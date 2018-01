SPERRET AV: Området rundt politistasjonen undersøkes av politiet. Foto: Johan Nilsson /TT Nyhetsbyrån

Kraftig eksplosjon ved politistasjon i Malmø

Publisert: 17.01.18 21:45

Onsdag kveld kunne en kraftig eksplosjon høres ved en politistasjon i Rosengård i Malmø. Årsaken til eksplosjonen er fortsatt ukjent.

Ifølge svenske medier kunne eksplosjonen høres langt utenfor Malmö, og flere innbyggere i ulike områder reagerte. Området er sperret av, og politiets bombegruppe er på stedet.

– Det er ikke rapportert om noen personskader, men det er skade på biler, sier pressetalsperson Anna Göransson for politiet til Aftonbladet.

Politistasjonen er sperret av for tekniske undersøkelser, og ifølge Expressen har bombeteknikere blitt kalt til området både for å sikre at det ikke oppstår flere eksplosjoner, og for å finne ut av hva eksplosjonen skyldtes.

Nøyaktig hva som har eksplodert er ikke bekreftet, men Aftonbladet får opplyst at eksplosjonen, som beskrives som kraftig, kan skyldes en håndgranat.

Sent onsdag kveld bekrefter politiet at to menn i 20-årene er pågrepet.

Politiet opplyser til Expressen at detonasjonen skal ha skjedd på gårdsplassen utenfor politistasjonen. Det er ikke kjent hvor mange politibetjenter som oppholdt seg inne på politistasjonen da eksplosjonen fant sted.

– Jeg vet ikke om de har blitt evakuert, men personalets sikkerhet er førsteprioritet, sier Göransson til avisen.