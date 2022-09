INTERVJUET: President Volodymyr Zelenskyj uttalte seg om den ukrainske motoffensiven søndag kveld.

Ukraina-president om motoffensiven: − Vi kommer ikke til å stå stille

President Volodymyr Zelenskyj sier Russlands strategi er å spise opp landet hans – bit for bit. Men han vil ikke være noen middagsrett.

I en tale til nasjonen søndag kveld bekreftet presidenten at den strategisk viktige byen Izium er tatt tilbake. Byen har vært okkupert av russerne siden i vår.

I talen takket Zelenskyj de ukrainske styrkene og sa at de har «frigjort hundrevis av våre byer og landsbyer, sist Balaklija, Izium og Kupjansk» om gjenerobringen av de tre byene.

Tidligere søndag kveld, sendte CNN et intervju med den ukrainske presidenten. I intervjuet blir han spurt om den ukrainske motoffensiven de siste dagene.

– Målet vårt er å fjerne okkupasjonen av hele landet vårt. Vi kan ikke la Russland fortsette okkupasjonen, som de startet tilbake i 2014. Så invaderte de mer av landet vårt, men nå har det vært en pause, frysing av konflikten, noen avtaler og forhandlinger. Med tiden så vokser de seg sterkere, før de fortsetter invasjonen. Dette er strategien deres, sier Zelenskyj til CNN.

– Russisk kannibalisme

Han sammenligner den russiske okkupasjonen med et middagsmåltid.

– De spiser deg sakte opp, bit for bit. Jeg kaller det russisk kannibalisme. Jeg vil ikke være med på den leken. Jeg liker det ikke. Jeg kan ikke fortelle detaljer om operasjonene og planene våre. Men vi kommer ikke til å stå stille, vi kommer til å bevege oss fremover, sier Zelenskyj.

Gjennom hele søndagen har det kommet meldinger om nye områder og byer som de ukrainske styrkene har gjenerobret etter de siste dagers lynoffensiv nordøst i landet.

Ukrainske styrker skal i løpet av motoffensiven ha gjenerobret 3000 kvadratkilometer fra russerne.

VESTLIGE VÅPEN: En ukrainsk soldat tar en selfie mens artillerisystemet bak ham avfyrer en ny runde i Donetsk-regionen. Vestlige våpen blir pekt på som en avgjørende faktor i de ukrainske styrkenes fremmarsj de siste dagene.

Tenketank: Har vunnet slaget om Kharkiv

Den anerkjente tenketanken Institute for The Study of War (ISW) skriver søndag kveld at Ukraina har vunnet slaget om Kharkiv-regionen.

Og dermed også avsluttet den russiske bakke- og artilleritrusselen mot Ukrainas nest største by – som går under samme navn som regionen.

Samtidig kommer det imidlertid meldinger om at russiske rakettangrep mot kritisk infrastruktur i Kharkiv-regionen, noe som blant annet har ført til strømbrudd og mangel på vanntilførsel flere steder.

Det rapporteres også om angrep mot infrastruktur andre steder i Ukraina.

RAKETTANGREP: Brannmannskaper forsøker søndag kveld å slukke flammene ved et kraftanlegg som skal ha blitt angrepet av russerne.

Militært materiell sto igjen

ISW underbygger påstanden sin ved å vise til at ukrainske styrkers fremmarsj i byer som Izium og Vovtsjansk, som begge er strategisk viktige byer.

Det vises også til kart som det russiske forsvarsdepartementet viste frem under en pressekonferanse søndag.

Kartet viste at Russland kun kontrollerer et mindre område i Kharkiv-regionen, øst for Oskil-elven, hvor flere tror russerne vil forsøke å sette opp en ny frontlinje.

ISW mener russiske stryker ble sjokkert av den ukrainske motoffensiven og ble presset til en panikkartet retrett, noe som førte til at de etterlot store mengder militært materiell som ukrainske styrker nå kan ta kontroll over.

Det russiske forsvarsdepartementet har hevdet at de er i ferd med å omgruppere styrkene sine, og at de flyttes fra Kharkiv-regionen for å styrke innsatsen noen lenger sør, i Donetsk-regionen.

KJØRT I ELVEN: Her er pansrende russiske kjøretøy forlatt i en elv i Kharkiv-regionen.

Hva skjer i Moskva nå?

– Hvor er det russerne omgrupperer seg til i Kharkiv-regionen og hvor er de forsøker å sette frontlinjen nå for å stoppe ukrainerne, som har fått veldig motivasjon etter denne motoffensiven? Det har vært noen rapporter om ukrainske motangrep i Donetsk-regionen også. Kommer det flere motangrep der nå, så vil det svekke den russiske uttalelsen om omgruppering, sier Tom Røseth.

Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole og følger krigen i Ukraina tett.

FORLATT: Russisk ammunisjon skal ha blitt forlatt ved det som tidligere var en russisk kontrollpost.

Han er spent på hva russerne nå gjør med styrkene som er lenger vest og sør i Ukraina.

– Hva gjør russerne med styrkene som sitter fast vest for byen Dnipro i Kherson-regionen, som egentlig ikke har noen fornuftig funksjon der nå. Det blir mer og mer kostbart å holde det territoriet, og det er økende sannsynlighet for at russerne må prioritere og trekke styrkene ut derfra. Dette for å få en mer naturlig frontlinje der, og samtidig prioritere ressurser østover mot regionene Donetsk og Kharkiv, sier Røseth.

Han mener også det blir interessant å følge utviklingen i Moskva:

– Får vi økt misnøye i Moskva? Kommer folk i større grad å anerkjenne at det som skjer i Ukraina er et problem? Får vi økt misbehag mot Vladimir Putin i offentligheten? Og blir det mer snakk om mobilisering?