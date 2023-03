REPRESENTERER UKRAINA: Olena Zelenska fotografert under et arrangement på World Economic Forum i Davos i år.

Førstedamen Zelenska stadig viktigere for Ukraina: Et tøft valg å bli i Ukraina

Førstedamen Olena Zelenska (45) blir en stadig mer sentral brikke i Ukrainas kamp for å få støtte i krigen.

Olena Kiyashko (som var pikenavnet) giftet seg med en komiker og endte opp som førstedame i et land som ble angrepet av en gigantisk nabo.

Siden i fjor sommer har hun blitt stadig mer aktiv som sin ektemann president Volodymyr Zelenskyjs partner for å hente støtte rundt i verden.

– Rollen min har endret seg. Jeg tenker på det som en improvisasjon. Du gjør ting du ikke forventet av deg selv - når det blir nødvendig. Det er tid for å ta steget utenfor de vanlige grensene. Det er tid for å gjøre uvanlige ting for du vet at det trengs. Jeg håper virkelig at jeg gjør det bra, sier hun beskjedent i et intervju med Forbes.

BIDEN-BESØK: Volodymyr Zelenskyj og Olena Zelenska sammen med Joe Biden under besøket i Kyiv i februar.

Det nærmer seg 400 dager siden Zelenska (også egennavn bøyes på ukrainsk) ble kastet inn i en rolle hun ikke hadde bedt om: Førstedame i et land i krig.

Den tidligere manusforfatteren (til mannens show) og redaktøren valgte - i likhet med sin mann - å bli i Ukraina og støtte folket i kampen mot den russiske invasjonen.

– Jeg ville være i Ukraina. Jeg er glad for at jeg gjorde det. Som mor er det et tøft valg å ta, men forhåpentligvis er det til det bedre, sier hun til Forbes, og fortsetter:

– Jeg er glad for at vi ble i Ukraina og at vi er sammen med min mann. Det er viktig for meg, og det er viktig for ham også.

Sammen har de to barn; datteren Oleksandra, som ble født den 15. juli 2004, og sønnen Kyrylo, som kom til verden den 21. januar 2013.

I april fortalte Zelenska til CNN at hun ikke hadde sett mannen sin på mer enn en måned. Naturlig nok er sikkerhetstiltakene rundt begge sterke, men hun fortalte den gang at mannen holdt til i presidentkontorene.

– Jeg og barna fikk ikke lov å bo der på grunn av risikoen, fortalte hun den gang.

ETTERTENKSOM: Olena Zelenska har fått en stadig viktigere rolle som ukrainsk representant utenlands.

Siden i fjor vår har hennes offentlige opptredener blitt stadig hyppigere og viktigere:

I intervjuet med Forbes forteller Zelenska blant annet om hvordan hun er opptatt av å hjelpe ukrainerne tilbake mentalt - med å bearbeide og takle krigens traumer.

2019: Olena Zelenska trodde at hun giftet seg med en komiker. Men til presidentvalget i 2019 (bildet) stilte Volodymyr Zelenskyj overraskende opp - og vant. Det har forandret livet for dem begge.

Hun snakker spesielt om kvinnenes rolle i Ukraina.

– Når du ser på presset på kvinner i denne krigen, innser du at det ikke er noen forskjell på menn og kvinner, mellom den børen som en mann og en kvinne må bære, fastslår førstedamen - og kommer så inn på voldtektene begått av russiske soldater etter invasjonen:

– Det mest skammelige som har skjedd i krigen, er alle voldtektene. Flesteparten av ofrene er kvinner og jenter. Vi er glade for at det allerede er skapt en internasjonal koalisjon om dette. Vi allierer oss med andre land for at de skyldige skal stå til rette for sine forbrytelser. Og vi skal hjelpe voldtektsofrene.

NATO-SJEF: Olena Zelenska satt sammen med NATOs Jens Stoltenberg da mannen Volodymyr holdt tale for World Economic Forum - på link fra Kyiv.

Hun forteller at 171 voldtekter er registrert hos den ukrainske riksadvokaten og mener at det reelle tallet er mye større.

– Mange ofre er tause. De er redde for at okkupantene skal komme tilbake. De er redde for å bli dømt av folk rundt seg. Dette er vanskelig, og det kreves mye for at vi skal komme videre med dette, sier Zelenska.

Hun er også opptatt av alle de ukrainske barna som har blitt ført over grensen til Russland.

MED BRENDE: Olena Zelenska sammen med nordmannen Børge Brende, som er sjef for World Economic Forum - og som var utenriksminister da russerne startet krigen i 2014.

– Det er en forferdelig tragedie. Det viser igjen at Russland bryter alle normer og alle internasjonale avtaler. Bortføring av barn skjer til tross for alle internasjonale konvensjoner som skal beskytte arn. Det er allerede tusener som er bortført. Fra russisk side er det helt taust. Men vi vet at de prøver å få dem til å glemme sitt gamle liv. Dette er enda en av Russlands skammelige måter å drive krig på, mener førstedamen.

TÅREFYLT: Det gikk hardt inn på Olena Zelenska da et helikopter styrtet i en barnehage i januar. Minst 14 mennesker mistet livet, av dem mange barn. Her er hun og presidentmannen til stede i en begravelse.

Olha Kotiv, ukrainsk kvinne bosatt i Brattvåg og representant for Ukrainsk forening i Norge, sier dette om presidentfruen:

– Livet hennes ble plutselig forandret. Hun må gjøre ting som hun ikke har gjort før. Før var hun mest «kona til presidenten» og likte seg best i bakgrunnen. Nå reiser hun rundt i verden og representerer Ukraina. Mens presidenten må være i Ukraina, er det hun som må representere. Det gjør hun på en fin måte.

Ukraina-ekspert og forsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt sier dette:

– Hun har ingen direkte politisk rolle i Ukraina, men symbolsk er hun nok viktig. Mens mannen må fremstille seg som barsk og tøff, er det behov for andre på høyt nivå som kan flagge det menneskelige i den ukrainske motstanden. På den måten er Zelenska viktig.