgt å forlate jobb, hjem og barnas skoleplasser for å reise ett år rundt i verden.

– For meg var det vanskeligere å være hjemme med fire barn i huset under pandemien enn det er å være på reise, forteller Edith Lemay til VG over en hakkete WhatsApp-forbindelse.

– Noen liker å være hjemme, elsker rutine. Andre er på et vis nomader i genene. Slik føler jeg vi er. Vi er komfortable med å være på veien.

Visuell minnebok

I bakgrunnen høres intens kvekking. Det er froskene som synger i natten på Bali. Etter å ha krysset det afrikanske kontinentet fra Namibia i vest til Zanzibar i øst, utforsket Mongolia og Tyrkia, befinner den kanadiske familien seg nå på landsbygda på øya Bali i Indonesia.

– Vi dro fordi vi ønsket at barna skulle få se verden. Jeg vil at deres visuelle minne skal fylles. Jeg ønsker ikke at de bare skal se på bilder, men se verden i virkeligheten, sier Lemay.

Bare Leo (9) har normalt syn. Resten av barna har testet positivt for en genfeil som på sikt mest sannsynlig vil ta alt eller nær alt syn.

I Norge har komikeren Anne-Kat. Hærland vært åpen om at hun fikk diagnosen som 22-åring.

– Hormoner og stress kan endre hvordan sykdommen utvikler seg. Noen ganger kan man miste store deler av synet på få uker. Det er umulig å forutse og utviklingen for Mia, Colin og Laurent kan bli ulik.

– Hvordan reagerte barna?

– Mia var syv da hun fikk diagnosen. Det vanskelige var å avgjøre om vi skulle fortelle henne sannheten eller ikke. Hun var så ung. Jeg hadde valget mellom å la henne leve ubekymret som et barn med normalt syn eller fortelle. Men hun er svært løsningsorientert og praktisk som person, så jeg bestemte meg for å fortelle det. Reaksjonen hennes var at det var ok.

Øvde på å være blind

Først tenkte Lemay at datteren ikke forsto rekkevidden av nyheten. Men så oppdaget hun at datteren øvde på å gå rundt i huset med øynene lukket.

– Da visste jeg at hun forsto. Fra det øyeblikket var sykdommen bare et faktum i livet; Hennes livsvei. Det er ikke noe trist, det er bare noe som er.

Til inspirasjon for andre poster Edith Lemay glimt av reisen på Instagram.

Så langt er Mongolia en av høydepunktene. Der red barna på reinsdyr under familiens seks uker lange yurt-opphold blant nomader, noe som får Lemay til å drømme om Skandinavia:

– Resten av denne turen vil vi holde oss i Sør-Øst Asia. Kanskje stopper vi på Hawaii på veien hjem. Men senere hadde det vært fint å besøke Norge, så barna kunne se reinsdyr igjen.

Kattunge-effekten

Før avreise var firebarnsmoren opptatt av hva hun og mannen kunne gi barna. Underveis har hun lært at de gir like mye tilbake.

– I stedet for å presse på barna hva som er fantastisk, viser de oss hva som er fint. De åpner øynene våre til mye jeg ikke ville lagt merke til om jeg reiste alene, sier Lemay.

– Den lille kattungen som er ved fantastiske sanddyner er like fantastisk for dem å oppleve som sanddynene. Vi har sett fabelaktige landskap og dyr, men vi prøver ikke å rekke over de mest fantastiske stedene i verden. Det er vakkert over alt. Vi prøver bare å reise og anerkjenne skjønnheten rundt oss.

Hjemme i Quebec jobbet Lemay med sykehuslogistikk, mens Pelletier var finansmann. Under pandemien mistet hun sin faste stilling og valgte å jobbe kontraktsbasert frem til avreisen.

Nå gir hun barna hjemmeundervisning når forholdene ligger til rette, men mest lærer de av livets skole og landeveien, tror hun.

– Jeg ønsket at turen skulle lære barna det de vil trenge i livet: Motstandskraft. De lærer å tilpasse seg og ikke miste motet, mener Edith Lemay.

– Reisen er vakker, men også vanskelig. Ofte er du sulten, trett, forholdene er ikke alltid lette. Vi bor ikke på 5-stjernershotell og tar ikke bare fly – vi kan noen ganger ta buss i 16 timer for å komme et sted

STYRKET SAMHOLD: – Vi er handlingsorienterte mennesker som ønsker løsninger. Denne reisen er et fantastisk prosjekt å fokusere energien på noe positivt. Og ikke tenke på fremtiden, sier Edith Lemay.

Dette gir barna vissheten om at ting kommer til å ende bra. Det kan regne, bussen kommer kanskje ikke, situasjonen kan være krevende. Men familien finner en løsning sammen. Etterpå blir det bedre, opplever Lemay.

– Jeg vil vise barna at selv om ja, de har en funksjonshemning og det er ikke morsomt, så er de likevel heldige. Vi bor hos familier som ikke har strøm, eier to T-skjorter og én bukse og ikke har innlagt vann. Nå vet barna mine verdien av det. Jeg vil at de skal fokusere på at de har mye mer enn mange andre. Det bør man være takknemlig for, sier den reiseglade kanadieren.

– Jeg vil lære dem å tenke at om glasset oppleves som halvfullt: Ta et mindre glass. Så blir det fullt.

