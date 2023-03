Kinas utenriksminister: Vil ikke ha innblanding i forholdet til Russland

Qin Gang kommenterer flere hete poteter på årets første pressekonferanse.

Utenriksminister Qin Gang har holdt pressekonferanse hvor han sier at ingen tredjeland skal blande seg inn i det kinesisk-russiske forholdet.

Det er nok en klar melding til USA, som har advart Kina mot å hjelpe Russland med våpen i krigføringen i Ukraina.

Kina har ikke innført sanksjoner mot Russland, og har ikke fordømt Russlands invasjon av nabolandet.

I de siste ukene har det vært spekulert i om Kina er i ferd med å hjelpe Russland med våpen.

-- Jo mer turbulent verden er, dess mer må forholdet mellom Russland og Kina gå fremover, er han sitert på hos nyhetsbyrået Reuters.

Kina forsøker å fremstille seg selv som nøytrale i krigen, og la i forrige måned frem en «fredsplan». Den ble avvist av USAs president Joe Biden.

Mener Ukraina-krigen kunne vært unngått

Gang sier «krisen», som han omtaler Russlands invasjon som, var en tragedie som kunne vært unngått.

– Kina skapte ikke denne krisen, og har ikke bidratt med våpen til noen av sidene.

HAR AVVIST «FREDSPLAN»: USAs president mener Kinas såkalte fredsplan kun gagner Russland.

Han tar til orde for at dialog må starte så snart som mulig, og at «sikkerhetsbekymringer» til alle parter må respekteres.

I et annet stikk mot USA sier Qin Gang at Kina motsetter seg «alle former for hegemoni og kald krigsmentalitet», noe som også ble påpekt i «fredsplanen» for Ukraina.

Han sier Kina også motsetter seg «unilaterale» sanksjoner og utfrysing. Sanksjonene mot Russland er det en lang rekke land i Vesten som stiller seg bak, også fra før nøytrale land som Sveits.

Qin Gang kommenterer også USAs forhold til landet. Han sier USAs håndtering av «ballong-saken» førte til en diplomatisk krise som kunne vært unngått.

Han sier USA oppfatter Kina som sin hovedfiende.

-- USAs såkalte «konkurranse» betyr i realiteten å holde tilbake og undertrykke Kina.

Utenriksministeren sier Kina på sin side har jobbet for et sunt og stabilt forhold mellom de to landene.

Taiwan er Kinas sak alene

Han kommenterer også en annen «het potet» og kime til konflikt med USA, nemlig Taiwan, som Kina gjør krav på herredømme over.

Dette er et tema som kun det kinesiske folket kan løse, og ingen andre land har rett til å blande seg inn, mener utenriksministeren.

– Vi vil fortsette å gjøre vårt for en «fredelig gjenforening», og har alle muligheter åpne, sier han.

Om innbyggerne i Taiwan faktisk ønsker en «gjenforening» med ettpartistaten er ikke kjent.

– Taiwan-saken er det politiske grunnlaget i forholdet mellom USA og Kina, en «rød linje» som ikke må krysses.

USAs president Joe Biden har sagt rett ut at USA vil forsvare Taiwan dersom Kina invaderer.

